李璨琛教7歲大女做一事被指江湖味濃 李老母爆李元元已識打麻雀玩啤牌
Lucy猜枚手勢敏捷被封新一代枚后
影片中可見Lucy完全不像新手，與爸爸李璨琛一齊講「one two 吱吱渣」還來回了幾板，當Lucy猜贏時更會伸手輕輕打向爸爸臉上，畫面相當搞笑。而輸了的Lucy就被爸爸輕搔腹部作為懲罰，然後Lucy攬住身旁的妹妹Sucy，父女互動十分有愛。在旁邊拍片的媽咪梁志瑩即說道「晏晝猜枚，真係不得之了！」，可見對女兒的猜枚技巧也感到驚訝。
李老母爆料Lucy已識打麻雀玩啤牌
更令人意外的是，媽咪梁志瑩其後在社交平台爆料，原來Lucy的「賭技」遠不止猜枚這麼簡單。她寫道「其實李元元同學已經識猜one two，15 20，鋤大D，大話骰同埋打麻雀」，並加上「#李門特別訓練 #歡迎較勁」的標籤，暗示這是李家的特別教育方式。這個爆料立即引起網民熱議，紛紛驚嘆7歲小朋友竟然已經精通多種「賭博遊戲」，技能如此全面。
網民反應兩極有人讚有型有人質疑教壞細路
網民看到影片後反應相當兩極化，支持的一方大讚Lucy聰明，認為她是「新一代枚后」，更有人留言「兩父女猜枚成件事好有型呀」，就連蔡卓妍也留了四個爆笑的表情符號表示支持。不過亦有不少網民質疑李璨琛的教育方式，直指「Lucy充滿江湖味」，更有人開玩笑說「好好！下一步就要訓練佢酒量！」，暗示這種教育方式可能會帶壞小朋友。
李璨琛一家四口靠IG吸金力超強
現年50歲的李璨琛與老婆梁志瑩結婚13年，兩人育有7歲大女Lucy以及快將3歲的細女Sucy。大女Lucy憑住鬼馬兼可愛的性格，深受網民及廣告商歡迎，兩姊妹的IG賬號已有超過54萬Followers，吸金力超強。媽咪梁志瑩自封「李老母」，不時分享兩姊妹的有趣生活日常，成功將女兒打造成網絡紅人，姊妹更會一齊拍廣告賺錢。
梁志瑩曾因出賣女兒醜態引爭議
不過梁志瑩過往多次貼出女兒「醜態」而引起爭議，例如試過笑女兒是「廟街流鶯」、出賣其浴照、痛哭照等等。去年中秋節又分享一段Lucy拉高上衣、搓揉自己圓鼓鼓肚腩的片段，並開玩笑標籤「#究竟係第幾週懷孕」，惹來網民反應兩極。有網民質疑李元元已經7歲，不宜貼出她揦高件衫的片段，因為網上有很多「孌童癖」人士，質疑母親未有好好保護女兒。