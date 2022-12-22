心靈師｜李璨琛「長官」新劇未出街已惹劣評 阿Dee+林明禎慘被犧牲
李璨琛身兼主演和監製
新劇《心靈師》圍繞都市常見精神病案例，擔大旗兼有份監製劇集的李璨琛在劇中飾演尚未畢業的心理醫生，同劇演員還有ERROR成何啟華（阿Dee）、陳嘉倩、姜文杰、林明禎、楊詩敏（蝦頭）、微辣成員劉蘊晴（Rachel）等。
網民反感 派嬲嬲
劇集未正式上映，ViuTV照慣例先在自家Facebook出劇集海報宣傳，帖文一出即引來大批網民前來派「嬲嬲」，直指不滿新劇選上李璨琛做男主角，認為ViuTV完全不理解李璨琛如何不得民心：「一個李燦琛摧毀曬成套劇…」、「見到李燦琛可以skip」、「ViuTV好明顯知大家睇完世界盃要抖抖，好窩心！」、「可以留番時間睇Netflix了」、「可以全劇仿效Mike導嘅做法嗎？」、「決定搵李燦森嗰個同事係唔係入開筷子套？」
有網民留言：將接棒《輪流傳》成腰斬劇集
《心靈師》共播出20集，眼見劇集未播出已經劣評如潮，有網民於群組「文人多說話」發帖「預言」：「呢套嘢，極有可能繼《輪流傳》之後資成為香港電視劇史上第二部中途腰斬嘅劇集！」於1980年播出的《輪流傳》有鄭少秋、鄭裕玲、李司棋、石修等主演，本來80集的劇集播出至第15集，因不敵麗的電視同時段播出的《大地恩情》，而改到星期六播出，但播到第22集還是宣布停播，成為香港史上首部腰斬劇集。
人氣王+演技派都難以拯救劇集
劇中除了男主角李璨琛外，還有人氣王林明禎、甚得觀眾歡心的Dee哥，還有演技派楊詩敏（蝦頭），不過似乎對網民來說一切都難以蓋過對男主角不滿，網民留言表示：「一個李燦森，可以抹殺曬其他演員嘅努力……」、「有林明禎都冇用，依套唔洗睇」、「好鍾意蝦頭Dee哥，不過今次真係唔好意思呢套劇我係唔會睇」、「何謂一個人毀一部劇！有李燦琛…真的是林明禎+Dee哥都救不回來」
重提長官事件
有網民見到群情洶湧，但卻不清楚李璨琛成負評王的來龍去脈，於是禮貌詢問：「好奇在下咁多位點解會咁憎李璨琛？」好心的網友貼出數月前李璨琛在抖音上載的短片，片中他扮演「阿Sir」表忠，宣揚愛國訊息「只有一個中國」，在影片中被稱「阿Sir」的他回應：「這裡是中國，講中文，叫長官。」李璨琛獻媚舉動引香港網民極為反感，在《心靈師》帖文下亦有不少冷嘲熱諷：「是的，長官，我會熄電視！」、「唔知呢套劇有英文對白，李小心會唔會變返做中文」
陳嘉倩有擋箭牌
劇中女角陳嘉倩本來是公認女神，被封「嘉倩BB」，但近年亦開始「跌落神壇」被網民負評，被攻擊的事件包括在去年東京奧運主持表現作狀、拍攝節目《學神出沒注意》時駕駛態度惡劣等，今次有劇中擔演要角，本身極大機會再成「箭靶」，現在有「炮灰」李璨琛轉移視線，逃過一劫。
預告片Dee哥男扮女 倪晨曦客串
今日舉行的記者會上播出完整預告，見到有女神倪晨曦及張松枝等人客串，在劇中飾演精神病患的阿Dee一人分飾多角，其中一個角色更以男扮女裝的打扮出現。
Dee哥抱恙缺席記者會
記者會上出席演員只得李璨琛、劉蘊晴（Rachel）、陳嘉倩及姜文杰，Dee哥因為連踩出場ERROR演唱會接連通宵拍攝，直言已經「爆偈」，身體抱恙極度需要休息，所以只好缺席記者會，改由拍片代替。
《心靈師》李㻧琛 孖姜文杰拍新劇
李璨琛監製兼主演的新劇《心靈師》，由他和姜文杰、鍾盛遠導演等合資成立的SoulCrew Studios（秀酷製作有限公司）炮製，李璨琛在社交網透露：「呢套20集既劇集故事圍繞都市常見精神病案例，對每一位演員來說都有一定挑戰性。演員陣容我地先賣關子敬請留意，預祝開機大吉，拍攝順利！」而姜文杰更在微博晒出劇本照，當中貼了不少彩色label紙，似乎在劇中戲份甚重。
阿Dee演精神病人
秀酷製作在2020年曾推出過由李璨琛和姜文杰主演的賀歲片《大盜演》，當時阿Dee亦有份參演這部電影，據知今次劇集由李璨琛擔任監製兼男一，飾演一名尚未畢業的心理醫生，為已過身的女友處理她餘下的99位病人，而阿Dee將擔任第二男主角，飾演一名精神病人。
林明禎與李璨琛鬥戲
有指劇集將有三大女主角，包括有「大馬女神」林明禎、陳嘉倩以及微辣的「文青女神」Rachel（劉蘊晴），其中Rachel將會與阿Dee有感情線，而林明禎會與李璨琛有對手戲，陳嘉倩則是其中一單案例的人物，此外曾拍攝過不少港視劇集的前亞姐鮑康兒，亦在社交網中透露有份參演今次新劇。
陳嘉倩造型充滿少女味
陳嘉倩似乎已為這部新劇開工，她在社交網透露拍劇拍到第2日的凌晨1點幾，雙眼看來浮腫，此外相中的她穿著一身粉紅色造型，充滿少女味。而首次正式拍劇的微辣Rachel，亦在社交網透露已開工開到第3日，仲自我鼓勵話要：「畀D火！」
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