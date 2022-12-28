心靈師｜網民籲罷睇李璨琛9字回應 新劇被批極悶：似教育電視
劇集未播已吸嬲
早前ViuTV在官方Facebook上載《心靈師》的海報，帖文引來大批網民前來派「嬲嬲」，下方更有大量留言表示不滿ViuTV選用李璨琛當男主角，直指他欠觀眾緣、一人拖累整套劇，更有網民揚言罷睇，甚至預言劇集會被腰斬。
網民批《心靈師》極悶
《心靈師》播出後，有部份網民未有罷睇，首集結束後還到網上討論區給予評價，不過大部份觀眾都認為劇集沉悶似說教：「第一集睇到鏗鏘集咁，啲角色係讀對白，睇唔出好係邊」、「你睇開教育電視架？Sam Lee講嘢好似讀白咁，講幾句呀媽係女人，對方就變好咗，咁唔洗社工同輔導員啦，離地到呢」、「一開頭已經夠晒拖，劇情老土到極點」。
被指事前資料搜集不足
雖然大部份網民都批評劇情沉悶，但亦有觀眾認為《心靈師》以精神病為主題並不常見，本來是個很好發揮的題材，但卻因為內容處理馬虎、資料搜集不足而影響劇集的可看度：「係勁差喎，個故仔無起承轉折就醫好，單靠幾句廢噏就會頓悟，已經唔係離唔離地嘅問題，係連基本research都無做好」、「用精神問題做題材，顯然有眼高手低，甚至有種Tvb味道。到底幕後有幾了解呢個病？到底有幾了解病人？只係睇到外行人繼續用外行嘅姿態夾硬替病人說話」。
李璨琛難洗網民厭惡
然而網民最不滿的重點，還是放在主角「長官」李璨琛身上：「一個長官頂十個啦，有其他幾好嘅演員又好，個故仔幾好都好，有李長官係到一定唔會睇」、「我無睇，唔好比Viu以為搵啲乜嘢人拍我哋都睇」、「老實講李長官講對白、表情同鏡頭設計都好尷尬！個故事唔掂…真心唔會再睇！」、「都係嗰句，幫長官打個厚格或者KEY個公仔頭，再唔係整個刪減版，我會考慮睇」。
李璨琛九字回應網民罷睇
李璨琛早前宣傳《心靈師》，接受媒體訪問時指自己其實比較喜歡拍喜劇、為觀眾帶來歡樂及娛樂。近年專注發展內地市場、愛拍抖音的他，被問及會否將拍抖音的想法加插到劇集中，李璨琛指兩者製作模式及長度不同，所以要視乎主題去創作及設計拍攝內容。當問到《心靈師》未播已吸嬲、引來網民揚言罷睇，李璨琛則以9字回應：「我無諗過呢方面嘅嘢。」
李璨琛身兼主演和監製
ViuTV原創劇《心靈師》接檔《百萬同居計劃》於平日晚上9點半時段播出，劇集未出已經在ViuTV的Facebook劣評如潮，矛頭直指今次主演兼監製的李璨琛身上，更有網民斷言劇集極有可能腰！新劇《心靈師》圍繞都市常見精神病案例，擔大旗兼有份監製劇集的李璨琛在劇中飾演尚未畢業的心理醫生，同劇演員還有ERROR成何啟華（阿Dee）、陳嘉倩、姜文杰、林明禎、楊詩敏（蝦頭）、微辣成員劉蘊晴（Rachel）等。
網民反感 派嬲嬲
劇集未正式上映，ViuTV照慣例先在自家Facebook出劇集海報宣傳，帖文一出即引來大批網民前來派「嬲嬲」，直指不滿新劇選上李璨琛做男主角，認為ViuTV完全不理解李璨琛如何不得民心：「一個李燦琛摧毀曬成套劇…」、「見到李燦琛可以skip」、「ViuTV好明顯知大家睇完世界盃要抖抖，好窩心！」、「可以留番時間睇Netflix了」、「可以全劇仿效Mike導嘅做法嗎？」、「決定搵李燦森嗰個同事係唔係入開筷子套？」
有網民留言：將接棒《輪流傳》成腰斬劇集
《心靈師》共播出20集，眼見劇集未播出已經劣評如潮，有網民於群組「文人多說話」發帖「預言」：「呢套嘢，極有可能繼《輪流傳》之後資成為香港電視劇史上第二部中途腰斬嘅劇集！」於1980年播出的《輪流傳》有鄭少秋、鄭裕玲、李司棋、石修等主演，本來80集的劇集播出至第15集，因不敵麗的電視同時段播出的《大地恩情》，而改到星期六播出，但播到第22集還是宣布停播，成為香港史上首部腰斬劇集。
重提長官事件
有網民見到群情洶湧，但卻不清楚李璨琛成負評王的來龍去脈，於是禮貌詢問：「好奇在下咁多位點解會咁憎李璨琛？」好心的網友貼出數月前李璨琛在抖音上載的短片，片中他扮演「阿Sir」表忠，宣揚愛國訊息「只有一個中國」，在影片中被稱「阿Sir」的他回應：「這裡是中國，講中文，叫長官。」李璨琛獻媚舉動引香港網民極為反感，在《心靈師》帖文下亦有不少冷嘲熱諷：「是的，長官，我會熄電視！」、「唔知呢套劇有英文對白，李小心會唔會變返做中文」
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