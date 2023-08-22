李璨琛老婆拍片再惹爭議！細女被塞紙箱令網民擔心條腰易出事

藝人李璨琛與太太梁志瑩的女兒李元元（Lucy）形象活潑鬼馬、表演慾強，其後再誕下李斐斐（Sucy），李媽媽經常幫她們拍片放上社交網作為成長紀錄，不過日前李媽媽卻因發了1則帖文而引起網上爭議，事後她為平息風波而急刪影片。