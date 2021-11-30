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愛回家｜「李莫仇」張詩欣被幕後男友跪地求婚 張振朗、朱敏瀚等好友見證

最新娛聞
撰文：東方新地

在《愛回家》飾演「李莫仇」而入屋的張詩欣，在社交網報喜，宣布獲任職幕後的男友李家勝求婚，張詩欣貼出二人的咀嘴相，並大晒求婚鑽戒，當日更有十多名圈中好友在場，從台灣返港剛坐完疫監的余思霆孖男友朱敏瀚出關見證呢個甜蜜時刻﹗
文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]

張詩欣公主城堡前報喜

張詩欣在社交網貼出拿住玫瑰花束同幕後男友咀嘴的相，背景是主題樂園城堡，公布喜訊，「 I am the queen of his world!#不是女神是女王#多謝你同你地」﹗

張詩欣在IG報喜，大晒求婚戒﹗（圖片來源：IG@szeyan824）
張詩欣在IG報喜，大晒求婚戒﹗（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@szeyan824）
31歲張詩欣入行七年，拍過不少劇集，在《愛回家》演「李莫仇」而入屋﹗（圖片來源：[email protected]

余思霆 羅天宇幫手策劃求婚

張詩欣在IG即時動態貼出求婚片段，片中男友在主題樂園酒店房內拿住花束等候，房內有十多名好友，包括有羅天宇、胡㻗、張振朗、楊偲泳、劉佩玥、周志文及陳安立等，羅天宇拎住相機更緊張到不停拍心口﹗張詩欣步入房，男友跪地求婚，張詩欣say yes，男友為她戴上求婚戒指，並在大班朋友見證下深情咀嘴，甜到漏﹗張詩欣男友李家勝亦有在IG貼相，並特別鳴謝余思霆及羅天宇幫手策劃﹗

（圖片來源：IG@szeyan824）
幕後男友攞住求婚戒指下跪向張詩欣求婚﹗（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@szeyan824）
張詩欣男友手持一本「愛的相簿」，似是他特別為求婚所做。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@szeyan824）
大班圈中好友見證求婚，早前主持《東張西望》時，採訪女保安的「正義女神」林希靈亦孖男友陳安立在場。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@szeyan824）
張詩欣和男友圈中人緣甚佳，男友揀自己生日當天求婚，有十多名圈中好友出席，包括蘇皓兒、李家傑、劉佩玥、余思霆、朱敏瀚、張振朗、楊偲泳、羅天宇等﹗（圖片來源：[email protected]

30歲張詩欣被上司徐榮喪鬧 《木棘証人》做靚女秘書網民大讚有驚喜

憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》扮演「李莫仇」一角彈起的張詩欣，之前在劇集《木棘証人》中，飾演韋家雄公司的秘書「 Jacqueline 」，經常被上司徐榮喪鬧，網民都大讚好有驚喜！

張詩欣不介意被網民批評 願努力做好自己

張詩欣畢業自第27期無綫電視藝員訓練班，2014年開始入行拍劇，演出過不少劇集閒角，直到在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演醜女「李莫仇」一角成功彈起。張詩欣入行七年拍過近六十部無綫劇集，她直言完全唔介意做醜女及反派角色。

張詩欣畢業自第27期無綫電視藝員訓練班，2014年開始入行拍劇
張詩欣畢業自第27期無綫電視藝員訓練班，2014年開始入行拍劇。（圖片來源：[email protected]
張詩欣入行六年拍過近六十部無綫劇集，她直言完全唔介意做醜女及反派角色。
張詩欣入行七年拍過近六十部無綫劇集，她直言完全唔介意做醜女及反派角色。（圖片來源：[email protected]
在新劇《 木棘証人 》中，張詩欣經常被反派上司徐榮喪鬧到一副鵪鶉樣。
在新劇《 木棘証人 》中，張詩欣經常被反派上司徐榮喪鬧到一副鵪鶉樣。（圖片來源：[email protected]
張詩欣劇中飾演大升成衣公司的秘書「Jacqueline 」 ，每次都作斯文OL打扮登場。
張詩欣劇中飾演大升成衣公司的秘書「Jacqueline 」 ，每次都作斯文OL打扮登場。（圖片來源：[email protected]
張詩欣笑言好難得有監製搵她做靚女角色，因此要特別多謝 《木棘証人》 的監製梁耀堅。
張詩欣笑言好難得有監製搵她做靚女角色，因此要特別多謝 《木棘証人》 的監製梁耀堅。（圖片來源：[email protected]
張詩欣直言不會因網民對她外表的批評而不開心，她說：「 做呢行冇人留意先更加唔開心，我會樂觀啲去睇件事，有人講我個角色，即係佢有睇，所以我應該多謝佢哋。」
張詩欣直言不會因網民對她外表的批評而不開心，她說：「 做呢行冇人留意先更加唔開心，我會樂觀啲去睇件事，有人講我個角色，即係佢有睇，所以我應該多謝佢哋。」 （圖片來源：[email protected]
張詩欣在 《愛·回家之開心速遞》中飾演的醜女 「李莫仇」對小鮮肉 「朱凌凌」 （吳偉豪飾） 死纏難打，鬧出不少笑料，早前劇情更講到她移情到 「朱凌凌」 哥哥 「朱天梯」 （梁証嘉飾） 身上，網民都力撐她有演技又搞笑。
張詩欣在 《愛·回家之開心速遞》中飾演的醜女 「李莫仇」對小鮮肉 「朱凌凌」 （吳偉豪飾） 死纏難打，鬧出不少笑料，早前劇情更講到她移情到 「朱凌凌」 哥哥 「朱天梯」 （梁証嘉飾） 身上，網民都力撐她有演技又搞笑。（圖片來源：[email protected]
30歲張詩欣被上司徐榮喪鬧 《木棘証人》做靚女秘書網民大讚有驚喜
因合作《愛回家》而同「朱凌凌」吳偉豪成為好友﹗（圖片來源：[email protected]））
張詩欣平日熱愛運動，身形操得甚 Fit，不過她向來少有在社交網上展示身材。
張詩欣平日熱愛運動，身形操得甚 Fit，不過她向來少有在社交網上展示身材。（圖片來源：[email protected]
30歲張詩欣被上司徐榮喪鬧 《木棘証人》做靚女秘書網民大讚有驚喜
（圖片來源：[email protected]
30歲張詩欣被上司徐榮喪鬧 《木棘証人》做靚女秘書網民大讚有驚喜
（圖片來源：[email protected]
張詩欣因拍劇集 《張保仔》與從事攝影助理的男友家勝認識，二人至今拍拖近三年，張詩欣直言已視比她大11歲的男友為結婚對象。
張詩欣因拍劇集 《張保仔》與從事攝影助理的男友家勝認識，張詩欣直言早已視比她大11歲的男友為結婚對象。（圖片來源：[email protected]
30歲張詩欣被上司徐榮喪鬧 《木棘証人》做靚女秘書網民大讚有驚喜
（圖片來源：[email protected]

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