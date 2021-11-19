TVB台慶｜《愛回家》Elaine李芷晴奪台慶38萬 激凸搶鏡網友大讚冇得輸
現年28歲的李芷晴（Stephanie）曾參選2018年港姐，落選後簽入無綫，憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》中先後演大學生Fanny及威龍員工Elaine而開始受到觀眾關注，近日她著緊身運動裝上陣參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，憑著激凸身材，更在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！
文：東方新地｜圖：[email protected]_bystep、《醫醫，我不想再病了》影片截圖
李芷晴 獲封六合彩女神
李芷晴入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。
李芷晴台慶奪獎 激凸34C上圍麥美恩肉緊祝賀
李芷晴貼身衫射箭
擁有34C豐滿上圍的李芷晴，早前在《明星運動會》中著貼身衫參加射箭比賽，已憑激凸身材引起不少網民關注，近日她參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又再著上緊身加露背的運動裝上陣，極速引起網民熱議。
網友：禾稈冚珍珠
在短劇中李芷晴被稱呼為「肥晴」，為了減肥而狂做運動，並拒絕進食，睇真啲，原來李芷晴在節目中著了一件Sports bra再加一件露腰上衣，網友睇完節目後，紛紛留言大讚她「好大包米」、「冇得輸」、「流晒鼻血」、「禾稈冚珍珠」、「人又靚笑容又甜」、「好立體」等等。
想走文青風
其實李芷晴在社交網上不時都有貼出著泳衣的福利照，不過她接受傳媒訪問時，否認想行性感路線，反而話自己想走文青風格，但如果是劇情需要，也不抗拒健康性感的打扮，她又指今次節目是因為有一part需要影到背脊，所以她才會揀了一件有少少露背的運動T恤來穿著拍攝。