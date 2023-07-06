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李玟離世｜情人節前夕疑與富商Bruce離婚 用8字暗示情已逝

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國際天后李玟今日（5日）晚上傳出死訊，其姊李思琳發文證實妹妹離世消息，終年48歲。家人的聲明稿中隻字未提李玟的加拿大籍富商老公Bruce，令人想起今年2月時兩人婚變傳聞。

李玟 情人節 家人的聲明稿中隻字未提李玟的加拿大籍富商老公Bruce，令人不經想起今年2月時兩人傳出婚變消息。
家人的聲明稿中隻字未提李玟的加拿大籍富商老公Bruce，令人不經想起今年2月時兩人傳出婚變消息。（圖片來源：[email protected]李玟）

老公Bruce被踢爆三度偷食繼女仍支持父親

2011年嫁給有過婚姻紀錄的加拿大籍富商老公Bruce後，近年多次傳出老公Bruce偷食新聞，更被踢爆三度偷食，令李玟非常傷心，還因為腳傷跟情傷連環打擊，身體一度暴瘦至42.3公斤，更有傳二人早已分居，然而李玟的2位繼女卻仍支持父親，讓李玟遭受雙重背叛。二姊李思林（Nancy）忍不住替妹妹抱屈，感慨妹妹結婚這11年來，做到好妻子、好繼母，更明言：「對得起自己的良心就好」。

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（圖片來源：[email protected]李玟）

情人節以歌暗示已決定離婚

面對情傷，李玟在情人節前夕宣布推出新歌《Tragic》時，稱愛情走到如今已成悲劇更留言：「終於懂得，離開才是最好的安排」，惹起婚變傳聞。李玟更選在情人節凌晨發文表示：「愛情走到這裡，一個詞：tragic」，疑暗示已決定離婚。

2011年超豪華婚宴破開埠以來紀錄！Bruno Mars做演唱嘉賓

2011年10月27日，當時36歲的李玟與拍拖8年嘅52歲利豐總裁Bruce Rockowitz拉埋天窗。二人先喺九龍站Sky 100注冊結婚，之後再喺Ritz Carlton酒店宴請300位國際級政商界及荷李活名人紅星飲喜酒；翌日星期五(10月28日)再移師將軍澳邵氏影城舉行名為「 The Studio」的結婚派對，邀請近 800親友出席。有傳呢個一連兩日的超級豪華婚禮，開支高達2,000萬美元（約1.5億港元），CoCo可說是香港開埠以來嫁得最豪的女藝人。

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2011年Ritz Carlton的婚宴上，CoCo同老公Bruce以及一對女兒，喺台上同格林美Bruno Mars攬住對唱。（圖片來源：東方新地）
李玟 情人節 李玟患抑鬱症輕生離世終年48歲 家姐悲痛發文證實 李玟老公 繼女 離世 姐姐 李思林 plt CoCo出嫁時，戴上Cartier婚戒及披上美國著名華裔時裝設計師Vera Wang設計的美人魚款式嫁衣，婚紗綴滿珍珠及水晶，全人手縫裁。
CoCo出嫁時，戴上Cartier婚戒及披上美國著名華裔時裝設計師Vera Wang設計的美人魚款式嫁衣，婚紗綴滿珍珠及水晶，全人手縫裁。（圖片來源：東方新地）
李玟 情人節 李玟患抑鬱症輕生離世終年48歲 家姐悲痛發文證實 李玟老公 繼女 離世 姐姐 李思林 plt CoCo所訂制的5層結婚蛋糕，重達400磅，喺中環名餅店Se vva訂。切過餅後，更向台下女賓拋花球。
CoCo所訂制的5層結婚蛋糕，重達400磅，喺中環名餅店Se vva訂。切過餅後，更向台下女賓拋花球。（圖片來源：東方新地）
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婚禮首天，CoCo邀請了R&B著名男歌手Ne-yo表演。（圖片來源：東方新地）

李玟億五婚宴點使？

一連兩日的婚禮約耗費1.5億港元，更被譽爲「全港最豪世紀婚禮」，之前盛傳會出席的名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、籮霸珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)和 Beyonce全部冇影，但有份來港獻唱十二首歌的美國天後Alicia Keys及著名男歌手Ne-Yo的酬勞要800萬港元及600萬港元，而邀請格林美歌手Bruno Mars、HipHop勁旅Black Eyed Peas等巨星來港，亦花費近二千多萬，不過呢啲只係婚禮部份使費，未計私人包機及所有賓客入住Ritz Carlton套房食宿！

Vera Wang婚紗：100萬
Piaget珠寶：800萬
Giorgio Armani白色訂造西裝：10萬

首天《注冊及喜宴》
Sky 100包場注冊：200萬
Ritz ballroom全鮮花布置：400萬
Ritz晚宴 300人餐飲：600萬
Alicia Keys、Ne-yo表演：1,2400萬

翌日《 The Studio派對》
邵氏影廠布置：600萬
800人餐飲： 1,000萬
BEP、Bruno Mars表演： 2,000萬

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李玟包起邵氏影城舉行過億豪華婚宴，當然好型！之不過嗰度擺酒要問準政府，因政府當初以低價批地俾邵氏起影城，條件是只准拍戲，唔准作其他用途，但CoCo能搞party事前獲政府「特别安排」，頒發短期豁免書。（圖片來源：東方新地）
李玟 情人節 李玟患抑鬱症輕生離世終年48歲 家姐悲痛發文證實 李玟老公 繼女 離世 姐姐 李思林 plt Bruce相識滿天下，到場慨除咗CoCo圈中好友，更有國際富豪同巨頭，好似永利集團老闆Steve Wynn夫婦、美國設計師Tommy Hilfiger夫婦、Topshop老闆Philip Green、有「蘭桂坊之父」之稱、海洋公園主席盛智文、前港督彭定康夫婦等！
Bruce相識滿天下，到場慨除咗CoCo圈中好友，更有國際富豪同巨頭，好似永利集團老闆Steve Wynn夫婦、美國設計師Tommy Hilfiger夫婦、Topshop老闆Philip Green、有「蘭桂坊之父」之稱、海洋公園主席盛智文、前港督彭定康夫婦等！（圖片來源：東方新地）
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前港督彭定康夫婦都係婚宴來賓！（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地，[email protected]李玟

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