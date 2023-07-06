李玟離世｜10億遺產全數由媽媽繼承 傳去年獨自抗癌富商老公外遊未有陪同

李玟（Coco）昨日（5日）因輕生不幸離世，終年48歲，事件震驚整個娛樂圈。入行29年的李玟演藝事業發光發亮，有傳她身家累積約10億港元，在離世前已立下遺囑並將所有遺產交由媽媽繼承。另外，近年傳出李玟身體抱恙的消息，據指她去年不幸確診乳癌，一直瞞着媽媽的她積極抗癌，之後又受腳患困擾。有指其富商老公Bruce雖然知道她患癌，但仍選擇外遊未有陪伴身旁，很多問題都由她獨自承擔。