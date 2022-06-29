44歲李珊珊戰勝情緒病精靈現身 開「樹洞」勉勵同路人

努力戰勝了驚恐症的44歲李珊珊，自去年開始在社交網上開設了一個「樹洞」，為同樣患上了情緒病的人提供了一個說出自身故事的平台，日前她就分享了一段影片，近年少有公開露面的她，在片中激罕現身，讀出一個網友的來信。