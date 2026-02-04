55歲「最美郭襄」李綺虹素顏雀斑皺紋現形 事業高峰患抑鬱症轉行做護士
李綺虹素顏玩水雀斑皺紋現形網民感嘆女神都會老
李綺虹近日在社交網分享玩水照片，素顏上陣的她雀斑及皺紋明顯可見，與當年「最美郭襄」的清純形象形成強烈對比。不少網民都忍不住感嘆「女神都有老的一日」，但李綺虹卻豪不在意這些歲月痕跡，依然活得自在瀟灑。這位1994年港姐季軍憑著1995年《神鵰俠侶》中郭襄一角被封為「最美郭襄」，甜美可愛的模樣至今仍令人印象深刻。
李綺虹驚爆轉行做精神科護士視為終身職業
2004年結婚後定居加拿大的李綺虹，逐漸淡出娛樂圈專注相夫教子，但原來她並非完全退休，而是轉行成為精神科護士！她透露自學生時期便對心理學頗有興趣，直言十分喜愛這份工作，更視之為終身職業。這個職業轉換令外界十分意外，畢竟從光鮮亮麗的娛樂圈轉到醫護前線，需要極大的勇氣和決心。
李綺虹前年復出拍攝移民電影真實演繹單親媽媽辛酸
李綺虹復出拍攝電影《今天應該很高興》，讓外界十分驚喜。這部今年1月在香港上映的電影講述4個不同港人家庭移民到加拿大的辛酸故事，戲中李綺虹飾演單親媽媽Fan，為了給女兒更好的生活努力打工考牌，卻發現就算再努力也難以擺脫別人的偏見。她當時還現身溫哥華國際電影節，又登上網絡節目大方分享近況，展現出與昔日截然不同的成熟魅力。
李綺虹童年移民慘痛經歷媽媽患精神病十幾歲獨自赴英打工
原來李綺虹的童年亦曾經歷過類似電影情節的辛酸。當年只得6歲的她跟隨家人移居加拿大，因為父母不懂流利英文導致生活困難重重。更慘的是，媽媽後來因生活與經濟壓力患上精神病，為了照顧家人生活，李綺虹十幾歲就隻身一人到英國打工賺錢。這段艱辛經歷相信也是她後來選擇從事精神科護士工作的原因之一，能夠更深刻理解病人的痛苦。
李綺虹1994年港姐問答搞笑「咩話豬欄」成經典
直到1994年她回流香港參選港姐而為觀眾所熟悉。當時李綺虹憑著可愛純真的魅力，以及「唔鹹唔淡」廣東話甫出場就得到不少人歡心。其中在問答環節，她被要求用詞語編故事，包括坐牢、豬欄、雀斑等，而當她聽到「豬欄」時即皺眉發出疑問「咩話」，又細聲問司儀鄭丹瑞什麼是豬欄，盡顯呆萌一面逗笑台下觀眾。之後她又在互考口才環節及搶答比賽環節中多次大放笑彈，最終憑出色表現成功奪得季軍。
港姐季軍曾提名台灣金馬獎
李綺虹1994年當選港姐季軍後機會不絕，在劇集《阿Sir早晨》中與黎明飾演情侶，在1995年古天樂主演的《神鵰俠侶》中，李綺虹的扮相被譽為「最美郭襄」。她更曾連續兩年同時以兩部電影獲提名香港電影金像獎最佳女配角（1997年《衝鋒隊怒火街頭》及《金枝玉葉2》，1998年《自梳》及《神偷諜影》）。
李綺虹熱愛參加三項鐵人賽
除演藝工作外，李綺虹出名喜愛運動，曾多次參加三項鐵人賽，或許以往經常曝露於陽光下未做足防曬措施，近日她在社文網貼出自拍近照，在素顏零濾鏡下，面上雀斑及眼紋頸紋表露無遺，但李綺虹毫不介意，朋友問她是否皮膚敏感？她坦率回應：「I don’t think so. I think it’s a menopause thing.（我想應該不是，我想這是更年期。）」與當年參選港姐時一樣直腸直肚。
家族遺傳及工作壓力患抑鬱症
李綺虹2002年因家族遺傳及工作壓力，一度患上抑鬱症，經過9個月治療後才康復。2004年她與老公結婚後誕下兒子，產後定居加拿大，任職精神科護士。但她難忍戲癮，2007年客串演出美國電視劇《超人前傳》第7季，翌年復出拍攝無綫劇《絕代商驕》和《老公萬歲》，2019年為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。
想到內地拍劇拒絕直播帶貨
李綺虹活躍小紅書，分享生活及家庭照片，她曾寫道：「我沒有退出娛樂圈哦，只是這些年沒工作找我，一是年紀大了，可能沒有適合我的影視劇角色，二是我定居加拿大，製作方需要支付我的機票及酒店費用。其實我很希望來內地拍戲，錄節目和內地的fans見面！曾有公司邀請我做直播帶貨被我拒絕啦，因我不喜歡做推銷的工作。」