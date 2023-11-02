45歲李璧琦失蹤一個月 IG突講「未來見」惹擔心

45歲藝人李璧琦（Becky）2008年加入無綫，服務12年後離巢，平日熱衷於在社交平台分享生活，不過最近竟失蹤了一個月，令不少人擔心。日前李璧琦終於在IG「蒲頭」，但是新相中Becky的狀態，以及相片背景的未來見都令人十分擔心……