李芷晴 女神

港姐李芷晴節目喪騷迫爆上圍 自台慶被麥美恩擁抱夾奶後始上位

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TVB旅遊資訊節目《請1日假去旅行》熱播，外界反應認真唔錯，節目由《香港小姐再競選》亞軍李芷晴（Stephanie）擔任主持之一。今晚（16日）一集，李芷晴仲會公然被仔圍，俾人捉住手仔狂摸胸肌，認真大膽！難得李芷晴做節目去得咁放，自然受網民熱議…

李芷晴 女神 泰國遊派福利。
泰國遊派福利。（圖片來源：TVB提供）

李芷晴俾仔捉手狂摸胸肌 表情欲拒還迎

李芷晴一到曼谷，即時除口罩、剝大褸實行大解放！是集呈現的行程相當豐富，其中一站是到猛男餐廳食好嘢，正日生日的李芷晴，更喜獲何沛珈和製作組送上驚喜。李芷晴被一堆猛男「圍攻」跳舞，兩位靚女更被猛男捉手仔摸胸肌，李芷晴雖然怕怕醜醜，但表情又有點興奮，真係欲拒還迎咁款！

李芷晴 女神 請1日假去旅行 女主持表情相當興奮！
李芷晴表情相當興奮！（圖片來源：TVB提供）
李芷晴 女神 請1日假去旅行
（圖片來源：TVB提供）
李芷晴 女神 請1日假去旅行
（圖片來源：TVB提供）

李芷晴2018年港姐落選入行

李芷晴當年參選2018香港小姐入行，表現一直平平，聲勢不及同屆冠軍陳曉華，雖成功打入12強，不過冇緣晉身5強。但係睇返當日李芷晴首次見傳媒嘅樣，當時明顯有啲包包面、有啲矇豬眼，依家就省鏡得多！雖然李芷晴係落選港姐，但之後都成功簽約TVB，曾主持文化資訊性節目《文化新領域》，亦曾與陳曉華、陳苑澄及鄧卓殷喺《歡樂滿東華》一齊演出表演。

李芷晴 女神 當時明顯有啲包包面、有啲矇豬眼，依家就省鏡得多！
當時明顯有啲包包面、有啲矇豬眼，依家就省鏡得多！（圖片來源：東方新地資料庫）
李芷晴 女神
（圖片來源：東方新地資料庫）
李芷晴 女神
（圖片來源：東方新地資料庫）

李芷晴台慶奪獎後星途始改善 激凸34C上圍麥美恩肉緊祝賀

李芷晴入行頭幾年，綜藝表現都係浮浮沉沉，冇乜單拖做主持嘅經驗，但自從2021年在《萬千星輝賀台慶》奪得38萬大獎後，兼被麥美恩攬實祝賀夾出巨乳，星途就開始有改善。

李芷晴 女神 李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！
李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！（圖片來源：TVB ）
李芷晴 女神 麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度評價。
麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度關注，麥美恩自己亦有分享「識攬一定係咁樣攬」。（圖片來源：TVB ）

李芷晴《愛回家》角色曝光率穩定 逐漸入屋

2018年落選港姐李芷晴於《愛回家》先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，現主演接龍員工Elanie，由於《愛回家》一直收視高企，加上角色曝光率穩定，令李芷晴開始獲認識。隨後李芷晴於去年《痞子殿下》亦曾飾演客棧「夢一場」中「八嬌」美女之一，惟只屬閒角。

李芷晴 女神 愛回家 港姐
角色好鬼入屋！（圖片來源：TVB《愛回家》劇照）
李芷晴 女神 波波黃婧靈 痞子殿下 29歲李芷晴演青樓女子粉黛，睇到網民狂派心心眼。
29歲李芷晴演青樓女子粉黛，睇到網民狂派心心眼。（圖片來源：[email protected]_bystep）

香港小姐再競選 李芷睹奪亞

李芷晴曾為2022年節目《香港小姐再競選》佳麗，並喺台慶當晚表演，於現場宣佈冠亞季軍名次。李芷晴在接受司儀訪問的時候，竟然講錯阿姐做Do 姐，場面變得勁尷尬！最後由何沛珈（2020港姐五強）拿第一、 李芷晴（2018港姐五強）第二，陳懿德（2021港姐12強）拿第三。

李芷晴 女神 萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 李芷晴2018港姐五強）就第二
李芷晴（2018港姐五強）就第二 （圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

李芷晴連環攻陷兩位中佬

身材出眾的李芷晴於《開心無敵獎門人》玩遊戲時對戰「人夫」林子聰到「口不對心」環節，林子聰一望到李芷晴即高呼：「我輸咗喇！」並笑稱見到靚女便「諗唔到嘢」。「啜乒乓」時對戰李芷晴的張達明，當發現二人雙唇哄到勁近時則緊張煞停，場面搞笑。

李芷晴 女神 李芷晴 林子聰一見到李芷晴就投晒降。
林子聰一見到李芷晴就投晒降。（圖片來源：TVB）
李芷晴 女神 李芷晴 張達明對戰李芷晴閃嘴到對方。
張達明對戰李芷晴閃嘴到對方。（圖片來源：TVB）
李芷晴 女神 李芷晴 今集「港姐再競選」3位美女可謂黑到痺，先是何沛珈和李芷晴玩「夾多士」時，以無情力互撼至「砰」一聲，二人痛到即時慘叫。
今集「港姐再競選」3位美女可謂黑到痺，先是何沛珈和李芷晴玩「夾多士」時，以無情力互撼至「砰」一聲，二人痛到即時慘叫。（圖片來源：TVB）

李芷晴 女神 李芷晴 李芷晴玩「開口中」勁驚爆波。
李芷晴玩「開口中」勁驚爆波。（圖片來源：TVB）

李芷晴用「邪惡斜孭袋」點知有反效果

另外李芷晴身形非常好的她去年到迪士尼遊玩，期間拍下不少照片，事後放在IG上與網友分享。焦點放在李芷晴的身形上，擁有傲人身形的她，當天穿著黑色連身裙，更用了「邪惡斜孭袋」，怎知道用了後，完全沒有凸顯她的身形，令李芷晴顯得平平無奇，令網友大感失望。

李芷晴 女神 李芷晴 去迪士尼玩。
去迪士尼玩。（圖片來源：[email protected] step_bystep）
李芷晴 女神 李芷晴 今次套衫凸顯唔到身形。
今次套衫凸顯唔到身形。（圖片來源：[email protected] step_bystep）

李芷晴 獲封「六合彩女神」

李芷晴入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。

李芷晴 女神 《愛回家》Elaine李芷晴
李芷晴自去年開始在《愛·回家》飾演「威龍百貨小花」Elaine，與同公司的Andy（崔錦棠飾，見圖）、熊樹仁（單立文飾）、Raymond（陳嘉俊飾）均有過感情線。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 女神 李芷晴形容Elaine這個角色，是一個有點蠢、容易被騙的女仔。
2月6日生日的李芷晴，形容Elaine這個角色，是一個有點蠢、容易被騙的女仔。（圖片來源：[email protected]_bystep）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友李克勤方皓玟西九音樂節五月天周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_bystep、TVB、TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖、TVB《愛回家》劇照、東方新地資料庫資料或影片來源：TVB、東方新地資料庫

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