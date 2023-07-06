李玟離世｜10億遺產全數由媽媽繼承 傳去年獨自抗癌富商老公外遊未有陪同
10億遺產交由媽媽繼承
李玟出道29年演藝事業發光發亮，有傳她生前身家累積約10億港元，而她在離開前已立下遺囑，將所有遺產交由媽媽繼承。李玟與富商Bruce結婚後，將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。她與Bruce久未合體，兩個繼女亦唔見影，亦未成為其遺產繼承人。
傳去年確診乳癌 富商老公未有陪伴在側
另外，近年又多次傳出她身體抱恙的消息，據指，李玟去年不幸確診乳癌，幸好發現得早做了手術。瞞着媽媽的她一直積極抗癌，只有兩位姐姐陪伴在側。之後又承受腳患困擾，有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴，很多問題都由她承擔。二人已分居年多，周日（2日）李玟輕生送院時Bruce並不在港，他在獲悉後翌日即時返港。
喪禮以佛教儀式舉行
李玟的喪禮將會以佛教儀式舉行，由於她生前最愛錫歌迷，故家人打算舉行一場歌迷追思會，讓歌迷好好送別偶像。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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