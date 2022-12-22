心靈師｜李璨琛「長官」新劇未出街已惹劣評 阿Dee+林明禎慘被犧牲

ViuTV原創劇《心靈師》將接檔《百萬同居計劃》，下周一起於平日晚上9點半時段播出，劇集未出已經在ViuTV的Facebook劣評如潮，矛頭直指今次主演兼監製的李璨琛身上，更有網民斷言劇集極有可能腰斬！