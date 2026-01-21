李璨琛教7歲大女做一事被指江湖味濃 李老母爆李元元已識打麻雀玩啤牌

50歲李璨琛與7歲大女李元元（Lucy）的一段猜枚影片近日在網上瘋傳，父女二人在餐廳內拳來拳往，齊聲喊出「one two 吱吱渣」，小小年紀的Lucy手勢敏捷，腦筋靈活，與爸爸來回猜了好幾板各不相讓。不過網民看後反應兩極，有人大讚Lucy聰明是「新一代枚后」，但亦有聲音質疑李璨琛教壞細路，直指父女猜枚「江湖味濃」，更有網民開玩笑說「之後就教佢飲酒」。