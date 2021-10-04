李璧琦孖老公出海 大解放晒長腿露事業線P到離譜 驚現拮手面

雖然已經入秋，但天氣依然炎熱，日日超過三十幾度，43歲「人妻」李璧琦（Becky）就捉緊夏天的尾巴，孖住老公蘇銘熙（Adrian）出海消暑。平時得閒都會派福利的李璧琦，今次大晒事業線之餘，對腳仲修長得誇張！

撰文：東方新地 圖片：李璧琦IG