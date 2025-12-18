中年好聲音4｜李白是誰？250磅肥仔狂減肥變爆肌大隻 追夢故事震撼
250磅肥仔變爆肌大隻李白追夢路震撼
李白接受訪問時坦言，作為獨立歌手要自己獨立經營、投資創作音樂有不少難度，如今終於「夠秤」參加《中年好聲音4》，他很感激這個平台給素人一個機會去表現自己，讓更多人認識自己。如今的大隻仔李白，原來曾經是一個體重最高達250磅的真肥仔，不過為了圓歌手夢，他用3至4年的時間認真操肌，換來如今的爆肌大隻身材，他坦言「追夢的過程好amazing」。李白亦希望能夠通過參賽令自己有更大的成長，他透露雖然平時亦有不少演出機會，但來到初賽面對比賽的環境他發現自己仍然會相當緊張，故希望能過這個機會可以克服自己的弱點。
李白視黃博為目標盼突破自我
談到過往幾屆的《中年好聲音》，李白表示特別留意上屆冠軍黃博，希望可以朝著她這個目標努力，盡最大的努力參賽。李白透露最近有幸請來澤日生同小克合作，幫自己創作了一首歌叫做《白》，歌曲非常動聽。而除了唱歌亦中意演戲同跳舞的他，有份參與長壽劇音樂劇《我們的青春日誌》，他指自己仍是演戲初哥，好彩有這個機會有一年的體驗與訓練自己，站在舞台面對公眾有更多信心。
《中年好聲音4》香港賽區採用盲選賽制
與其他賽區一樣，香港賽區選用「盲選」賽制，每位參賽者只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。本周日晚播出的香港賽區頭炮第一集，眾多選手實力相當強勁，在短短一集內竟誕生了3名5燈選手。據知，是次香港賽區的100強選手陣容多元，除有歌唱導師、律師、投行執行董事、遺體化妝師、貿易銷售總監、廣告策劃員及健康科學家等來自各行各業的代表，還雲集了來自五湖四海的追夢人，包括洛杉磯、菲律賓、日本、瑞典、蘇格蘭及德國等各地選手。
《中年好聲音4》百強誕生特輯率先登場
由於本周《中年好聲音4》正式進入香港賽區，為隆重其事，製作組本周六晚八點推出先導特輯《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4之百強誕生》，介紹第一輪海選後誕生的香港賽區100強選手。當中較為吸睛的演出片段，除了有聽到連海兒及張佳添也目瞪口呆的超強男高音選手外，還有在海選時被睇高一線的前歌手參賽者可嵐、陳逸璇及陶枳樽的面試片段，萬勿錯過。