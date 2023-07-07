李玟離世｜李思林透露妹妹病情急速惡化 誤爆鄭欣宜同患抑鬱症
李玟病情急速惡化 嫌棄自己不好
李思林接受台灣媒體訪問時，難過表示妹妹一向是單純快樂的小天使，病情卻在三、四天急速惡化，讓她感受到了妹妹的無力感：「她的眼睛都是空的，甚至還會嫌棄自己『都是我不好』。」在李玟重病時，唯一能讓她興奮以及提起勁的事，就是聽見別人唱歌，令她感覺妹妹似乎又回來了。
李思林誤爆鄭欣宜同患抑鬱症 ?
李思林又提到早前突然停工數月，未有公開露面的鄭欣宜。她透露李玟就算身體狀況欠佳時，仍很掛心同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜：「她說她不快樂，我想幫幫她。」李思林鼓勵妹妹：「你要好起來、把自己治好，才可以幫到別人」，豈料最後仍傳出噩耗消息。
鄭欣宜經理人林珊珊早前回覆傳媒時表示：「欣宜的確病咗，療傷之中，希望大家畀多啲時間佢。」但未有透露病情，直至李思林接受台灣媒體訪問才疑似爆出欣宜患有抑鬱症。
10億遺產交由媽媽繼承
李玟出道29年演藝事業發光發亮，有傳她生前身家累積約10億港元，而她在離開前已立下遺囑，將所有遺產交由媽媽繼承。李玟與富商Bruce結婚後，將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。她與Bruce久未合體，兩個繼女亦唔見影，亦未成為其遺產繼承人。
傳去年確診乳癌 富商老公未有陪伴在側
另外，近年又多次傳出她身體抱恙的消息，據指，李玟去年不幸確診乳癌，幸好發現得早做了手術。瞞着媽媽的她一直積極抗癌，只有兩位姐姐陪伴在側。之後又承受腳患困擾，有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴，很多問題都由她承擔。二人已分居年多，周日（2日）李玟輕生送院時Bruce並不在港，他在獲悉後翌日即時返港。
喪禮以佛教儀式舉行
李玟的喪禮將會以佛教儀式舉行，由於她生前最愛錫歌迷，故家人打算舉行一場歌迷追思會，讓歌迷好好送別偶像。
李玟老公與兩位家姐一同發出訃聞
而李玟老公Bruce與李玟兩位家姐一同發出訃聞，文中提到：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。葬禮細節待定，容後公布。」
2011年超豪華婚宴破開埠以來紀錄！Bruno Mars做演唱嘉賓
2011年10月27日，當時36歲的李玟與拍拖8年嘅52歲利豐總裁Bruce Rockowitz拉埋天窗。二人先喺九龍站Sky 100注冊結婚，之後再喺Ritz Carlton酒店宴請300位國際級政商界及荷李活名人紅星飲喜酒；翌日星期五(10月28日)再移師將軍澳邵氏影城舉行名為「 The Studio」的結婚派對，邀請近 800親友出席。有傳呢個一連兩日的超級豪華婚禮，開支高達2,000萬美元（約1.5億港元），CoCo可說是香港開埠以來嫁得最豪的女藝人。
李玟億五婚宴點使？
一連兩日的婚禮約耗費1.5億港元，更被譽爲「全港最豪世紀婚禮」，之前盛傳會出席的名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、籮霸珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)和 Beyonce全部冇影，但有份來港獻唱十二首歌的美國天後Alicia Keys及著名男歌手Ne-Yo的酬勞要800萬港元及600萬港元，而邀請格林美歌手Bruno Mars、HipHop勁旅Black Eyed Peas等巨星來港，亦花費近二千多萬，不過呢啲只係婚禮部份使費，未計私人包機及所有賓客入住Ritz Carlton套房食宿！
Vera Wang婚紗：100萬
Piaget珠寶：800萬
Giorgio Armani白色訂造西裝：10萬
首天《注冊及喜宴》
Sky 100包場注冊：200萬
Ritz ballroom全鮮花布置：400萬
Ritz晚宴 300人餐飲：600萬
Alicia Keys、Ne-yo表演：1,2400萬
翌日《 The Studio派對》
邵氏影廠布置：600萬
800人餐飲： 1,000萬
BEP、Bruno Mars表演： 2,000萬
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！