55歲「最美郭襄」李綺虹素顏雀斑皺紋現形 事業高峰患抑鬱症轉行做護士

55歲「最美郭襄」李綺虹素顏曝光雀斑皺紋盡現，無懼歲月痕跡豪氣回應網民感嘆！這位昔日港姐季軍兼TVB當紅花旦，定居加拿大22年後驚爆轉行做精神科護士，更自爆曾因抑鬱症想「揸車衝橋自殺」，人生經歷比電視劇更震撼。前年復出拍攝移民題材電影，真實演繹單親媽媽辛酸，原來正是她童年慘痛回憶的寫照。