《女神配對計劃》李芷晴現身港姐決賽 紫色晚裝盡騷逆天長腿 網民驚呼：天使落凡間？

憑TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的李芷晴（Stephanie），日前（8月31日）現身《2025香港小姐競選決賽》，以一身紫色吊帶晚裝震撼亮相，仙氣滿瀉！她在社交平台加碼派福利，晒出更多當晚的靚相，玲瓏曲線與逆天長腿一覽無遺，瞬間引爆網民討論，究竟粉絲們的反應有幾熱烈？