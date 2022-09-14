52歲李綺虹當年封「最美郭襄」自拍素顏曝現雀斑皺紋 大方認更年期

現年52歲的李綺虹是1994年香港小姐季軍兼獲最受傳媒歡迎獎，早前在網上討論區更被網民選為十大最靚香港小姐之一。曾被譽為「最美郭襄」的李綺虹，近年在加拿大定居後，很少見到她的蹤影，最近她在社文網貼出自拍近照，在素顏零濾鏡下，李綺虹面上雀斑及眼紋頸紋表露無遺，但她毫不介意，更直認受更年期影響。