李蔓瑩 VS 伍樂怡 力爭𠝹波KOL一姐之位 但網友全部錯重點？

TVB小花伍樂怡（Kelly）近日在熱播劇《超能使者》中，以經常孭住個斜孭袋的造型，榮升新一界「𠝹波KOL」！而一向深得網民歡心的「宅男女神」李蔓瑩（Renee）亦不甘示弱，連環po出多張以「𠝹波袋」作造型的靚相反擊，力爭「𠝹波KOL」一姐之位，不過網友卻紛紛錯重點，關注起另一個問題！