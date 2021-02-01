李若彤晒近三十年前一件頭泳裝照 網友大讚：青春無敵！
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、李若彤微博
李若彤 曾為孖男友旅行推Job
現年54歲的李若彤有「最美小龍女」之稱，入行前任職空姐的她，於1989年在電影《浪漫殺手自由人》中首度客串飾演王祖賢的同學，之後又拍過不少廣告，到1992年首次在徐克執導的電影《妖獸都市》中擔演重要角色，翌年簽入杜琪峯旗下，正式展開她的演員生涯。
李若彤去年尾曾推出過自傳書《好好過》，日前她在上載泳裝照之餘，又留言說：「這張照片是前陣子為《好好過》這本書搜集資料時才找出來的，你們肯定都沒有見過。」
李若彤繼續憶述當年拍攝該張照片時的情況，她說：「為了拍攝電影《妖獸都市》而把頭髮剪短，這裏是泰國布吉島，也就是為了這次和當時男友預先安排好的旅行，居然推掉與張學友、黎明、李嘉欣一起參與電影宣傳的安排，在旁人看來，這可是非常難得的機會，現在回憶起來，我也確實是個沒有『野心』的戀愛腦。」
重著17歲校服
早前李若彤在內地節目《天天向上》公開其17歲的學生照，被激讚仙氣從少女時期練成，最令人驚訝的是，李若彤還能穿上中學校服，令人驚訝樣貌及身材都可以保持不變！
獲封最美小龍女
1995年版的無綫劇集《神鵰俠侶》由李若彤和古天樂主演，也讓他們一夜爆紅，當時觀眾對李若彤的美貌可以說驚為天人，直到現在都是公認的「最美小龍女」。
《陳情令》仙氣重現
李若彤前年曾於內地劇集《陳情令》中飾演蘇藍氏唯一一位女家主「藍翼」，劇中李若彤身穿藍裙淡雅出場，配搭簡單的抹額頭飾，形象清新迷人。而這個頭飾並不是每人都能戴，臉大眼睛小的話就不太好看，但要是李若彤戴上就恰到好處，完美展現出精緻的五官，不少人指P圖都無佢咁靚。
熱愛運動成新寄託
生活中的李若彤熱愛健身，已堅持二十年，有氧、舉鐵，樣樣在行。為了尋求情緒上的依賴，走出過去10年付出後還是分手收場的愛情傷痛，李若彤曾經一天5小時留在健身房，她指健身是她難過時的精神寄託。她不時於微博與粉絲分享保養心得，曾大方分享保持身材秘訣：「不靠節食，靠健身」、「沒有時間表，一星期七天也可能，但保持最少一星期三天。從熱身到最後拉筋，兩小時！」