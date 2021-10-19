37歲𡃁妹李綺雯被大隻男友成功求婚 好友留言畫龍點睛：美女與野獸
37歲的李綺雯（𡃁妹）去年公開與健身教練男友梁愷傑（Ocean）拍拖，而且二人更極速同居，早前李綺雯亦曾經表示過隨時都可以結婚！終於，Ocean日前表面上就約女友李綺雯到迪士尼樂園玩，實際上是求婚過程的預熱環節，最後在旋轉木馬的見證下，成功抱得美人歸！
文：東方新地 圖：李綺雯 梁愷傑IG
李綺雯X梁愷傑-有美女與野獸feel
心情興奮的Ocean在IG公開求婚成功的過程：「旋轉木馬前面成功俘虜公主嘅心，好好做我公主啦，願你一生快樂」，不少好友都即留言送上祝福，包括江嘉雯、李蔓瑩等，當中杜汶澤更代表自己的影片頻道向準梁生梁太恭賀。而該POST亦有不少人留言送祝福，其中一句「有美女與野獸feel」可謂畫龍點晴！
梁愷傑是星級健身教練
雖然李綺雯去年離開TVB後失去了少電視上曝光的機會，不過她依然活躍於社交平台，塑造了一個健康形象，今年九月更皆同居男友Ocean開辦教身室及舉辦相關課程，兩公婆齊上齊落。而Ocean亦相當有實力，他更曾是知名運動品牌的簽約健身教練，當中張家輝、鄭秀文為該品牌拍攝廣告時，亦由Ocean擔位動作指導。
相關文章：26歲「睡美人」黎紀君主持新節目 《開間咖啡店》教觀眾整甜品
本身是蛋糕店老闆的黎紀君（Christy）近日與李綺雯（𡃁妹）及盧頌恩（妹頭）主持香港開電視新節目《開間咖啡店》，三人在節目中走遍香港多間咖啡店取經，向專業咖啡師「偷師」學沖咖啡，希望有機會實踐開咖啡店的夢想，而 Christy更會在節目中教觀眾炮製各式特別的甜品！
撰文、圖片：東方新地
26歲「睡美人」黎紀君參與《開間咖啡店》
黎紀君Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。現在除了幕前演出，亦有和媽媽一同經營糕烘焙店。