44歲李珊珊戰勝情緒病精靈現身 開「樹洞」勉勵同路人
李珊珊 眼仔碌碌精神十足
在李珊珊分享的影片中，可以見到戴著眼鏡的她雖然面形有點腫脹，但明顯精神飽滿、眼仔碌碌，皮膚亦keep得好光滑。李珊珊在片中讀出網友Christine的來信，原來Christine已結婚18年，並育有一個女兒，卻突然揭發老公有外遇，最終Christine決定離婚。
李珊珊支持網友決定勁窩心
李珊珊表示會支持Christine的選擇，同時亦很欣賞對方有勇氣將自己的心情和故事，用文字寫出來跟大家分享，她直言這樣才能讓她徹底放下這段關係，她說：「我最開心係睇到你有好強烈、清晰嘅方向，我就唔太擔心你處理唔到，我感應到你會活得比佢好，你能夠照顧好自己。」
建議網友搵心理醫生商疏導情緒
李珊珊叮囑Christine不要讓怒氣主導她的情緒，並建議她可以去搵心理醫生商討：「其實唔一定患咗情緒病先搵精神科醫生，有時會不自覺有少少病徵都唔知，又或者提議去搵心理醫生傾，佢哋會更專業，令你心靈上有一啲啟發。」
李珊珊又講到不擔心Christine的女兒在單親家庭長大會不開心，因為她認為做人最緊要學識基本的仁義禮智信望愛：「如果日日家嘈屋閉，你認為細路仔睇唔到咩？佢哋感受到咪更加痛苦！」
李珊珊最後寄語Christine要開心過日子：「我睇到你咁有本事，你同佢一齊建立事業，賺到錢，所以我唔擔心你嘅生活，唔使擔心錢，已經攞到個優勢。唔使理佢啦！要走嘅人留唔住，過眼雲煙，最緊要係你活得比佢好，就係你嘅未來，你女兒都會開心，記得開心過日子！」
網民見李珊珊近況倍感安慰
李珊珊指Christine是一個遇到感情問題的榜樣，可以給大家作為參考，而網友就紛紛大讚李珊珊氣息很好，並為她打氣說︰「珊珊努力，加油」、「珊珊你現在氣息還很好，不用害怕出外的」、「你沒事就好，希望你健康快樂！」等等。
李珊珊出post交代健康狀況：醫生讚呀！今次指數好靚仔！
李珊珊近年甚少露面，對自己的私事亦少有提及，早前她在IG分享健康狀況，字裡行間散發喜悅︰「今天再到醫院看報告。醫生讚呀！今次指數好靚仔！繼續服藥保持住。我的口，一路打開，沒有合上，笑着回家。你們知道嗎？吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。今天，即使未到標竿，一份堅持及忍耐，現在值回票價！此刻，很想跟他們道謝。在艱難時刻，曾大大力，扶我一把，或共同渡過。」此post一出有網民留言為她打氣，希望她能保持健康。
2017年公開患上驚恐症：覺得自己在瀕死邊緣
李珊珊曾傳出患腦瘤、抑鬱症，2017年她公開自己患上驚恐症，透露病發嚴重時感覺在瀕死邊緣。她憶述第一次出現非常激烈病徵時，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑，那種窒息的感覺令她覺得在瀕死邊緣。曾做過不同檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。
重溫李珊珊昔日風姿
讀者留言