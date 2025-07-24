李珊珊罕談舊愛錢嘉樂！驚爆8年情分手內幕 心灰暗寸對方從冇做1件事

前港姐冠軍李珊珊近年淡出幕前，日前罕有現身陳志雲的YouTube節目《最緊要健康》，大方談及感情狀況。當被問到當年與拍拖長達八年的前度為何未有開花結果，李珊珊驚爆所謂的「求婚」原來另有內情，更直言二人關係「真係冇未來」，矛頭疑似直指舊愛錢嘉樂，究竟這段當年被外界看好的戀情，背後隱藏著怎樣不為人知的秘密？