前無綫熟女主播李穎琳成功減走Baby Fat　大曬福利照勁有線條美

無綫新聞部向來出名多靚女，但唔好以為所有全部靚主播都集中在無綫新聞台，曾經效力無綫財經資訊台嘅李穎琳（Vicky）同樣被封「新聞小花」，佢憑甜美笑容、淡定表現儲落不少粉絲，網民仲話李穎琳有明星相，拍得住啲一線花旦。即使李穎琳離巢無綫，依然活躍社交平台同粉絲交流，最近仲大派福利，show自己做高空瑜伽嘅相，身材苗條腿夠長，網民都大讚李穎琳keep得好！