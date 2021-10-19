37歲𡃁妹李綺雯被大隻男友成功求婚　好友留言畫龍點睛：美女與野獸

37歲的李綺雯（𡃁妹）去年公開與健身教練男友梁愷傑（Ocean）拍拖，而且二人更極速同居，早前李綺雯亦曾經表示過隨時都可以結婚！終於，Ocean日前表面上就約女友李綺雯到迪士尼樂園玩，實際上是求婚過程的預熱環節，最後在旋轉木馬的見證下，成功抱得美人歸！

文：東方新地 圖：李綺雯 梁愷傑IG