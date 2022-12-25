獎門人｜落選港姐李芷晴令林子聰投降 火辣身材惹網民熱議：禾稈冚珍珠
上獎門人過聖誕佳節
本集嘉賓陣容有「狀王之王隊」張達明、姚子羚、林子聰、莊鍶敏、海俊傑、王子涵、何浩文，以及「再選隊」黃建東、蔡國威、孖8（李俊華）、林子超、何沛珈、李芷晴、陳懿德。
林子聰對唔住老婆
是集人夫林子聰對住一班《香港小姐再競選》美女可謂「地雷處處」，當兩隊互鬥「啜乒乓」時，甫見敵方派出冠軍何沛珈應戰，林子聰即搞笑地自告奮勇衝上前，「啜波」時更與何沛珈終意外咀嘴，獎門人見狀即搞笑地召喚「聰嫂」：「你對唔對得住老婆？！」
李芷晴連環攻冚兩位中佬
到「口不對心」環節，林子聰一望到李芷晴即高呼：「我輸咗喇！」並笑稱見到靚女便「諗唔到嘢」。「啜乒乓」時對戰李芷晴的張達明，當發現二人雙唇哄到勁近時則緊張煞停，場面搞笑。
落選港姐李芷晴憑身材引熱議
現年28歲的李芷晴（Stephanie）曾參選2018年港姐（該屆冠軍為陳曉華），落選後簽入無綫，憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》中先後演大學生Fanny及威龍員工Elaine而開始受到觀眾關注，去年底她著緊身運動裝上陣參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，憑著激凸身材，更在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！
李芷晴用「邪惡斜孭袋」點知有反效果
近日李芷晴便到迪士尼遊玩，期間拍下不少照片，事後她放在IG上與網友分享。焦點放在李芷晴的身形上，出名擁有傲人身形的她，當天穿著黑色連身裙，更用了「邪惡斜孭袋」，怎知道用了後，完全沒有凸顯她的身形，令李芷晴顯得平平無奇，令網友大感失望。
李芷晴 獲封「六合彩女神」
李芷晴入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。
李芷晴台慶奪38萬獎金 激凸34C上圍麥美恩肉緊祝賀
繼2018年陳曉華港姐冠軍在2020年得到台慶大獎後，同屆港姐李芷晴在今年奪得38萬的大獎（理財存款及黃金十両）。
李芷晴貼身衫射箭
擁有34C豐滿上圍的李芷晴，早前在《明星運動會》中著貼身衫參加射箭比賽，已憑激凸身材引起不少網民關注，近日她參演節目《醫醫，我不想再病了》短劇，又再著上緊身加露背的運動裝上陣，極速引起網民熱議。
網友：禾稈冚珍珠
在短劇中李芷晴被稱呼為「肥晴」，為了減肥而狂做運動，並拒絕進食，睇真啲，原來李芷晴在節目中著了一件Sports bra再加一件露腰上衣，網友睇完節目後，紛紛留言大讚她「好大包米」、「冇得輸」、「流晒鼻血」、「禾稈冚珍珠」、「人又靚笑容又甜」、「好立體」等等。
想走文青風
其實李芷晴在社交網上不時都有貼出著泳衣的福利照，不過她接受傳媒訪問時，否認想行性感路線，反而話自己想走文青風格，但如果是劇情需要，也不抗拒健康性感的打扮，她又指今次節目是因為有一part需要影到背脊，所以她才會揀了一件有少少露背的運動T恤來穿著拍攝。
李芷晴FAQ
Q:《萬千星輝賀台慶2021》的獎金共有多少？
A:《萬千星輝賀台慶》派發的獎金奬品是總值55萬元理財存款及10両千足黃金，頭獎等值是38萬，即看歴年台慶獎金及奪獎者名單： 盤點歷屆大獎得主 最高金額接近200萬
Q:《萬千星輝賀台慶2021》大獎得主李芷晴是誰？
A:李芷晴2018年選港姐出道，當年冠軍是陳曉華，李芷晴在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演過兩個角色⋯⋯28歲李芷晴身材出眾搶鏡 上位機會大增
常見問題
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