港姐李芷晴節目喪騷迫爆上圍 自台慶被麥美恩擁抱夾奶後始上位
李芷晴俾仔捉手狂摸胸肌 表情欲拒還迎
李芷晴一到曼谷，即時除口罩、剝大褸實行大解放！是集呈現的行程相當豐富，其中一站是到猛男餐廳食好嘢，正日生日的李芷晴，更喜獲何沛珈和製作組送上驚喜。李芷晴被一堆猛男「圍攻」跳舞，兩位靚女更被猛男捉手仔摸胸肌，李芷晴雖然怕怕醜醜，但表情又有點興奮，真係欲拒還迎咁款！
李芷晴2018年港姐落選入行
李芷晴當年參選2018香港小姐入行，表現一直平平，聲勢不及同屆冠軍陳曉華，雖成功打入12強，不過冇緣晉身5強。但係睇返當日李芷晴首次見傳媒嘅樣，當時明顯有啲包包面、有啲矇豬眼，依家就省鏡得多！雖然李芷晴係落選港姐，但之後都成功簽約TVB，曾主持文化資訊性節目《文化新領域》，亦曾與陳曉華、陳苑澄及鄧卓殷喺《歡樂滿東華》一齊演出表演。
李芷晴台慶奪獎後星途始改善 激凸34C上圍麥美恩肉緊祝賀
李芷晴入行頭幾年，綜藝表現都係浮浮沉沉，冇乜單拖做主持嘅經驗，但自從2021年在《萬千星輝賀台慶》奪得38萬大獎後，兼被麥美恩攬實祝賀夾出巨乳，星途就開始有改善。
李芷晴《愛回家》角色曝光率穩定 逐漸入屋
2018年落選港姐李芷晴於《愛回家》先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，現主演接龍員工Elanie，由於《愛回家》一直收視高企，加上角色曝光率穩定，令李芷晴開始獲認識。隨後李芷晴於去年《痞子殿下》亦曾飾演客棧「夢一場」中「八嬌」美女之一，惟只屬閒角。
香港小姐再競選 李芷睹奪亞
李芷晴曾為2022年節目《香港小姐再競選》佳麗，並喺台慶當晚表演，於現場宣佈冠亞季軍名次。李芷晴在接受司儀訪問的時候，竟然講錯阿姐做Do 姐，場面變得勁尷尬！最後由何沛珈（2020港姐五強）拿第一、 李芷晴（2018港姐五強）第二，陳懿德（2021港姐12強）拿第三。
李芷晴連環攻陷兩位中佬
身材出眾的李芷晴於《開心無敵獎門人》玩遊戲時對戰「人夫」林子聰到「口不對心」環節，林子聰一望到李芷晴即高呼：「我輸咗喇！」並笑稱見到靚女便「諗唔到嘢」。「啜乒乓」時對戰李芷晴的張達明，當發現二人雙唇哄到勁近時則緊張煞停，場面搞笑。
李芷晴用「邪惡斜孭袋」點知有反效果
另外李芷晴身形非常好的她去年到迪士尼遊玩，期間拍下不少照片，事後放在IG上與網友分享。焦點放在李芷晴的身形上，擁有傲人身形的她，當天穿著黑色連身裙，更用了「邪惡斜孭袋」，怎知道用了後，完全沒有凸顯她的身形，令李芷晴顯得平平無奇，令網友大感失望。
李芷晴 獲封「六合彩女神」
李芷晴入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。
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