45歲李璧琦失蹤一個月 IG突講「未來見」惹擔心
憔悴新相「未來見」惹人擔心
李璧琦早前終於「蒲頭」報平安，分享了一張背景為未來見的照片，只是相片中Becky的樣子看起來憔悴不少，令大家十分擔心。而李璧琦亦配文表示自己經歷了湊大自己的姨媽離世，並於文中訴說了這一個月以來的心路歷程，同時亦感謝大家的關心。
「整整一個月沒有上線，可能大家已經習慣了我每個月平均30-40post，忽然靜了下來感到不對勁，陸續收到大家的問候⋯ 感謝各位關心⋯ 請原諒我還未逐一回應。是的⋯我的摰親，湊大我的守護天使，『她』跟我們暫別了⋯ 一部份的我也跟着『她』去了」
靠信仰捱過最艱難時刻
李璧琦亦透露了自己的感受：「過去一個月⋯ 縈繞着無休止的心痛」，Becky表示自己其實在一年前就已經知道姨媽的情況轉差，近一年都是靠信仰去捱過艱難的時刻。李璧琦又感謝『祂』和『她』的愛，令自己得到安慰。
「其實早在一年前，『祂』已經出人意外地開始預備我的心去面對今天的景況，粉碎前已經展開了醫治之旅程⋯ 感謝『祂』和『她』無條件的愛，我才能站到現在⋯ 願你也能夠得到這份無價的安慰…」
李璧琦離巢無綫告別作 在《C9特工》晒深溝 角色借鏡Scarlett Johansson
李璧琦於去年離巢TVB，告別作為《C9特工》，劇中除了有大家睇到厭的高Ling外，首播一集還有李璧琦，在劇集一出即死的她頗為搶fo，劇中飾演「特工A5」，為高Ling的特工同事，其實李璧琦在《三個女人一個「因」》飾演奸角Helen時亦曾引起觀眾注意，42歲李璧琦劇中多次色誘CEO陳智燊，更被爆曾經扮夢遊謀殺親夫，十足十蛇蠍美人，李璧琦畢業於香港浸會大學音樂系，主修聲樂，曾當選2000年浸大校花冠軍，當年有「浸大李珊珊」，話明李珊珊當然身材好突出！
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、李璧琦ig
李璧琦《C9特工》演特工A5 出場即死
《C9特工》中，劇內出演高Ling特工同事的李璧琦，在總部出場幾秒即被炸死。而呢個粉紅bob頭造型，搭配全黑低胸裙，盡顯李璧琦玲瓏浮凸的身形。而這身裝束她自爆是借鏡在英雄電影演黑寡婦的Scarlett Johansson主演電影《Lost In Translation》造型。
效力無綫12年 李璧琦千字文宣告離巢
李璧琦日前在社交網以千字文宣告離巢，並答謝所有曾提攜過她的人，她寫道：
12年匆匆…驀然回首…只能感激沿途每一位…沒有當天的您，就沒有今日的我…有笑有淚有散聚… 離開前執拾儲物櫃，關上門的一刻，好像是把過去的珍貴回憶好好保存…都值得用一生來回味每一點每一滴，用努力來報答你們的恩惠…珍惜曾經有緣相聚，今日我們各奔前程…所以忽然感觸起來…心只願每一位跟我擦身而過的你平安健康幸福快樂！
她先感謝方逸華在一個要「一腳踢」做司儀、唱歌、製作兼策劃的春茗中留意到她，召攬她入無綫；感謝無綫高層樂易玲、曾勵珍及余詠珊一直給予她機會邊學邊做；憶記起在無綫第一份工在明珠台《Dolce Vita》當主持一稿雙語，訓練出轉數、專注、準確性和口材，感謝監製給她機會參演處境劇《誰家灶頭無煙花》、劇集《忠奸人》、《巨輪》和《律政強人》等，讓她提升演技層次。
李璧琦色誘陳智燊
李璧琦演過唔少貴婦、警察、專業人士嘅角色，多數扮演「唔安份嘅女人」，包括《同盟》中床戰「叔仔」敖嘉年、喺《波士早晨》色誘公司高層黃智賢等，今次佢喺《三個女人一個「因」》演嘅奸角Helen，就係個野心勃勃嘅女公關，多次胸壓色誘CEO上司陳智燊！
李璧琦惹火身材唔怕晒
42歲李璧琦年前仲頻向粉絲豪派福利，著上一件頭嘅高衩火紅色泳衣，大騷4吋事業線同白滑長腿，並留言︰「你們好嗎？明天又放假了！既然大家還是Holiday mood，不如一起同陽光玩遊戲，跳起來吧！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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