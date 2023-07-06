李玟離世｜情人節前夕疑與富商Bruce離婚 用8字暗示情已逝
老公Bruce被踢爆三度偷食繼女仍支持父親
2011年嫁給有過婚姻紀錄的加拿大籍富商老公Bruce後，近年多次傳出老公Bruce偷食新聞，更被踢爆三度偷食，令李玟非常傷心，還因為腳傷跟情傷連環打擊，身體一度暴瘦至42.3公斤，更有傳二人早已分居，然而李玟的2位繼女卻仍支持父親，讓李玟遭受雙重背叛。二姊李思林（Nancy）忍不住替妹妹抱屈，感慨妹妹結婚這11年來，做到好妻子、好繼母，更明言：「對得起自己的良心就好」。
情人節以歌暗示已決定離婚
面對情傷，李玟在情人節前夕宣布推出新歌《Tragic》時，稱愛情走到如今已成悲劇更留言：「終於懂得，離開才是最好的安排」，惹起婚變傳聞。李玟更選在情人節凌晨發文表示：「愛情走到這裡，一個詞：tragic」，疑暗示已決定離婚。
2011年超豪華婚宴破開埠以來紀錄！Bruno Mars做演唱嘉賓
2011年10月27日，當時36歲的李玟與拍拖8年嘅52歲利豐總裁Bruce Rockowitz拉埋天窗。二人先喺九龍站Sky 100注冊結婚，之後再喺Ritz Carlton酒店宴請300位國際級政商界及荷李活名人紅星飲喜酒；翌日星期五(10月28日)再移師將軍澳邵氏影城舉行名為「 The Studio」的結婚派對，邀請近 800親友出席。有傳呢個一連兩日的超級豪華婚禮，開支高達2,000萬美元（約1.5億港元），CoCo可說是香港開埠以來嫁得最豪的女藝人。
李玟億五婚宴點使？
一連兩日的婚禮約耗費1.5億港元，更被譽爲「全港最豪世紀婚禮」，之前盛傳會出席的名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、籮霸珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)和 Beyonce全部冇影，但有份來港獻唱十二首歌的美國天後Alicia Keys及著名男歌手Ne-Yo的酬勞要800萬港元及600萬港元，而邀請格林美歌手Bruno Mars、HipHop勁旅Black Eyed Peas等巨星來港，亦花費近二千多萬，不過呢啲只係婚禮部份使費，未計私人包機及所有賓客入住Ritz Carlton套房食宿！
Vera Wang婚紗：100萬
Piaget珠寶：800萬
Giorgio Armani白色訂造西裝：10萬
首天《注冊及喜宴》
Sky 100包場注冊：200萬
Ritz ballroom全鮮花布置：400萬
Ritz晚宴 300人餐飲：600萬
Alicia Keys、Ne-yo表演：1,2400萬
翌日《 The Studio派對》
邵氏影廠布置：600萬
800人餐飲： 1,000萬
BEP、Bruno Mars表演： 2,000萬
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
將來還有什麼演唱會值得留意？
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