李若彤晒近三十年前一件頭泳裝照 網友大讚：青春無敵！

入行已有三十年的李若彤日前在微博激罕晒泳衣照，原來該張照片是她在1992年拍完電影《妖獸都市》後，和男友一起去泰國布吉島旅行時所拍，相中約26歲的她留著一頭利落短髮、穿著一件寶藍色的一件頭泳裝，獲網友大讚「青春無敵」！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、李若彤微博