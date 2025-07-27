女神配對計劃｜李芷晴獨守空帷驚變賣剩蔗！自爆情路坎坷惹觀眾心疼

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TVB《女神配對計劃》第8集因為讓路《聲秀》改為晚上九點半播出！今集李芷晴（Step）在「心意配對遊戲」中多次失誤「獨守空房」，一時感觸向主持林盛斌（阿Bob）爆喊，自揭情路多波折，坦言「一路都未搵到好了解自己或者好適合嘅人」。阿Bob暖心安撫，場面令人動容，想知Step的少女心事及背後故事？
李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 其他人都玩得好開心，阿Bob慰問李芷晴。（圖片來源：TVB）
其他人都玩得好開心，阿Bob慰問李芷晴。（圖片來源：TVB）

李芷晴感觸爆喊 擔心嫁唔出

第八集的《女神配對計劃》Dating Camp中，Step在「心意配對遊戲」多次無人選中，獨守空房令她情緒崩潰，向阿Bob爆喊：「我會嫁唔出喇，係咪呀？」、「係咪我真係要檢討吓自己？…會唔會諗嘢有啲奇怪？」平時八卦妹形象的Step難得展現脆弱一面，坦言對感情的迷茫，觀眾睇到都心疼！

李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 「係咪我真係要檢討吓自己？…會唔會諗嘢有啲奇怪？」（圖片來源：TVB）
「係咪我真係要檢討吓自己？…會唔會諗嘢有啲奇怪？」（圖片來源：TVB）
李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 「我會嫁唔出喇，係咪呀？」（圖片來源：TVB）
「我會嫁唔出喇，係咪呀？」（圖片來源：TVB）
李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 好慘！（圖片來源：TVB）
好慘！（圖片來源：TVB）

阿Bob暖心安撫 化解李芷晴危機

面對李芷晴的淚水，阿Bob一改嬉皮笑臉形象，認真安撫：「呢個唔係你問題，你唔需要咁介意。」他的暖心說話讓Step漸漸敞開心扉，透露自己情路坎坷：「一路都未搵到好了解自己或者好適合嘅人啦…我真係好擔心我會唔會孤獨終老。」Step努力忍淚的模樣令人鼻酸，閨密Honey更點出Step爆喊可能與欠缺某樣東西有關！

李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 節目入面，五位女神仲會解釋番自己揀嘅答案嘅原因，令觀眾可更了解五位女神嘅價值觀同愛情觀。 （圖片來源：TVB）
節目入面，五位女神仲會解釋番自己揀嘅答案嘅原因，令觀眾可更了解五位女神嘅價值觀同愛情觀。 （圖片來源：TVB）

五位女神價值觀大公開

節目中，五位女神會解釋自己選擇答案的原因，讓觀眾更了解她們的價值觀及愛情觀。Step的真情流露令人動容，她的感情路能否迎來轉機？

李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 節目中，五位女神會解釋自己選擇答案的原因，讓觀眾更了解她們的價值觀及愛情觀，有觀眾認為「好拖戲」！（圖片來源：TVB）
節目中，五位女神會解釋自己選擇答案的原因，讓觀眾更了解她們的價值觀及愛情觀，有觀眾認為「好拖戲」！（圖片來源：TVB）

李芷晴 Stephanie戀愛次數最多 暗戀五年慘被劈腿

李芷晴（Stephanie）是五位女神中戀愛次數最多的，共有6次戀愛經歷。她形容自己「黐身」、愛撒嬌，非常享受戀愛的感覺。然而，她最刻骨銘心的卻是一段令人心痛的初戀故事。從中一開始，Stephanie暗戀一名男生長達5年，直到中五才表白，卻慘遭劈腿收場。

李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 李芷晴曾經在節目中分享初戀故事講到喊。（圖片來源：TVB）
李芷晴曾經在節目中分享初戀故事講到喊。（圖片來源：TVB）
李芷晴 女神配對計劃 獨守空房 （圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）

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圖片來源：TVB、IG@step_bystep資料或影片來源：原文刊於新假期

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