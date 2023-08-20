「樂壇風紀」甄妮再次發聲聲援李玟 網民怒揭浙江衛視10年死傷不斷！

樂壇天后CoCo李玟早前輕生離世，近日網上廣傳李玟一段長達9分鐘控訴浙江衛視《中國好聲音》的錄音。錄影一流出隨即惹來網民熱議，有「樂壇風紀」甄妮再次發聲聲援李玟，怒斥相關人士無良知。此外亦有不少網民怒斥浙江衛視為「殺人台」，紛紛列出10年來曾在浙江衛視發生過的大大小小事故。