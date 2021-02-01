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李若彤晒近三十年前一件頭泳裝照 網友大讚：青春無敵！

東方新地 - 娛聞

入行已有三十年的李若彤日前在微博激罕晒泳衣照，原來該張照片是她在1992年拍完電影《妖獸都市》後，和男友一起去泰國布吉島旅行時所拍，相中約26歲的她留著一頭利落短髮、穿著一件寶藍色的一件頭泳裝，獲網友大讚「青春無敵」！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、李若彤微博

李若彤 曾為孖男友旅行推Job

現年54歲的李若彤有「最美小龍女」之稱，入行前任職空姐的她，於1989年在電影《浪漫殺手自由人》中首度客串飾演王祖賢的同學，之後又拍過不少廣告，到1992年首次在徐克執導的電影《妖獸都市》中擔演重要角色，翌年簽入杜琪峯旗下，正式展開她的演員生涯。

李若彤晒近30年前泳裝照
這張泳裝照是李若彤在1992年所拍，距今已有近30年。

李若彤去年尾曾推出過自傳書《好好過》，日前她在上載泳裝照之餘，又留言說：「這張照片是前陣子為《好好過》這本書搜集資料時才找出來的，你們肯定都沒有見過。」

李若彤晒近30年前泳裝照
雖然身材同近30年前的自己比較仍Keep得勁好，但李若彤現在的面貌卻被網友指愈來愈膠。

李若彤繼續憶述當年拍攝該張照片時的情況，她說：「為了拍攝電影《妖獸都市》而把頭髮剪短，這裏是泰國布吉島，也就是為了這次和當時男友預先安排好的旅行，居然推掉與張學友、黎明、李嘉欣一起參與電影宣傳的安排，在旁人看來，這可是非常難得的機會，現在回憶起來，我也確實是個沒有『野心』的戀愛腦。」

李若彤晒近30年前泳裝照
李若彤形容當年為愛情而推Job的自己是個沒有「野心」的戀愛腦。
李若彤晒近30年前泳裝照
近年李若彤愛上健身又注重養生，不但身形保持苗條，更練出結實肌肉及腹肌。
李若彤晒近30年前泳裝照
被問及保養秘訣，李若彤話好簡單：「飲暖水同勤運動。」
李若彤晒近30年前泳裝照
三十年前嘅李若彤只有二十多歲，青春逼人，同依家嘅成熟美好唔同。

重著17歲校服

早前李若彤在內地節目《天天向上》公開其17歲的學生照，被激讚仙氣從少女時期練成，最令人驚訝的是，李若彤還能穿上中學校服，令人驚訝樣貌及身材都可以保持不變！

李若彤晒近30年前泳裝照
李若彤中學就讀沙田蘇浙公學，她早前公開其十七歲時的學生照，獲網友大讚清純可人、仙氣十足。
李若彤晒近30年前泳裝照
54歲的李若彤又在節目上著番同款中學校服，直言不但合身而且還有鬆位。

獲封最美小龍女

1995年版的無綫劇集《神鵰俠侶》由李若彤和古天樂主演，也讓他們一夜爆紅，當時觀眾對李若彤的美貌可以說驚為天人，直到現在都是公認的「最美小龍女」。

李若彤晒近30年前泳裝照
觀眾對李若彤飾演的「小龍女」驚為天人。
李若彤晒近30年前泳裝照
95年無綫拍嘅《神鵰俠侶》找來古天樂、李若彤演楊過同小龍女，二人嘅組合至今仍是經典之一。

《陳情令》仙氣重現

李若彤前年曾於內地劇集《陳情令》中飾演蘇藍氏唯一一位女家主「藍翼」，劇中李若彤身穿藍裙淡雅出場，配搭簡單的抹額頭飾，形象清新迷人。而這個頭飾並不是每人都能戴，臉大眼睛小的話就不太好看，但要是李若彤戴上就恰到好處，完美展現出精緻的五官，不少人指P圖都無佢咁靚。

李若彤晒近30年前泳裝照
久違的仙氣古裝造型，令人想起當年的小龍女！
李若彤晒近30年前泳裝照
「藍翼」修七弦琴，創造藍氏絕學弦殺術，專用於暗殺異己。

熱愛運動成新寄託

生活中的李若彤熱愛健身，已堅持二十年，有氧、舉鐵，樣樣在行。為了尋求情緒上的依賴，走出過去10年付出後還是分手收場的愛情傷痛，李若彤曾經一天5小時留在健身房，她指健身是她難過時的精神寄託。她不時於微博與粉絲分享保養心得，曾大方分享保持身材秘訣：「不靠節食，靠健身」、「沒有時間表，一星期七天也可能，但保持最少一星期三天。從熱身到最後拉筋，兩小時！」

李若彤晒近30年前泳裝照
堅持二十年健身的李若彤表示自己已夠資格做教練。
李若彤晒近30年前泳裝照
東南衛視《魯豫有約一日行》節目中畫面。
李若彤晒近30年前泳裝照
東南衛視《魯豫有約一日行》節目中畫面。
李若彤晒近30年前泳裝照
抗疫冇得去做gym，李若彤索性改裝自家健身室，仲日日開Live教粉絲做運動操身材。
李若彤晒近30年前泳裝照
當年嘅姑姑小龍女同神仙姐姐王語嫣如今已年過半百，不過依然Fit到漏。
李若彤晒近30年前泳裝照
喪操日子有功，唔止手瓜起𦟌小蠻腰仲喺度，仲操出完美馬甲線，線條靚過唔少後生女。

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李若彤

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