TVB台慶｜《愛回家》Elaine李芷晴奪台慶38萬 激凸搶鏡網友大讚冇得輸

現年28歲的李芷晴（Stephanie）曾參選2018年港姐，落選後簽入無綫，憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》中先後演大學生Fanny及威龍員工Elaine而開始受到觀眾關注，近日她著緊身運動裝上陣參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，憑著激凸身材，更在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！

文：東方新地｜圖：[email protected]_bystep、《醫醫，我不想再病了》影片截圖