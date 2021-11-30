愛回家｜「李莫仇」張詩欣被幕後男友跪地求婚 張振朗、朱敏瀚等好友見證
在《愛回家》飾演「李莫仇」而入屋的張詩欣，在社交網報喜，宣布獲任職幕後的男友李家勝求婚，張詩欣貼出二人的咀嘴相，並大晒求婚鑽戒，當日更有十多名圈中好友在場，從台灣返港剛坐完疫監的余思霆孖男友朱敏瀚出關見證呢個甜蜜時刻﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
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張詩欣公主城堡前報喜
張詩欣在社交網貼出拿住玫瑰花束同幕後男友咀嘴的相，背景是主題樂園城堡，公布喜訊，「 I am the queen of his world!#不是女神是女王#多謝你同你地」﹗
余思霆 羅天宇幫手策劃求婚
張詩欣在IG即時動態貼出求婚片段，片中男友在主題樂園酒店房內拿住花束等候，房內有十多名好友，包括有羅天宇、胡㻗、張振朗、楊偲泳、劉佩玥、周志文及陳安立等，羅天宇拎住相機更緊張到不停拍心口﹗張詩欣步入房，男友跪地求婚，張詩欣say yes，男友為她戴上求婚戒指，並在大班朋友見證下深情咀嘴，甜到漏﹗張詩欣男友李家勝亦有在IG貼相，並特別鳴謝余思霆及羅天宇幫手策劃﹗
30歲張詩欣被上司徐榮喪鬧 《木棘証人》做靚女秘書網民大讚有驚喜
憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》扮演「李莫仇」一角彈起的張詩欣，之前在劇集《木棘証人》中，飾演韋家雄公司的秘書「 Jacqueline 」，經常被上司徐榮喪鬧，網民都大讚好有驚喜！
張詩欣不介意被網民批評 願努力做好自己
張詩欣畢業自第27期無綫電視藝員訓練班，2014年開始入行拍劇，演出過不少劇集閒角，直到在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演醜女「李莫仇」一角成功彈起。張詩欣入行七年拍過近六十部無綫劇集，她直言完全唔介意做醜女及反派角色。