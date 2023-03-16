港姐李芷晴節目喪騷迫爆上圍 自台慶被麥美恩擁抱夾奶後始上位

TVB旅遊資訊節目《請1日假去旅行》熱播，外界反應認真唔錯，節目由《香港小姐再競選》亞軍李芷晴（Stephanie）擔任主持之一。今晚（16日）一集，李芷晴仲會公然被仔圍，俾人捉住手仔狂摸胸肌，認真大膽！難得李芷晴做節目去得咁放，自然受網民熱議…