52歲李綺虹當年封「最美郭襄」自拍素顏曝現雀斑皺紋 大方認更年期
港姐季軍曾提名台灣金馬獎
今屆港姐決賽將於本月25日舉行，歷年三甲及候選佳麗，不少賽後都加入娛樂圈，52歲的李綺虹1994年當選港姐季軍後機會不絕，在劇集《阿Sir早晨》中與黎明飾演情侶，在1995年古天樂主演的《神鵰俠侶》中，李綺虹的扮相被譽為「最美郭襄」。她更曾連續兩年同時以兩部電影獲提名香港電影金像獎最佳女配角（1997年《衝鋒隊怒火街頭》及《金枝玉葉2》，1998年《自梳》及《神偷諜影》）。
李綺虹熱愛參加三項鐵人賽
除演藝工作外，李綺虹出名喜愛運動，曾多次參加三項鐵人賽，或許以往經常曝露於陽光下未做足防曬措施，近日她在社文網貼出自拍近照，在素顏零濾鏡下，面上雀斑及眼紋頸紋表露無遺，但李綺虹毫不介意，朋友問她是否皮膚敏感？她坦率回應：「I don’t think so. I think it’s a menopause thing.（我想應該不是，我想這是更年期。）」與當年參選港姐時一樣直腸直肚。
家族遺傳及工作壓力患抑鬱症
李綺虹2002年因家族遺傳及工作壓力，一度患上抑鬱症，經過9個月治療後才康復。2004年她與老公結婚後誕下兒子，產後定居加拿大，任職精神科護士。但她難忍戲癮，2007年客串演出美國電視劇《超人前傳》第7季，翌年復出拍攝無綫劇《絕代商驕》和《老公萬歲》，2019年為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。
想到內地拍劇拒絕直播帶貨
李綺虹活躍小紅書，分享生活及家庭照片，她曾寫道：「我沒有退出娛樂圈哦，只是這些年沒工作找我，一是年紀大了，可能沒有適合我的影視劇角色，二是我定居加拿大，製作方需要支付我的機票及酒店費用。其實我很希望來內地拍戲，錄節目和內地的fans見面！曾有公司邀請我做直播帶貨被我拒絕啦，因我不喜歡做推銷的工作。」
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