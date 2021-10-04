李璧琦孖老公出海 大解放晒長腿露事業線P到離譜 驚現拮手面
雖然已經入秋，但天氣依然炎熱，日日超過三十幾度，43歲「人妻」李璧琦（Becky）就捉緊夏天的尾巴，孖住老公蘇銘熙（Adrian）出海消暑。平時得閒都會派福利的李璧琦，今次大晒事業線之餘，對腳仲修長得誇張！
撰文：東方新地 圖片：李璧琦IG
李璧琦大晒火辣身材
已升呢做人妻的藝人兼歌手李璧琦（Becky），這日Becky身穿白色deep v吊帶泳衣襯貼身小泳褲，大晒32C火辣噴血身材，「事業線」既深且長，修長的雙腳更成為焦點。
腿部線條有異樣
李璧琦在社交網上載了多張照片，其中兩張照片的大腿內側線條看上去都怪怪的，疑似是經過美圖修飾。
老公唔介意公諸同好
李璧琦po靚相之餘仲留言：「nice long weekend!!Vitamin D和安多酚Fully Charged!!」難得她的老公Adrian好大方任由老婆派福利，將好嘢公諸同好。
曬完太陽心口Itchy
之後李璧琦仲補充說：「同陽光玩咗一日遊戲，雖然已經滿滿防曬，但係今日心口依然『㷫』同itchy添⋯ 蘆薈以外，求急救良方。#B琦動起來。」仲有半身大特寫相配合話題，真係超級性感。唔少網民畀Like大讚她性感，有留言讚她：「身材真係keep好好！希望你永遠都咁靚同好身材！你是我永遠的女神！」最搞笑有男網民留言：「瞓醒覺見到妳啲福利相，真係成日世界美好哂！所以煩惱拋諸腦後！」李璧琦就回應：「smile always.」
滑水都要露線
早前李璧琦人生首次玩Wakesurf（無繩滑水)，她在社交網分享玩Wakesurf的英姿，並大晒水著，滑水不忘露事業線。
下巴愈來愈尖
其實李璧琦唔止身材出眾，其樣貌亦好有變化，最近看她放上社交網的照片，發現她的下巴一次比一次尖，究竟係咪美圖作怪呢？