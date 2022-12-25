李芷晴

獎門人｜落選港姐李芷晴令林子聰投降 火辣身材惹網民熱議：禾稈冚珍珠

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今晚聖誕節（12月25日）播出的《開心無敵獎門人》，為了應節五位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及林秀怡，與一眾嘉賓齊齊以「Christmas Look」亮相。身材出眾的落選港姐李芷晴（Stephanie）玩遊戲時對戰「人夫」林子聰，對方馬上投降，到底發生咩事？

上獎門人過聖誕佳節

本集嘉賓陣容有「狀王之王隊」張達明、姚子羚、林子聰、莊鍶敏、海俊傑、王子涵、何浩文，以及「再選隊」黃建東、蔡國威、孖8（李俊華）、林子超、何沛珈、李芷晴、陳懿德。

李芷晴 獎門人嘉賓齊齊以「Christmas Look」亮相。
獎門人嘉賓齊齊以「Christmas Look」亮相。（圖片來源：TVB）

林子聰對唔住老婆

是集人夫林子聰對住一班《香港小姐再競選》美女可謂「地雷處處」，當兩隊互鬥「啜乒乓」時，甫見敵方派出冠軍何沛珈應戰，林子聰即搞笑地自告奮勇衝上前，「啜波」時更與何沛珈終意外咀嘴，獎門人見狀即搞笑地召喚「聰嫂」：「你對唔對得住老婆？！」

李芷晴 林子聰被指「對唔住老婆」。
林子聰被指「對唔住老婆」。（圖片來源：TVB）
李芷晴 林子聰對戰何沛珈期間意外咀嘴。
林子聰對戰何沛珈期間意外咀嘴。（圖片來源：TVB）

李芷晴連環攻冚兩位中佬

到「口不對心」環節，林子聰一望到李芷晴即高呼：「我輸咗喇！」並笑稱見到靚女便「諗唔到嘢」。「啜乒乓」時對戰李芷晴的張達明，當發現二人雙唇哄到勁近時則緊張煞停，場面搞笑。

李芷晴 林子聰一見到李芷晴就投晒降。
林子聰一見到李芷晴就投晒降。（圖片來源：TVB）
李芷晴 張達明對戰李芷晴閃嘴到對方。
張達明對戰李芷晴閃嘴到對方。（圖片來源：TVB）
李芷晴 今集「港姐再競選」3位美女可謂黑到痺，先是何沛珈和李芷晴玩「夾多士」時，以無情力互撼至「砰」一聲，二人痛到即時慘叫。
今集「港姐再競選」3位美女可謂黑到痺，先是何沛珈和李芷晴玩「夾多士」時，以無情力互撼至「砰」一聲，二人痛到即時慘叫。（圖片來源：TVB）

落選港姐李芷晴憑身材引熱議

現年28歲的李芷晴（Stephanie）曾參選2018年港姐（該屆冠軍為陳曉華），落選後簽入無綫，憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》中先後演大學生Fanny及威龍員工Elaine而開始受到觀眾關注，去年底她著緊身運動裝上陣參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，憑著激凸身材，更在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！

李芷晴 李芷晴玩「開口中」勁驚爆波。
李芷晴玩「開口中」勁驚爆波。（圖片來源：TVB）

李芷晴用「邪惡斜孭袋」點知有反效果

近日李芷晴便到迪士尼遊玩，期間拍下不少照片，事後她放在IG上與網友分享。焦點放在李芷晴的身形上，出名擁有傲人身形的她，當天穿著黑色連身裙，更用了「邪惡斜孭袋」，怎知道用了後，完全沒有凸顯她的身形，令李芷晴顯得平平無奇，令網友大感失望。

李芷晴 去迪士尼玩。
去迪士尼玩。（圖片來源：[email protected] step_bystep）
李芷晴 今次套衫凸顯唔到身形。
今次套衫凸顯唔到身形。（圖片來源：[email protected] step_bystep）

李芷晴 獲封「六合彩女神」

李芷晴入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。

《愛回家》Elaine李芷晴
李芷晴自去年開始在《愛·回家》飾演「威龍百貨小花」Elaine，與同公司的Andy（崔錦棠飾，見圖）、熊樹仁（單立文飾）、Raymond（陳嘉俊飾）均有過感情線。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴形容Elaine這個角色，是一個有點蠢、容易被騙的女仔。
2月6日生日的李芷晴，形容Elaine這個角色，是一個有點蠢、容易被騙的女仔。（圖片來源：[email protected]_bystep）

