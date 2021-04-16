李珊珊憂長者無智能電話 息影多年熱心做善事
文：東方新地 圖：新傳媒資料庫、李珊珊微博、李珊珊Facebook、林保怡微博、郭政鴻微博
李珊珊關注長者無智能電話：請不要想當然
日前，政府宣佈或將強制市民進入食肆時，必須使出程式「安心出行」做登記，此舉引來市民關注。前港姐冠軍李珊珊日前在社交平台發文，指獨居老人或長者可能沒有智能電話，質疑此措施或會對長者帶來不便。李珊珊發聲即令市民大讚美麗與智慧並重！
李珊珊罕有公開露面 分享患病經歷
2019年，王賢誌舉行《誌友共聚 慈善音樂會》，當晚41歲的李珊珊激罕出席公開活動。神隱多年，期間多次被傳患腦瘤及抑鬱症，她早年否認患腦瘤報道，只說要入院治療，但未有透露病情。久未露面的她當晚突然現身，分享使用醫療服務的體會，珊珊身形略見肥腫但精神甚佳，笑容滿面。席上她未有道出患甚麼病，卻坦言被病所困擾受到很大影響：「如果大家有120歲命，你一定不止生病一次，這是一個定律，當生病，一個病人要有何心態，我這幾年患病，得出感受就是要靠自己，亦不需要人同情，不需要人憐憫。因為這條路係崎嶇，精神上或肉體上是很痛苦的。」
李珊珊話患病期間一切要靠自己，但與此同時伙伴也是很重要：「可能是親友、好朋友、或者是長輩，陪你行這條路，這不是陳腔濫調，有人陪伴幫助對康復者來說，可能有五成機會可以康復，因為精神上的痛苦比肉體上更痛苦。」她感謝東華三院對其他患癌病人提供實際及心靈上的支援。
李珊珊事後在社交網上載視頻：「Hello，大家好，好耐無見喇！今日參與咗一個『東華』活動，跟主席Vinci（王賢誌）識咗廿幾年，同埋我嘅長輩、朋友、親友真係有試過用東華服務，所以感覺好值得我第一次出席呢個活動。咁梗係緊張，其實我𠵱家拍緊Video都緊張，但都係時候踏出第一步，要鼓起勇氣面對番世界、社會，又或者唔好浪費光陰，呢樣係最重要，喺未來日子，希望喜歡我嘅人，多多支持；唔喜歡我嘅人當睇我唔到，時運高，都係一個幫忙嚟嘅。仲有希望未來我多啲參與慈善方面活動，因為我係一個過來人，知道好多過程，用什麼態度或什麼心態去面對或迎接，甚至放下一啲嘢。大致上呢刻諗到咁多，因為完騷第一件事就想食飯，食飯最緊要，因為有強健體魄最重要。多謝！拜拜！下次見，再講！」
李珊珊罕有出山 現身《 鑑證實錄 》廿周年聚會
無綫經典劇集《 鑑證實錄 》1997年播映時大受歡迎，多年前一班演員在中國舉行20周年聚會，一眾台前幕後幾乎齊腳出齊，就連「神隱」多年、之前傳身體出現小病痛嘅李珊珊都有蒲頭，認真難得！當晚出席除了男主角林保怡及女主角陳慧珊，仲有李珊珊、劉愷威、莫可欣、鍾麗淇、廖啓智、陳美琪、郭政鴻、劉江、張松枝、劉江、林小湛、溫裕紅，以及監製潘嘉德及編審賈偉南等多位幕後功臣都有現身！
李珊珊微博留感言：五年來最生猛
李珊珊事後於微博留言話：「二十年，可說佔了人生的一半。今晚有緣再聚，也是過去五年來最生猛活躍的一天。感謝各位，這夜嘗到久違了的興奮和快樂，我如同過度活躍症的孩子，不停跟各位談天說地。謝謝你們給我如此美好的時光。」
李珊珊四料港姐冠軍 淡出娛樂圈專注慈善工作
李珊珊96年參加港姐競選，獲得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，擁36E勁爆身材嘅佢被稱為是史上身材最好的港姐冠軍，其姑姑為香港作家李默。到97年度珊珊參加國際華裔小姐競選勇奪亞軍，到98年珊珊同錢嘉樂拍TVB電視劇《烈火雄心》撻著，但07年二人宣布分手，結束8年情。
李珊珊否認患腦瘤直認多次入院
其實李珊珊近年身體欠佳，經常受到濕疹困擾，淡出娛圈的她曾被傳患腦瘤，但佢否認有其事，珊珊喺微博承認身體出現毛病，在過去嘅四個多月曾出入醫院，但佢解釋只係有些小病痛而唔係大病，形容人年紀漸大，就如同機器操作多年，零件出問題需要修理，這是正常不過的事，請大家唔好大驚小怪，只係病情屬於私隱，所以至冇公開透露詳情。
睇番當年《 鑑證實錄 》及《 鑑證實錄 II》，珊珊喺劇中飾演嘅女警「小棠菜」，成個鄰家女孩咁，雖然套劇係佢首部演出嘅劇集，但表現算不俗，而珊珊喺劇中同飾演重案組高級督察嘅林保怡有感情戲，雖然二人喺戲內未能開花結果，但卻因為此劇而成為好友！