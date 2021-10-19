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37歲𡃁妹李綺雯被大隻男友成功求婚　好友留言畫龍點睛：美女與野獸

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撰文：Chi Hung Red Chun

37歲的李綺雯（𡃁妹）去年公開與健身教練男友梁愷傑（Ocean）拍拖，而且二人更極速同居，早前李綺雯亦曾經表示過隨時都可以結婚！終於，Ocean日前表面上就約女友李綺雯到迪士尼樂園玩，實際上是求婚過程的預熱環節，最後在旋轉木馬的見證下，成功抱得美人歸！

文：東方新地　圖：李綺雯 梁愷傑IG

有好多木馬做見證，恭喜晒！（圖片來源：IG@oceankit）
有好多木馬做見證，恭喜晒！（圖片來源：[email protected]

李綺雯X梁愷傑-有美女與野獸feel

心情興奮的Ocean在IG公開求婚成功的過程：「旋轉木馬前面成功俘虜公主嘅心，好好做我公主啦，願你一生快樂」，不少好友都即留言送上祝福，包括江嘉雯、李蔓瑩等，當中杜汶澤更代表自己的影片頻道向準梁生梁太恭賀。而該POST亦有不少人留言送祝福，其中一句「有美女與野獸feel」可謂畫龍點晴！

梁愷傑是星級健身教練

雖然李綺雯去年離開TVB後失去了少電視上曝光的機會，不過她依然活躍於社交平台，塑造了一個健康形象，今年九月更皆同居男友Ocean開辦教身室及舉辦相關課程，兩公婆齊上齊落。而Ocean亦相當有實力，他更曾是知名運動品牌的簽約健身教練，當中張家輝、鄭秀文為該品牌拍攝廣告時，亦由Ocean擔位動作指導。

（圖片來源：IG@le.e.man）
（圖片來源：[email protected]

相關文章：26歲「睡美人」黎紀君主持新節目 《開間咖啡店》教觀眾整甜品

本身是蛋糕店老闆的黎紀君（Christy）近日與李綺雯（𡃁妹）及盧頌恩（妹頭）主持香港開電視新節目《開間咖啡店》，三人在節目中走遍香港多間咖啡店取經，向專業咖啡師「偷師」學沖咖啡，希望有機會實踐開咖啡店的夢想，而 Christy更會在節目中教觀眾炮製各式特別的甜品！

撰文、圖片：東方新地

26歲「睡美人」黎紀君參與《開間咖啡店》

黎紀君Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。現在除了幕前演出，亦有和媽媽一同經營糕烘焙店。

模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。
模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。
當年九巴為了宣傳晨早快線，找來黎紀君拍攝「睡美人」海報，多張海報張貼不久就被人偷去，成為一時話題。
當年九巴為了宣傳晨早快線，找來黎紀君拍攝「睡美人」海報，多張海報張貼不久就被人偷去，成為一時話題。
自前年開設蛋糕烘焙店的Christy，表示店舖是由她和媽媽兩人一同經營，因此在疫情期間也沒有裁員減薪等問題。
自前年開設蛋糕烘焙店的Christy，表示店舖是由她和媽媽兩人一同經營，因此在疫情期間也沒有裁員減薪等問題。
Christy在節目中除了和𡃁妹及妹頭一同走訪多間咖啡店 「偷師」 學沖咖啡，亦會 「開班」 教觀眾整甜品及輕食，其中Christy主要負責教整各式甜品。
Christy在節目中除了和𡃁妹及妹頭一同走訪多間咖啡店 「偷師」 學沖咖啡，亦會 「開班」 教觀眾整甜品及輕食，其中Christy主要負責教整各式甜品。
新節目集集都有不同主題，Christy每集都要著上不同服飾，更試過著婚紗上陣拍節目。
新節目集集都有不同主題，Christy每集都要著上不同服飾，更試過著婚紗上陣拍節目。
Christy直言圈中工作受到疫情影響而減少，但蛋糕店生意就並未受到太大影響，她表示：「雖然有啲婚禮定單要延期，但因為疫情關係，好多人要在家抗疫，反而多咗啲客訂生日蛋糕喺屋企慶祝。」
Christy直言圈中工作受到疫情影響而減少，但蛋糕店生意就並未受到太大影響，她表示：「雖然有啲婚禮定單要延期，但因為疫情關係，好多人要在家抗疫，反而多咗啲客訂生日蛋糕喺屋企慶祝。」
Christy直言目前單身，但不心急拍拖：「因為拍拖係一件好需要花時間嘅事，依家我要打理蛋糕店，又想多啲喺幕前工作嘅機會，所以最缺少嘅就係時間。」
Christy直言目前單身，但不心急拍拖：「因為拍拖係一件好需要花時間嘅事，依家我要打理蛋糕店，又想多啲喺幕前工作嘅機會，所以最缺少嘅就係時間。」
Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。
Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。
Christy 早前與師姐連詩雅 (Shiga) 及邢慧敏 (Sharon) 合作主持網上直播節目《 星星廚房 》，在節目中分別烹調出豬骨菜湯、芝士焗白汁雞皇飯和魚香茄子三款菜式。
Christy 早前與師姐連詩雅 (Shiga) 及邢慧敏 (Sharon) 合作主持網上直播節目《 星星廚房 》，在節目中分別烹調出豬骨菜湯、芝士焗白汁雞皇飯和魚香茄子三款菜式。
除了《 開間咖啡店 》外，Christy 早前又曾與梁諾妍（Inez）、駱振偉及陳安立為 ViuTV 主持旅遊節目《 駕到西澳 》。
除了《 開間咖啡店 》外，Christy 早前又曾與梁諾妍（Inez）、駱振偉及陳安立為 ViuTV 主持旅遊節目《 駕到西澳 》。

26歲「睡美人」黎紀君主持新節目 《開間咖啡店》教觀眾整甜品

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26歲「睡美人」黎紀君主持新節目 《開間咖啡店》教觀眾整甜品

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