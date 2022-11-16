李蔓瑩

李蔓瑩 VS 伍樂怡 力爭𠝹波KOL一姐之位 但網友全部錯重點？

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TVB小花伍樂怡（Kelly）近日在熱播劇《超能使者》中，以經常孭住個斜孭袋的造型，榮升新一界「𠝹波KOL」！而一向深得網民歡心的「宅男女神」李蔓瑩（Renee）亦不甘示弱，連環po出多張以「𠝹波袋」作造型的靚相反擊，力爭「𠝹波KOL」一姐之位，不過網友卻紛紛錯重點，關注起另一個問題！

李蔓瑩 少女味滿瀉

李蔓瑩早在月初去欣賞七人欖球賽事時，已率先po過「𠝹波袋」造型，網友紛紛留言投訴她個袋「犯晒規」，令人無法專心睇比賽。日前她又在社交網po出了一張「𠝹波」造型的靚相，獲網友大讚：「One piece白色短裙+𠝹波袋，真係少女味爆晒出嚟！」不過有不少網友都錯重點，狂問Renee點解唔著褲？令Renee要不停解釋自己真係有著褲，只係條褲太短大家睇唔到啫！

李蔓瑩 網友除咗留意李蔓瑩充滿少女味嘅「𠝹波袋」造型外，仲有關心佢冇著褲嘅問題。
網友除咗留意李蔓瑩充滿少女味嘅「𠝹波袋」造型外，仲有關心佢冇著褲嘅問題。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 今個月初李蔓瑩亦有孭住另一款「𠝹波袋」，去欣賞七人欖球賽。
今個月初李蔓瑩亦有孭住另一款「𠝹波袋」，去欣賞七人欖球賽。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 網友都投訴掛住佢令大家專心唔到去睇場波！
網友都投訴掛住佢令大家專心唔到去睇場波！（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 仲話佢個袋「𠝹」得好深㖭！
仲話佢個袋「𠝹」得好深㖭！（圖片來源：[email protected]

伍樂怡 獲監製私心推介

伍樂怡近日在熱播劇《超能使者》中榮升「𠝹波KOL」，多個「𠝹波袋」造型都深受網民喜愛，連監製文偉鴻（Jazz）都多番在社交網上分享自己的私藏幕後照和劇照，重點推介伍樂怡的「𠝹波袋」造型！

李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 拍劇都有利用嘅小道具！
所謂無比較無傷害，大家都係孭「𠝹波袋」，但網民嘅焦點明顯都落晒喺伍樂怡身上。（圖片來源：[email protected]_boon）
李蔓瑩 難怪詩詠要黑口黑面！
難怪詩詠要黑口黑面！（圖片來源：[email protected]_boon）
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 《超能使者》一幕⋯⋯
《超能使者》一幕被鹹濕佬胸襲嘅戲份，網民都大讚搵監製搵伍樂怡做呢個角色，好有說服力！（圖片來源：[email protected]_boon）
李蔓瑩 連幕後照都出埋！
連幕後照都出埋！（圖片來源：[email protected]_boon）

以下仲有其他香港「𠝹波袋」KOL：

李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 戴祖儀遊動物園，大家錯焦點！
戴祖儀遊動物園，大家錯焦點，意外佢原來好有料！（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 「沙律」張沛樂示範神奇斜孭袋。
33E「沙律」張沛樂Charlotte亦有示範神奇斜孭袋。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 就算唔係小背心，都有小蠻腰配斜孭袋。
32D林泳淘早在《東張西望》就憑街頭訪問時孭上「𠝹波袋」為人熟悉（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 前凸後趷，車都係又截唔到，好慘。
離開TVB後拍攝學車廣告，林泳淘亦不忘使出此絕技！（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 事主本來身材就好好，隨便一條頸繩也有神奇效果。
36E陳婉衡早年拍攝旅遊節目也是𠝹波袋不離身。（圖片來源：[email protected]_alyciac）
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 「雙斜孭袋」配孖辮，𠝹出新境界！
甚至出到「雙斜孭袋」絕技，𠝹出新境界！（圖片來源：[email protected]_alyciac）
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 斜孭袋圖集！ 被MK仔譽為「史上最偉大發明」！回顧Paisura文化
難怪「斜孭袋」被MK仔譽為史上最偉大發明！（圖片來源：[email protected]_alyciac）
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 充滿計算的26歲日本網紅似鳥沙也加，擁有索爆臉孔與火辣身材！
日本界別就有充滿計算的日本網紅似鳥沙也加，擁有索爆臉孔與火辣身材！（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 藍星蕾
仲有星馬新生代女藝人 DJ AMBER NA 藍星蕾。（圖片來源：[email protected]_official）
李蔓瑩 斜孭袋 𠝹波袋 馬來西亞DJ藍星蕾
又係馬來西亞DJ藍星蕾，今次仲刻意不看鏡頭。（圖片來源：[email protected]_official）

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_boon、[email protected][email protected]、TVB《東張西望》截圖、[email protected][email protected]_alyciac、[email protected][email protected]_official

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