女神配對計劃｜李芷晴獨守空帷驚變賣剩蔗！自爆情路坎坷惹觀眾心疼

TVB《女神配對計劃》第8集因為讓路《聲秀》改為晚上九點半播出！今集李芷晴（Step）在「心意配對遊戲」中多次失誤「獨守空房」，一時感觸向主持林盛斌（阿Bob）爆喊，自揭情路多波折，坦言「一路都未搵到好了解自己或者好適合嘅人」。阿Bob暖心安撫，場面令人動容，想知Step的少女心事及背後故事？