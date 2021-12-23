李璨琛與內地網紅撞樣聯手帶貨 網友好奇問：失散了的兄弟？
李璨琛近年專注在內地發展，不時直播帶貨搵真銀。日前他就孖住有「北京李璨琛」之稱的網紅「李燦爛Kaka」一同直播，二人相似度極高！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、小紅書@李燦爛Kaka
與內地網紅撞樣
46歲的李璨琛出道超過25年，近年專注在內地發展的他，因熱愛街頭風格打扮而成為不少人心中的潮流icon，早前更擔任內地節目《潮流合伙人》的導師，而晉升為內地潮人之列，甚至引發模仿熱潮。日前李璨琛現身內地直播帶貨搵真錢，他孖住有「北京李璨琛」之稱的網紅「李燦爛Kaka」一同帶貨，眼見二人相似度極高，連網友都好奇問：「是失散了的兄弟嗎？」
網民：真的不是親兄弟嗎？
其實內地網紅「李燦爛Kaka」因為喜愛潮流打扮兼激似李璨琛一直引起網民關注，早前他同李燦琛本人合體在「小紅書」拍片亦在網上熱烈討論。片中李燦爛扮演一名小粉絲，拿着一本李璨琛做封面的雜誌給偶像簽名，驟眼看猶如有兩個李璨琛一樣，不少網民慨歎二人實在太似樣，紛紛留言：「一模一樣」、「好像有兩個李璨琛」、「真的不是親兄弟嗎？」、「如果都是姓李的，真的要查一查」等等。