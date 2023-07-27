前TVB主播李穎琳著Deep V泳衣行夏水禮 罕有派福利被指撞樣一女星

曾經是無綫財經資訊台主播的李穎琳（Vicky），憑著甜美笑容和淡定表現儲落不少粉絲，即使已離巢無綫，依然活躍於社交平台，經常同粉絲交流，近日她更罕有大派福利，穿著Deep V泳衣大騷事業線，令網民「睇到眼定定」！