李芷晴回歸兩線劇集獲激讚「好戲咗」兩劇性感演出驚艷網民
愛回家｜李芷晴演「接龍舞女」大騷長腿
在《愛·回家之開心速遞》的一集中，劇情圍繞「接龍夜總會」展開，「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）為了幫助宋瑞輝（許家傑飾）獲得炸雞連鎖店的亞太區代理權，將接龍酒樓改造成夜總會，以迎接公司老闆的考察。李芷晴飾演的Elaine被要求扮成舞女，以「華燈初上」的造型登場，展現了她的長腿和若隱若現的上圍，成為全場焦點。
愛回家｜李芷晴擔正 獲觀眾大讚演技「好戲咗」
李芷晴演出的戲份亦明顯愈來愈多，日前《愛回家》播出第2225集李芷晴更擔正演出「女神大食鬼上身」，劇情講述女神Elaine突然變成大胃王，一人吞食三個餐。有觀眾在留言區表示「Elaine 明顯好戲咗，表現自然和更加投入。之前短暫離場可能係好事，如果佢有把握空檔期主動去吸收多d 人生經歷及鑽研一下個人演技」、「大食Elaine好可愛」、「Elaine回來，最少可和Andy再續前縁，也是好事」。
再見·枕邊人｜李芷晴低胸西裝Look成焦點
李芷晴在《再見·枕邊人》中飾演捲入桃色醜聞的已婚名模Janey G。為了報復公關善美（張曦雯飾），她利用社團頭目大Mike哥的手下陳晉久（麥秋成飾）對善美和晴天（黃智雯 飾）進行綁架。儘管李芷晴的出場時間不足三分鐘，李芷晴一身低胸西裝亮相，完美地展示了她的傲人上圍和修長的美腿，驚艷螢光幕前的觀眾，同場兩位女主角黃智雯和張曦雯都被比下去。李芷晴表示這一場戲對她來說充滿挑戰，她透露拍攝之前好緊張不斷瘋狂練習，並謂希望大家收貨啦！
李芷晴獲封「六合彩女神」J2都見到佢
李芷晴喜見自己演出的劇集播出後，獲得不少觀眾對她大讚，她繼而在IG限時動態中分享了她的心情：「一係唔出，一出就要大家不停見到我。」李芷晴除了演出劇集之外，她在2019年起就與前主播黃曉明一起主持J2台《六合彩》攪珠環節，日前（03/07）李芷晴就在IG限時動態分享提醒大家「今晚見」。果然，如她所講大家近期都會密密見到她出現在螢光幕上啦！
李芷晴忽變《愛回家》失蹤人口 姜糖身份引猜測 親解「被消失」原因
有網民在去年發現《愛回家》Elaine雖然已加入尋寶圖，但在尋寶圖辦公室畫面中，其座位都變成了「吉位」，令網民都好擔心她忽然「被消失」的原因，是又被調去哈爾濱，還是因為今年8月睇完姜濤演唱會後，被罰踢出《愛回家》？
親解「被消失」原因 預告「回家」時間
李芷晴接受傳媒訪問時，直認已暫停了《愛回家》的拍攝，但就強調冇離開《愛回家》劇組，亦冇被調去哈爾濱，暫時「離家」只是因為8月時開拍了另一套新劇，接下來還要去內地拍攝該劇的外景部份，預計要到聖誕節前才拍完，到時就可以立即「回家」。之後李芷晴更於社交網出po，親自向網民解釋：
「其實我係去咗開另一套劇，好快返嚟㗎啦，大家要等我！」
《愛回家》同Andy分手又關「孝順」事？
當日Elaine與Andy分手一集，亦曾引起網民熱議，因為該集講到Elaine提出分手時，指Andy只得「孝順」1個優點，但缺點就多籮籮，被指暗寸經常被讚「孝順」的姜濤！該集仲有Andy易服的情節，令網民笑爆嘴！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！