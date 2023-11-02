李璧琦 becky

45歲李璧琦失蹤一個月 IG突講「未來見」惹擔心

最新娛聞
charlottema
廣告

45歲藝人李璧琦（Becky）2008年加入無綫，服務12年後離巢，平日熱衷於在社交平台分享生活，不過最近竟失蹤了一個月，令不少人擔心。日前李璧琦終於在IG「蒲頭」，但是新相中Becky的狀態，以及相片背景的未來見都令人十分擔心……

李璧琦 becky 李璧琦經常在社交平台上分享日常生活。
李璧琦經常在社交平台上分享日常生活。（圖片來源：IG@becky_lee_811）

憔悴新相「未來見」惹人擔心

李璧琦早前終於「蒲頭」報平安，分享了一張背景為未來見的照片，只是相片中Becky的樣子看起來憔悴不少，令大家十分擔心。而李璧琦亦配文表示自己經歷了湊大自己的姨媽離世，並於文中訴說了這一個月以來的心路歷程，同時亦感謝大家的關心。

「整整一個月沒有上線，可能大家已經習慣了我每個月平均30-40post，忽然靜了下來感到不對勁，陸續收到大家的問候⋯ 感謝各位關心⋯ 請原諒我還未逐一回應。是的⋯我的摰親，湊大我的守護天使，『她』跟我們暫別了⋯ 一部份的我也跟着『她』去了」

李璧琦 becky 李璧琦的最新照片中，看得出她憔悴了不少。
李璧琦的最新照片中，看得出她憔悴了不少。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦以長文分享這一個月來「失蹤」的原因。
李璧琦以長文分享這一個月來「失蹤」的原因。（圖片來源：IG@becky_lee_811）

靠信仰捱過最艱難時刻

李璧琦亦透露了自己的感受：「過去一個月⋯ 縈繞着無休止的心痛」，Becky表示自己其實在一年前就已經知道姨媽的情況轉差，近一年都是靠信仰去捱過艱難的時刻。李璧琦又感謝『祂』和『她』的愛，令自己得到安慰。

「其實早在一年前，『祂』已經出人意外地開始預備我的心去面對今天的景況，粉碎前已經展開了醫治之旅程⋯ 感謝『祂』和『她』無條件的愛，我才能站到現在⋯ 願你也能夠得到這份無價的安慰…」

李璧琦 becky 李璧琦是個十分虔誠的基督徒。
李璧琦是個十分虔誠的基督徒。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦表示自己是靠信仰捱過傷心時刻。
李璧琦表示自己是靠信仰捱過傷心時刻。（圖片來源：IG@becky_lee_811）

李璧琦離巢無綫告別作 在《C9特工》晒深溝 角色借鏡Scarlett Johansson

李璧琦於去年離巢TVB，告別作為《C9特工》，劇中除了有大家睇到厭的高Ling外，首播一集還有李璧琦，在劇集一出即死的她頗為搶fo，劇中飾演「特工A5」，為高Ling的特工同事，其實李璧琦在《三個女人一個「因」》飾演奸角Helen時亦曾引起觀眾注意，42歲李璧琦劇中多次色誘CEO陳智燊，更被爆曾經扮夢遊謀殺親夫，十足十蛇蠍美人，李璧琦畢業於香港浸會大學音樂系，主修聲樂，曾當選2000年浸大校花冠軍，當年有「浸大李珊珊」，話明李珊珊當然身材好突出！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、李璧琦ig

李璧琦《C9特工》演特工A5 出場即死

《C9特工》中，劇內出演高Ling特工同事的李璧琦，在總部出場幾秒即被炸死。而呢個粉紅bob頭造型，搭配全黑低胸裙，盡顯李璧琦玲瓏浮凸的身形。而這身裝束她自爆是借鏡在英雄電影演黑寡婦的Scarlett Johansson主演電影《Lost In Translation》造型。

李璧琦 becky 一襲絲質黑裙，特顯李璧琦的美好身段。
一襲絲質黑裙，特顯李璧琦的美好身段。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦正宗禾旱冚珍珠，其上圍豐滿保守估計達C級，稍稍高炒自拍已見深溝！
李璧琦正宗禾旱冚珍珠，其上圍豐滿保守估計達C級，稍稍高炒自拍已見深溝！（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦在社交網po出造型照。
李璧琦在社交網po出造型照。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 粉紅齊蔭頭借鏡於Scarlett Johansson主演電影《Lost In Translation》，此為電影片段截圖。
粉紅齊蔭頭借鏡於Scarlett Johansson主演電影《Lost In Translation》，此為電影片段截圖。（圖片來源：電影截圖）

