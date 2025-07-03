32歲李芷晴獲讚由細靚到大 中大藝術系畢業 當年玫瑰崗學生照罕有曝光
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32歲李芷晴憑《女神配對計劃》人氣再爆燈，早前更有網民翻出她就讀玫瑰崗時期的校服照，大讚她從中學時代已氣質出眾，由細靚到大！
李芷晴玫瑰崗學生照曝光
李芷晴於2018年參加《香港小姐競選》，成功晉身12強，憑甜美笑容與亮眼外貌備受關注。近年她在《愛‧回家之開心速遞》中飾演Elaine一角，演出自然，成功「入屋」，人氣急升。日前，有網民翻出她早前在社交平台上載的中學校服舊照，立即掀起熱議，紛紛大讚她「由細靚到大」，氣質出眾。
中大藝術系畢業學霸出身
除了亮麗外表，李芷晴亦具備不俗學歷。她畢業於玫瑰崗學校中七，之後考入香港中文大學藝術系，據知當時李芷晴初入行時，她更曾靠兼職教畫畫維生，不過入行後越來越忙，加上遇上收入不錯的主持工作，所以最後才沒有繼續教畫畫。
女神配對計劃人氣持續爆燈
現實中的李芷晴最近在《女神配對計劃》中表現同樣引人注目。李芷晴作為五位女參加者之一，身高173cm的她總共有六次戀愛經驗，坦言自覺是「戀愛腦」。節目中她拒絕了同為TVB藝人周嘉全的表白，引發網民熱議。有網民認為她太絕情，但也有人支持她的真實反應，認為愛情不能勉強。雖然日前她在第四集預告中只出現了13秒，但依然瞬間引爆網絡熱話。32歲的李芷晴穿上純白色低胸小禮服後仙氣滿瀉，加上超長美腿及相當Gfable的清澈純真表情，獲網民熱捧為「TVB第一靚女」。
圖片來源：IG@step_bystep、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期