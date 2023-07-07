李玟離世｜李思林透露妹妹病情急速惡化 誤爆鄭欣宜同患抑鬱症

李玟（CoCo）輕生離世終年48歲，其家姐李思林（Nancy）和李秋林（Carol）發文指妹妹在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下在家中輕生。李思林昨日（6日）接受台灣媒體訪問時開腔談到李玟的狀況，至今仍難掩悲痛。期間更提到「神隱」的鄭欣宜（Joyce），透露妹妹在患病時，仍很掛心同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜。