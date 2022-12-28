心靈師｜網民籲罷睇李璨琛9字回應　新劇被批極悶：似教育電視

李璨琛身兼監製和主演的ViuTV原創劇《心靈師》於本周一（26日）開播，劇集播出前已經惹來網民劣評揚言罷睇，直到劇集播出後在討論區上亦有不少評論，指劇情老套似教育電視、劇集無做好資料搜集等，日前李璨琛在接受訪問時以9字回應網民的批評。