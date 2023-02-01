前無綫熟女主播李穎琳成功減走Baby Fat 大曬福利照勁有線條美
李穎琳大派高空瑜伽福利相
已退隱幕前嘅李穎琳，活躍社交網絡，經常分享日常生活動態與粉絲交流。李穎琳向來鍾意做瑜伽，近日仲大派福利喺IG上載自己做高空瑜伽嘅相。相中見到李穎琳樣貌屬於輕熟女，而身材依然keep得好好，貼身瑜伽褲將佢下身線條表露無遺。李穎琳也露出招牌甜美笑容，氹得粉絲開心，紛紛留言大讚：「原來你識飛嘅」、「好仙女啊」、「索天使」！
李穎琳被封「翻版歐倩怡」 幾年間完全擺脫Baby Fat
李穎琳靚女就毋庸置疑，但原來當年網民曾指李穎琳似足郭晉安老婆歐倩怡，難怪有網民認為李穎琳勁有明星相，望落唔似新聞主播反而是一位藝人。李穎琳身形苗條，五官立體突出，望落塊面冇乜肥肉，但以前非如現在耀眼。4年前李穎琳活躍幕前時，塊面好有Baby fat，望落比較年輕，帶點可愛嘅感覺。隨住李穎琳開始沉迷運動，幾年間終於完全擺脫以前嘅Baby fat，成為而家嘅輕熟女神！
李穎琳學歷勁猛料 同前新聞主播陳嘉倩關係友好
李穎琳除咗外貌勝人一籌，學歷同樣唔輸蝕，服務無綫期間半工讀，終於喺2021年香港大學碩士畢業。作為好姊妹嘅前新聞直播陳嘉倩，當然到場支持李穎琳嘅畢業禮，兩人拍攝多張合照，陳嘉倩仲開心到上載圖片到社交網絡，祝福自己好姊妹：「半工讀捱過來了！未來繼續加油。」
李穎琳除咗學歷猛料，係新聞界年資也不淺，曾經在亞洲電視做財經直播，之後過檔大台，最後宣布係2020年5月離巢，加入基金公司工作，仲成為投資者關係高級主任，認真威水！
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