李芷晴台慶奪38萬獎金 激凸34C上圍麥美恩肉緊祝賀

繼2018年陳曉華港姐冠軍在2020年得到台慶大獎後，同屆港姐李芷晴在今年奪得38萬的大獎（理財存款及黃金十両）。

李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！
李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！（圖片來源：TVB ）
李芷晴 麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度評價。
麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度評價。（圖片來源：TVB ）

李芷晴貼身衫射箭

擁有34C豐滿上圍的李芷晴，早前在《明星運動會》中著貼身衫參加射箭比賽，已憑激凸身材引起不少網民關注，近日她參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又再著上緊身加露背的運動裝上陣，極速引起網民熱議。

李芷晴早前在《明星運動會》中，已曾著過貼身衫參加射箭比賽，大騷激凸身材。
李芷晴早前在《明星運動會》中，已曾著過貼身衫參加射箭比賽，大騷激凸身材。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴
（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴
（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴
（圖片來源：[email protected]_bystep）
近日李芷晴參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又著上緊身加露背的運動裝上陣，再度引起網民熱議。
近日李芷晴參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又著上緊身加露背的運動裝上陣，再度引起網民熱議。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
李芷晴
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
李芷晴
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

網友：禾稈冚珍珠

在短劇中李芷晴被稱呼為「肥晴」，為了減肥而狂做運動，並拒絕進食，睇真啲，原來李芷晴在節目中著了一件Sports bra再加一件露腰上衣，網友睇完節目後，紛紛留言大讚她「好大包米」、「冇得輸」、「流晒鼻血」、「禾稈冚珍珠」、「人又靚笑容又甜」、「好立體」等等。

節目中仲有李芷晴烏低身玩跑步機的鏡頭。
節目中仲有李芷晴烏低身玩跑步機的鏡頭。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
李芷晴 轉個身，原來有露背。
轉個身，原來有露背。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
網友大讚李芷晴「禾稈冚珍珠」。
網友大讚李芷晴「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
李芷晴
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
到更衣室，兩個拍檔仲揭起李芷晴件衫，扮演展示其「毛背」的劇情。
到更衣室，兩個拍檔仲揭起李芷晴件衫，扮演展示其「毛背」的劇情。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
李芷晴
（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）
之後李芷晴仲扮暈低㖭。
之後李芷晴仲扮暈低㖭。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

想走文青風

其實李芷晴在社交網上不時都有貼出著泳衣的福利照，不過她接受傳媒訪問時，否認想行性感路線，反而話自己想走文青風格，但如果是劇情需要，也不抗拒健康性感的打扮，她又指今次節目是因為有一part需要影到背脊，所以她才會揀了一件有少少露背的運動T恤來穿著拍攝。

李芷晴不時在社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。
李芷晴不時在社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。
李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴笑言將來希望可以畀大家見到她更多不同的面貌。
李芷晴笑言將來希望可以畀大家見到她更多不同的面貌。（圖片來源：[email protected]_bystep）
早前李芷晴去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。
早前李芷晴去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。
李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 拍出來的靚相，獲網民大讚超索！
拍出來的靚相，獲網民大讚超索！（圖片來源：[email protected]_bystep）

李芷晴FAQ

Q:《萬千星輝賀台慶2021》的獎金共有多少？

A:《萬千星輝賀台慶》派發的獎金奬品是總值55萬元理財存款及10両千足黃金，頭獎等值是38萬，即看歴年台慶獎金及奪獎者名單： 盤點歷屆大獎得主 最高金額接近200萬

Q:《萬千星輝賀台慶2021》大獎得主李芷晴是誰？

A:李芷晴2018年選港姐出道，當年冠軍是陳曉華，李芷晴在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演過兩個角色⋯⋯28歲李芷晴身材出眾搶鏡 上位機會大增

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap梁詠琪演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

聖誕節快將來臨，即睇：聖誕好去處2022合集！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，Sundaykiss為你整合多個商場巨型聖誕樹+燈飾打卡位聖誕工作坊。還是意猶未盡嗎？還可以參加K11 MUSEA聖誕活動，除了有全港首個戶外溜冰場開幕，更有逾180個市集及工作坊；同時，赤柱亦有美利樓聖誕市集，集合美食、手作、特色精品攤檔於一身，更可免費換禮品！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_bystep、《醫醫，我不想再病了》影片截圖、TVB

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