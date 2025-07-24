李珊珊罕談舊愛錢嘉樂！驚爆8年情分手內幕 心灰暗寸對方從冇做1件事
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前港姐冠軍李珊珊近年淡出幕前，日前罕有現身陳志雲的YouTube節目《最緊要健康》，大方談及感情狀況。當被問到當年與拍拖長達八年的前度為何未有開花結果，李珊珊驚爆所謂的「求婚」原來另有內情，更直言二人關係「真係冇未來」，矛頭疑似直指舊愛錢嘉樂，究竟這段當年被外界看好的戀情，背後隱藏著怎樣不為人知的秘密？
李珊珊驚爆求婚真相 「根本係被迫跪低」
在節目中，當陳志雲重提當年轟動一時的8年情，問及李珊珊為何不答應對方求婚時，她語出驚人地澄清：「首先要搞清楚一樣嘢，係大家覺得好長（拍拖時間）」，她隨即還原所謂「求婚」的真相，指當時情況並非外界所想的浪漫畫面。李珊珊憶述：「一個人話要包10圍，另外一個人話要包10圍，對方係被迫嘅情況下跪低去做呢件事，根本就唔係報紙所講，唔係真係求婚。」她坦言，即使當時對方真的正式求婚，自己也不會答應，一番話徹底推翻了外界多年來的認知，原來當年的金童玉女，關係早已存在暗湧。
李珊珊心灰暗寸對方從冇求婚：根本冇未來
李珊珊在節目中雖然未有指名道姓，但根據她提及的「拍拖八年」及玄學家蘇民峰的預言，外界一致推斷她所指的對象就是錢嘉樂。李珊珊直言，與對方拍拖時從未規劃過將來，更拋出震撼一句：「我哋從來都冇計過，從來都冇講過未來，真係冇未來。」她更透露，當年蘇民峰曾批算二人命格，直指「如果嗰一年唔結婚就會分手」，結果一語成讖。李珊珊幽默地總結：「呢啲非科學嘅嘢，我覺得真係注定要分開。」似乎暗示二人分手是命中注定，為這段逝去的感情劃上句號。
單身3年唔諗再婚 李珊珊靠書信覓真愛
經歷感情風雨後，李珊珊透露自己現已單身3年，對於未來的感情生活亦有新看法。她斬釘截鐵地表示：「我唔會結婚，但我會談戀愛。」表明對婚姻已無憧憬，但依然渴望愛情。被問到如何認識新對象，她分享了一種相當古典浪漫的方式，原來在「收埋自己」的日子裡，她是透過書信與人交流。李珊珊說：「我係單憑寫字（書信），可能因為大家透過寫字，之後大家有機會溝通咗之後產生感覺，可能有機會發生感情。」看來她期望在數碼時代，以最真誠的文字覓得下一段緣份。
圖片來源：新傳媒資料庫、志雲頻道 stephenchannel資料或影片來源：原文刊於新假期