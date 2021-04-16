李珊珊憂長者無智能電話 息影多年熱心做善事

李珊珊於1996年參加香港小姐競選，獲得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，期後加入無綫電視。擁36E身材的李珊珊，被稱為是史上身材最好的港姐冠軍。多年前傳出身體有小病痛，之後就「神隱」，未有再接拍任何影視相關工作。淡出娛樂圈後熱衷於慈善工作，去年曾與古天樂及鄭秀文等人到屋邨派發口罩，亦非常關注長者問題，今次她再為長者發聲！

文：東方新地 圖：新傳媒資料庫、李珊珊微博、李珊珊Facebook、林保怡微博、郭政鴻微博