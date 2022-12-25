獎門人｜落選港姐李芷晴令林子聰投降 火辣身材惹網民熱議：禾稈冚珍珠

今晚聖誕節（12月25日）播出的《開心無敵獎門人》，為了應節五位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及林秀怡，與一眾嘉賓齊齊以「Christmas Look」亮相。身材出眾的落選港姐李芷晴（Stephanie）玩遊戲時對戰「人夫」林子聰，對方馬上投降，到底發生咩事？