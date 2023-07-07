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李玟離世｜李思林透露妹妹病情急速惡化 誤爆鄭欣宜同患抑鬱症

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李玟（CoCo）輕生離世終年48歲，其家姐李思林（Nancy）和李秋林（Carol）發文指妹妹在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下在家中輕生。李思林昨日（6日）接受台灣媒體訪問時開腔談到李玟的狀況，至今仍難掩悲痛。期間更提到「神隱」的鄭欣宜（Joyce），透露妹妹在患病時，仍很掛心同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜。

李玟 李思林 李玟 離世 李思林透露86歲的媽媽不肯放棄堅持要救CoCo，令她非常痛心！
李思林接受訪問時開腔談到李玟的狀況，至今仍難掩悲痛。（圖片來源：[email protected]林俊杰）

李玟病情急速惡化 嫌棄自己不好

李思林接受台灣媒體訪問時，難過表示妹妹一向是單純快樂的小天使，病情卻在三、四天急速惡化，讓她感受到了妹妹的無力感：「她的眼睛都是空的，甚至還會嫌棄自己『都是我不好』。」在李玟重病時，唯一能讓她興奮以及提起勁的事，就是聽見別人唱歌，令她感覺妹妹似乎又回來了。

李玟 李思林 李思林難過表示妹妹一向是單純快樂的小天使，病情卻在三、四天急速惡化。
李思林難過表示妹妹一向是單純快樂的小天使，病情卻在三、四天急速惡化。（圖片來源：[email protected]

李思林誤爆鄭欣宜同患抑鬱症 ?

李思林又提到早前突然停工數月，未有公開露面的鄭欣宜。她透露李玟就算身體狀況欠佳時，仍很掛心同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜：「她說她不快樂，我想幫幫她。」李思林鼓勵妹妹：「你要好起來、把自己治好，才可以幫到別人」，豈料最後仍傳出噩耗消息。

李玟 李思林 李思林又提到，李玟就算身體狀況欠佳時，仍很掛心同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜。
李思林又提到，李玟就算身體狀況欠佳時，仍很掛心同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜。（圖片來源：[email protected]

鄭欣宜經理人林珊珊早前回覆傳媒時表示：「欣宜的確病咗，療傷之中，希望大家畀多啲時間佢。」但未有透露病情，直至李思林接受台灣媒體訪問才疑似爆出欣宜患有抑鬱症。

李玟 李思林 欣宜疑患有抑鬱症。
欣宜疑患有抑鬱症。（圖片來源：[email protected]

10億遺產交由媽媽繼承

李玟出道29年演藝事業發光發亮，有傳她生前身家累積約10億港元，而她在離開前已立下遺囑，將所有遺產交由媽媽繼承。李玟與富商Bruce結婚後，將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。她與Bruce久未合體，兩個繼女亦唔見影，亦未成為其遺產繼承人。

李玟 李思林 李玟 離世 李玟將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。
李玟將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。（圖片來源：微博@李玟）

傳去年確診乳癌 富商老公未有陪伴在側

另外，近年又多次傳出她身體抱恙的消息，據指，李玟去年不幸確診乳癌，幸好發現得早做了手術。瞞着媽媽的她一直積極抗癌，只有兩位姐姐陪伴在側。之後又承受腳患困擾，有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴，很多問題都由她承擔。二人已分居年多，周日（2日）李玟輕生送院時Bruce並不在港，他在獲悉後翌日即時返港。

李玟 李思林 李玟 離世 有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴。
有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴。（圖片來源：微博@李玟）

喪禮以佛教儀式舉行

李玟的喪禮將會以佛教儀式舉行，由於她生前最愛錫歌迷，故家人打算舉行一場歌迷追思會，讓歌迷好好送別偶像。

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李玟將所有遺產交由媽媽繼承。（圖片來源：微博@李玟）

李玟老公與兩位家姐一同發出訃聞

而李玟老公Bruce與李玟兩位家姐一同發出訃聞，文中提到：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。葬禮細節待定，容後公布。」

