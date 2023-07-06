李玟 離世

李玟離世｜10億遺產全數由媽媽繼承 傳去年獨自抗癌富商老公外遊未有陪同

最新娛聞
東方新地

廣告

李玟（Coco）昨日（5日）因輕生不幸離世，終年48歲，事件震驚整個娛樂圈。入行29年的李玟演藝事業發光發亮，有傳她身家累積約10億港元，在離世前已立下遺囑並將所有遺產交由媽媽繼承。另外，近年傳出李玟身體抱恙的消息，據指她去年不幸確診乳癌，一直瞞着媽媽的她積極抗癌，之後又受腳患困擾。有指其富商老公Bruce雖然知道她患癌，但仍選擇外遊未有陪伴身旁，很多問題都由她獨自承擔。

李玟 離世 李玟將所有遺產交由媽媽繼承。
李玟將所有遺產交由媽媽繼承。（圖片來源：微博@李玟）

10億遺產交由媽媽繼承

李玟出道29年演藝事業發光發亮，有傳她生前身家累積約10億港元，而她在離開前已立下遺囑，將所有遺產交由媽媽繼承。李玟與富商Bruce結婚後，將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。她與Bruce久未合體，兩個繼女亦唔見影，亦未成為其遺產繼承人。

李玟 離世 李玟將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。
李玟將兩個繼女視同己出，但對方卻未有將她視為母親看待。（圖片來源：微博@李玟）

傳去年確診乳癌 富商老公未有陪伴在側

另外，近年又多次傳出她身體抱恙的消息，據指，李玟去年不幸確診乳癌，幸好發現得早做了手術。瞞着媽媽的她一直積極抗癌，只有兩位姐姐陪伴在側。之後又承受腳患困擾，有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴，很多問題都由她承擔。二人已分居年多，周日（2日）李玟輕生送院時Bruce並不在港，他在獲悉後翌日即時返港。

李玟 離世 有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴。
有指其富商老公Bruce知道她患癌，但選擇外遊未有在身邊陪伴。（圖片來源：微博@李玟）

喪禮以佛教儀式舉行

李玟的喪禮將會以佛教儀式舉行，由於她生前最愛錫歌迷，故家人打算舉行一場歌迷追思會，讓歌迷好好送別偶像。

李玟 離世 李思林透露86歲的媽媽不肯放棄堅持要救CoCo，令她非常痛心！
家姐李思林透露86歲的媽媽不肯放棄堅持要救李玟，令她非常痛心！（圖片來源：[email protected]林俊杰）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博@李玟、[email protected]林俊杰

讀者留言

熱門文章

 