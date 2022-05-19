44歲李珊珊激罕分享近況 曾患驚恐症再入院報喜：醫生讚指數好靚仔

44歲李珊珊近10年深居簡出，作為1996年冠軍的她幾經波折，曾傳出罹患腦瘤、抑鬱症，及後她澄清自己患上驚恐症否認腦瘤傳聞。一向少露見的她日前在IG出post交代近況，透露到醫院看報告指數靚仔，開心得笑不攏嘴。