李蔓瑩 VS 伍樂怡 力爭𠝹波KOL一姐之位 但網友全部錯重點？
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TVB小花伍樂怡（Kelly）近日在熱播劇《超能使者》中，以經常孭住個斜孭袋的造型，榮升新一界「𠝹波KOL」！而一向深得網民歡心的「宅男女神」李蔓瑩（Renee）亦不甘示弱，連環po出多張以「𠝹波袋」作造型的靚相反擊，力爭「𠝹波KOL」一姐之位，不過網友卻紛紛錯重點，關注起另一個問題！
李蔓瑩 少女味滿瀉
李蔓瑩早在月初去欣賞七人欖球賽事時，已率先po過「𠝹波袋」造型，網友紛紛留言投訴她個袋「犯晒規」，令人無法專心睇比賽。日前她又在社交網po出了一張「𠝹波」造型的靚相，獲網友大讚：「One piece白色短裙+𠝹波袋，真係少女味爆晒出嚟！」不過有不少網友都錯重點，狂問Renee點解唔著褲？令Renee要不停解釋自己真係有著褲，只係條褲太短大家睇唔到啫！
伍樂怡 獲監製私心推介
伍樂怡近日在熱播劇《超能使者》中榮升「𠝹波KOL」，多個「𠝹波袋」造型都深受網民喜愛，連監製文偉鴻（Jazz）都多番在社交網上分享自己的私藏幕後照和劇照，重點推介伍樂怡的「𠝹波袋」造型！
以下仲有其他香港「𠝹波袋」KOL：
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]_boon、[email protected]、[email protected]、TVB《東張西望》截圖、[email protected]、[email protected]_alyciac、[email protected]、[email protected]_official
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