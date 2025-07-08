李芷晴火力全開 激罕晒「葫蘆身形」逆天長腿 網民讚索爆鏡！
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《女神配對計劃》女神之一李芷晴（Stephanie）在社交平台大派福利，一張仙氣禮服照竟暗藏火辣「葫蘆身形」，引爆網民熱議！
李芷晴仙氣禮服照震撼登場
備受TVB力捧的李芷晴，近年人氣持續高企，日前她在社交平台分享的靚相再次成為全城焦點。相中可見，李芷晴身穿一套設計獨特的純白仙氣禮服，上半身剪裁巧妙地露出她纖細白滑的小蠻腰，豐滿上圍若隱若現，極具視覺衝擊力。而下半身高衩設計更是將她有「全港最美長腿」之稱的逆天長腿展露無遺，完美的葫蘆身形讓粉絲大飽眼福。這輯火辣靚相不單止吸引大批網民，就連好姊妹鍾晴都忍不住留言激讚：「可唔可以俾我攬一攬你條蛇腰？」
《女神配對計劃》表現成功圈粉
現年31歲的李芷晴，其實早於2018年參選香港小姐，雖然當時止步12強，但憑藉甜美外貌和出眾身材成功簽約TVB，正式踏上演藝之路。加入TVB後，她獲安排加入王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，成功憑此角入屋，打開知名度。近年她更備受公司力捧，在《新聞女王》、《企業強人》及《痞子無間道》等多部重頭劇中均有亮眼表現，演技備受肯定。最近，她在戀愛真人騷《女神配對計劃》中僅以純白禮裙登場短短13秒，已足以掀起網上熱話，人氣一時無兩，證明她多年的努力沒有白費。
網民激讚：索爆鏡又Gfable
不少粉絲都被她的完美身形所震懾：「索爆鏡」、「身材好到唔科學！」、「條腰幼到癲」。除了身材成為焦點，她的氣質亦備受讚賞，有網民留言指：「好有氣質，仙氣滿瀉」、「呢種女仔真係好gfable（適合做女朋友）」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期