效力無綫12年 李璧琦千字文宣告離巢

李璧琦日前在社交網以千字文宣告離巢，並答謝所有曾提攜過她的人，她寫道：

12年匆匆…驀然回首…只能感激沿途每一位…沒有當天的您，就沒有今日的我…有笑有淚有散聚… 離開前執拾儲物櫃，關上門的一刻，好像是把過去的珍貴回憶好好保存…都值得用一生來回味每一點每一滴，用努力來報答你們的恩惠…珍惜曾經有緣相聚，今日我們各奔前程…所以忽然感觸起來…心只願每一位跟我擦身而過的你平安健康幸福快樂！

李璧琦 becky 李璧琦晒出與六叔及方逸華的珍貴合照。
李璧琦晒出與六叔及方逸華的珍貴合照。（圖片來源：IG@becky_lee_811）

她先感謝方逸華在一個要「一腳踢」做司儀、唱歌、製作兼策劃的春茗中留意到她，召攬她入無綫；感謝無綫高層樂易玲、曾勵珍及余詠珊一直給予她機會邊學邊做；憶記起在無綫第一份工在明珠台《Dolce Vita》當主持一稿雙語，訓練出轉數、專注、準確性和口材，感謝監製給她機會參演處境劇《誰家灶頭無煙花》、劇集《忠奸人》、《巨輪》和《律政強人》等，讓她提升演技層次。

李璧琦 becky 她表示回無綫電視城收拾locker離開，百般滋味在心頭。
她表示回無綫電視城收拾locker離開，百般滋味在心頭。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 曾任明珠台節目主持。
曾任明珠台節目主持。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 又在旅遊節目以三點式示人，驕人身材表露無遺。
又在旅遊節目以三點式示人，驕人身材表露無遺。（圖片來源：IG@becky_lee_811）

李璧琦色誘陳智燊

李璧琦演過唔少貴婦、警察、專業人士嘅角色，多數扮演「唔安份嘅女人」，包括《同盟》中床戰「叔仔」敖嘉年、喺《波士早晨》色誘公司高層黃智賢等，今次佢喺《三個女人一個「因」》演嘅奸角Helen，就係個野心勃勃嘅女公關，多次胸壓色誘CEO上司陳智燊！

李璧琦 becky 李璧琦
李璧琦喺《三個女人一個「因」》中飾演一名前女主播，之後轉行擔任女公關，劇情講佢本身50幾歲，但整容整到似30幾！（圖片來源：電視截圖）
李璧琦 becky 李璧琦
在劇集中李璧琦曾經扮夢遊謀殺親夫，睇到人勁心寒！（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦
劇中李璧琦多次色誘陳智燊，請佢食波餅。（圖片來源：電視截圖）
李璧琦 becky 李璧琦
現實中李璧琦亦曾經同陳智燊傳過緋聞，不過陳智燊當時已經同宋熙年拉埋天窗。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦
曾在劇集《波士早晨》入面，李璧琦都試過對男主角黃智賢拋胸玩色誘。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦
喺《同盟》中更同老公林子善嘅弟弟敖嘉年上床激吻。（圖片來源：電視截圖）

李璧琦惹火身材唔怕晒

42歲李璧琦年前仲頻向粉絲豪派福利，著上一件頭嘅高衩火紅色泳衣，大騷4吋事業線同白滑長腿，並留言︰「你們好嗎？明天又放假了！既然大家還是Holiday mood，不如一起同陽光玩遊戲，跳起來吧！」

李璧琦 becky 李璧琦
紅髮紅泳色，遠看都甚有睇頭。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦
超Deep V高衩泳衣，上下身予人目不睱給的感覺。（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦
由貴婦到「唔安份女人」角色，42歲李璧琦愈演愈放，仲愈來愈性感！（圖片來源：IG@becky_lee_811）
李璧琦 becky 李璧琦
（圖片來源：IG@becky_lee_811）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@becky_lee_811

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 