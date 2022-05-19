44歲李珊珊激罕分享近況 曾患驚恐症再入院報喜：醫生讚指數好靚仔
44歲李珊珊近10年深居簡出，作為1996年冠軍的她幾經波折，曾傳出罹患腦瘤、抑鬱症，及後她澄清自己患上驚恐症否認腦瘤傳聞。一向少露見的她日前在IG出post交代近況，透露到醫院看報告指數靚仔，開心得笑不攏嘴。
出post交代健康狀況：醫生讚呀！今次指數好靚仔！
李珊珊近年甚少露面，對自己的私事亦少有提及，日前她在IG分享健康狀況，字裡行間散發喜悅︰「今天再到醫院看報告。醫生讚呀！今次指數好靚仔！繼續服藥保持住。我的口，一路打開，沒有合上，笑着回家。你們知道嗎？吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。今天，即使未到標竿，一份堅持及忍耐，現在值回票價！此刻，很想跟他們道謝。在艱難時刻，曾大大力，扶我一把，或共同渡過。」此post一出有網民留言為她打氣，希望她能保持健康。
2017年公開患上驚恐症：覺得自己在瀕死邊緣
李珊珊傳出患病後曾惹來不同揣測，2017年她公開自己患上驚恐症，透露病發嚴重時感覺在瀕死邊緣。她憶述第一次出現非常激烈病徵時，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑，那種窒息的感覺令她覺得在瀕死邊緣。曾做過不同檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。