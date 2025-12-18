中年好聲音4｜李白是誰？250磅肥仔狂減肥變爆肌大隻 追夢故事震撼

《中年好聲音4》香港賽區即將開戰，其中一位參賽者李白的故事令人震撼。這位任職醫學期刊編輯的獨立歌手，曾經體重高達250磅，為了圓歌手夢竟然用了3至4年時間瘋狂減肥操肌，如今變身爆肌大隻仔成功入圍130強。他更以上屆冠軍黃博為目標，誓要在比賽中證明自己，背後的追夢故事相當勵志。