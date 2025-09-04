《女神配對計劃》李芷晴現身港姐決賽 紫色晚裝盡騷逆天長腿 網民驚呼：天使落凡間？
憑TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的李芷晴（Stephanie），日前（8月31日）現身《2025香港小姐競選決賽》，以一身紫色吊帶晚裝震撼亮相，仙氣滿瀉！她在社交平台加碼派福利，晒出更多當晚的靚相，玲瓏曲線與逆天長腿一覽無遺，瞬間引爆網民討論，究竟粉絲們的反應有幾熱烈？
李芷晴港姐決賽現場 紫色晚裝仙氣盡現
在《2025香港小姐競選決賽》的盛會上，李芷晴甫登場便成為全場焦點。當晚她選擇了一襲高貴的紫色吊帶晚裝，簡潔的剪裁完美突顯其纖細腰線與玲瓏有致的身材，裙擺的高衩設計更讓她的一雙逆天長腿若隱若現，每走一步都散發出女神氣場。在璀璨的燈光映照下，李芷晴的皮膚更顯白皙透亮，整個造型無論是髮型、妝容還是服飾都配搭得宜，散發出優雅而不失性感的魅力，成功在眾多嘉賓中脫穎而出，攝影師的閃光燈幾乎沒有停過。
李芷晴IG派福利曬靚相 「成就無限可能」
活動結束後，李芷晴火速在個人社交平台向粉絲大派福利，上載多張當晚拍攝的晚裝靚相。相中可見，她在華麗的背景下擺出多個自信甫士，盡顯女神風範。她更配文寫道：「Miss Hong Kong Pageant 2025👑成就無限可。」似乎對自己當晚的表現相當滿意。這輯照片不僅多角度展示了她晚裝的細節，更將其完美的身材比例呈現得淋漓盡致，帖文一出，短時間內即吸獲大量粉絲讚好及留言，足見其人氣之高。
網民洗版式激讚 「係咪天使落咗凡間」
李芷晴的靚相一出，立即引來網民洗版式留言，討論區的反應更是一面倒地讚好。不少網民被她的美貌及氣質深深吸引，紛紛留下心心emoji表達愛意，並大讚她仙氣逼人。有網民激動留言：「係咪天使落咗凡間」、「不得了」、「嘩嘩嘩，太靚了」，認為她的美貌達到新高度。更有粉絲表示，自從看了《女神配對計劃》後就一直支持她，見到她越來越有自信，狀態大勇，感到非常欣慰，證明她的人氣與魅力持續高漲。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期