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（圖片來源：網上圖片）

2011年超豪華婚宴破開埠以來紀錄！Bruno Mars做演唱嘉賓

2011年10月27日，當時36歲的李玟與拍拖8年嘅52歲利豐總裁Bruce Rockowitz拉埋天窗。二人先喺九龍站Sky 100注冊結婚，之後再喺Ritz Carlton酒店宴請300位國際級政商界及荷李活名人紅星飲喜酒；翌日星期五(10月28日)再移師將軍澳邵氏影城舉行名為「 The Studio」的結婚派對，邀請近 800親友出席。有傳呢個一連兩日的超級豪華婚禮，開支高達2,000萬美元（約1.5億港元），CoCo可說是香港開埠以來嫁得最豪的女藝人。

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2011年Ritz Carlton的婚宴上，CoCo同老公Bruce以及一對女兒，喺台上同格林美Bruno Mars攬住對唱。（圖片來源：東方新地）
李玟 李思林 李玟 離世 李玟老公 繼女 離世 姐姐 李思林 plt CoCo出嫁時，戴上Cartier婚戒及披上美國著名華裔時裝設計師Vera Wang設計的美人魚款式嫁衣，婚紗綴滿珍珠及水晶，全人手縫裁。
CoCo出嫁時，戴上Cartier婚戒及披上美國著名華裔時裝設計師Vera Wang設計的美人魚款式嫁衣，婚紗綴滿珍珠及水晶，全人手縫裁。（圖片來源：東方新地）
李玟 李思林 李玟 離世 李玟老公 繼女 離世 姐姐 李思林 plt CoCo所訂制的5層結婚蛋糕，重達400磅，喺中環名餅店Se vva訂。切過餅後，更向台下女賓拋花球。
CoCo所訂制的5層結婚蛋糕，重達400磅，喺中環名餅店Se vva訂。切過餅後，更向台下女賓拋花球。（圖片來源：東方新地）
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婚禮首天，CoCo邀請了R&B著名男歌手Ne-yo表演。（圖片來源：東方新地）

李玟億五婚宴點使？

一連兩日的婚禮約耗費1.5億港元，更被譽爲「全港最豪世紀婚禮」，之前盛傳會出席的名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、籮霸珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)和 Beyonce全部冇影，但有份來港獻唱十二首歌的美國天後Alicia Keys及著名男歌手Ne-Yo的酬勞要800萬港元及600萬港元，而邀請格林美歌手Bruno Mars、HipHop勁旅Black Eyed Peas等巨星來港，亦花費近二千多萬，不過呢啲只係婚禮部份使費，未計私人包機及所有賓客入住Ritz Carlton套房食宿！

Vera Wang婚紗：100萬
Piaget珠寶：800萬
Giorgio Armani白色訂造西裝：10萬

首天《注冊及喜宴》
Sky 100包場注冊：200萬
Ritz ballroom全鮮花布置：400萬
Ritz晚宴 300人餐飲：600萬
Alicia Keys、Ne-yo表演：1,2400萬

翌日《 The Studio派對》
邵氏影廠布置：600萬
800人餐飲： 1,000萬
BEP、Bruno Mars表演： 2,000萬

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李玟包起邵氏影城舉行過億豪華婚宴，當然好型！之不過嗰度擺酒要問準政府，因政府當初以低價批地俾邵氏起影城，條件是只准拍戲，唔准作其他用途，但CoCo能搞party事前獲政府「特别安排」，頒發短期豁免書。（圖片來源：東方新地）
李玟 李思林 李玟 離世 李玟老公 繼女 離世 姐姐 李思林 plt Bruce相識滿天下，到場慨除咗CoCo圈中好友，更有國際富豪同巨頭，好似永利集團老闆Steve Wynn夫婦、美國設計師Tommy Hilfiger夫婦、Topshop老闆Philip Green、有「蘭桂坊之父」之稱、海洋公園主席盛智文、前港督彭定康夫婦等！
Bruce相識滿天下，到場慨除咗CoCo圈中好友，更有國際富豪同巨頭，好似永利集團老闆Steve Wynn夫婦、美國設計師Tommy Hilfiger夫婦、Topshop老闆Philip Green、有「蘭桂坊之父」之稱、海洋公園主席盛智文、前港督彭定康夫婦等！（圖片來源：東方新地）
李玟 李思林 李玟 離世 李玟老公 繼女 離世 姐姐 李思林 plt 前港督彭定康夫婦都係婚宴來賓！
前港督彭定康夫婦都係婚宴來賓！（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@李玟、[email protected]林俊杰，[email protected][email protected]

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