李玟患抑鬱症輕生離世終年48歲 家姐悲痛發文證實
李玟家姐訃聞全文：
致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：
我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於X月X日返魂乏術，與世長辭。
2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。
作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福！
最後，希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 – 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。
CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！
Carol & Nancy 泣告
李玟曾與富商Bruce傳婚變
李玟於2011年同加拿大籍利豐總裁BruceRockowitz結束8年愛情長跑，正式成為人妻！雖然CoCo本身單親家庭出身，而老公亦係有住兩個女嘅失婚富豪，但依然無阻二人發展。當晚Coco更喺香港最高嘅大樓天際100舉行一連兩日舉行被譽為開埠以來最豪嘅「億元婚禮」，當日更邀得著名歌手Bruno Mars、Alicia Keys等作嘉賓，當晚Bruce更表示會一世愛太太，二人十分幸福！不過在2023年，傳出李玟已經和其夫婿布魯斯分居，據傳聞報導因布魯斯發生婚外情，其兩位繼女也對李玟不聞不問，令李玟極傷心。
李玟在情人節前夕宣布推出新歌《Tragic》時，稱愛情走到如今已成悲劇更留言：「終於懂得，離開才是最好的安排」，惹起婚變傳聞。
2001 年奪金像獎最佳原創電影歌曲
李汶原名李美林，在1993年回流香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍，後來以美式唱腔在台灣走紅。其後闖入國際音樂市場，成為首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、她的代表作《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶；其所演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此曲之中文版《月光愛人》於2001 年榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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