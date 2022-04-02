李蔓瑩

32E李蔓瑩一個月豪掃5個名牌袋 富貴密友錫到燶

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擁有32E驕人身材的李蔓瑩（Renee），自早前穿上泳裝拍攝的廣告在各大平台熱播後，人氣急升，收入大增，日前其富貴同性密友Joe上載5個新款名牌Chanel手袋的相片，笑Renee一個月內就買了5個「小廢包」！

李蔓瑩 李蔓瑩甜美笑容殺死人﹗
李蔓瑩甜美笑容殺死人﹗（圖片來源：[email protected]

李蔓瑩 批准富貴密友送兩個袋

現年31歲的宅男女神李蔓瑩憑住可愛甜美童顏加上貼地的主持方式，吸引大批宅男愛戴，在IG更坐擁超過21萬個Followers，近日其密友Joe就在IG晒出她在一個月內豪買5個俗稱「小廢包」的Chanel手袋，估計價值接近10萬。Joe笑言：「（Renee）一個月買咗5個小廢包，佢批准我送兩個畀佢（我求佢），其他話要自己畀錢（好型）。」

李蔓瑩 據知相中的Chanel 22c 最新圓餅包價值$19500，金球牛仔圓餅包價值$17000，小方盒每個約價值$18900。
據知相中的Chanel 22c 最新圓餅包價值$19,500，金球牛仔圓餅包價值$17,000，小方盒每個約價值$18,900。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee似乎特別鍾愛這個黑色圓餅包，經常孭出街
Renee似乎特別鍾愛這個黑色圓餅包，經常揹出街。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 這些手袋俗稱「小廢包」，是因為容量太細，好多嘢都裝唔落！
這些手袋俗稱「小廢包」，是因為容量太細，好多嘢都裝唔落！（圖片來源：kohoiwai）

與男友阿占分手交上密友

31歲李蔓瑩出道11年做過模特兒同演員，亦在網台和ViuTV的清談節目《對不起 標籤你》和旅遊節目《旅行吊靴鬼》中擔過任主持，她曾與前有線球彩台主持，現已過檔無綫的鄺家銘（阿占）拍拖，愛得高調更去到談婚論嫁階段，不過最後分手收場，李蔓瑩未幾即與富貴同性髮型師密友Joe公開戀情，並不時在IG高調放閃。

李蔓瑩 新一代宅男女神李蔓瑩憑住可愛甜美童顏加上貼地的主持方式，吸引大批宅男愛戴，在IG更坐擁18萬Follower，但她曾令不少宅男心碎，皆因她與同性髮型師Joe不時在網上晒二人的親密照，高調放閃。
新一代宅男女神李蔓瑩憑住可愛甜美童顏加上貼地的主持方式，吸引大批宅男愛戴，在IG更坐擁21萬Followers，但她不時與密友Joe在高調放閃，令不少宅男心碎。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 李蔓瑩早前拍的信用卡廣告，令她人氣和收入同樣急升。
李蔓瑩早前拍的信用卡廣告，令她人氣和收入同樣急升。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 前度阿占﹗
前度鄺家銘現已過檔無綫，去年主持東京奧運時，直播香港羽毛球隊對戰巴西，港隊教練李靜激動爆粗，鄺家銘立即打㘣場：「呢個時候係要打打氣嘅﹗」被讚有急才﹗（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 之前上《膠戰S2》，同Edan呂爵安配成一對﹗
之前李蔓瑩上《膠戰S2》，同Edan呂爵安配成一對﹗（圖片來源：[email protected]

玩大熱《魷魚遊戲》椪糖遊戲

31歲李蔓瑩（Renee）樣子甜美，擁有32E驕人身材，獲網友封為新一代「宅男女神」。之前她在IG分享靚相同大家倒數迎接2022。身穿紫色低胸上衣的她，配以米白色背心，低調晒性感而又不失可愛，而仲玩埋《魷魚遊戲》中的椪糖遊戲，甫士相當誘人。不過有唔少網民就戥女神心痛，因為對比之前佢明顯消瘦，連塊面都凹埋！網民留言謂：「點解愈來愈瘦？」心痛死人咩！

李蔓瑩 31歲李蔓瑩Renee）獲網友封為新一代「宅男女神」。
31歲李蔓瑩（Renee）獲封為新一代「宅男女神」。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 面都凹埋。
網友心痛Renee面都凹埋。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 大騷白滑長腿。
大騷白滑長腿。（圖片來源：[email protected]

波濤洶湧震暈網友

早前Renee拍攝的信用卡廣告在各大平台熱播，當中Renee穿上黃色一件頭泳衣，在泳池邊跑步的一幕極之震撼，雖然「水著位」僅維持2秒，但Renee的激凸上圍無所遁形，上下搖動波濤洶湧震暈一大班網友。Renee在IG表示：「喂啊！真係人生第一個有水著成份嘅電視廣告，我真係盡咗力減，你哋要讚我fit」，迅即惹起網上熱議，網民紛紛留言：「簡直令人熱血沸騰」、「我loop咗十分鐘」、「好跌蕩，真係堅Double May先有呢種效果」，十分搞笑。

李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
早前李蔓瑩拍攝的信用卡廣告在各大平台熱播。（圖片來源：李蔓瑩 [email protected]
李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
大騷32E驕人身材。（圖片來源：李蔓瑩 [email protected]
李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
李蔓瑩穿上黃色一件頭泳衣上陣。（圖片來源：李蔓瑩 [email protected]
李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
李蔓瑩在泳池邊跑步的一幕極之震撼。（圖片來源：李蔓瑩 [email protected]
李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
李蔓瑩的激凸上圍無所遁形。（圖片來源：李蔓瑩 [email protected]
李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
波濤洶湧震暈一大班網友。（圖片來源：李蔓瑩 [email protected]

澎湃上圍「包唔住」

之前海洋公園的水上樂園前開幕，不少藝人獲邀率先試玩。其中擁有32E驕人身材的「宅男女神」李蔓瑩（Renee）亦有分享試玩靚相靚片，雖然Renee當日以紅色連身泳衣上陣，但澎湃上圍仍然「包唔住」，試玩樂園設施「急流旋渦」時，Renee從最高點一滑而下，波濤「胸」湧睇到人血脈沸騰！惹來網民紛紛留言：「跌出嚟啦」、「血壓上升」、「流鼻血喇」等等。

擁有32E驕人身材的李蔓瑩Renee）日前獲邀率先試玩海洋公園的水上樂園。
擁有32E驕人身材的李蔓瑩（Renee）之前獲邀率先試玩海洋公園的水上樂園。（圖片來源：李蔓瑩 IG）
李蔓瑩玩水上樂園晒「包唔住」上圍 網友勁緊張：跌出嚟啦！
雖然Renee當日以紅色一件頭泳衣上陣，但澎湃上圍仍然「包唔住」。（圖片來源：李蔓瑩 IG）
李蔓瑩玩水上樂園晒「包唔住」上圍 網友勁緊張：跌出嚟啦！
試玩樂園設施時，Renee從最高點一滑而下，波濤「胸」湧睇到人血脈沸騰！（圖片來源：李蔓瑩 IG）

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為杜汶澤首度拍劇

其實Renee近年不時在杜汶澤的網絡傳媒平台喱騷現身，因此知名度大增，之前喱騷開拍首部自家製電視劇《在觀塘下體現愛的故事》，雖然杜汶澤身在台灣，但他與負責監製新劇的老婆田蕊妮早有共識，安排做開主持的李蔓瑩下海拍劇。

李蔓瑩 李蔓瑩Renee近年與杜汶澤合作無間，早前更一起拍廣告。
李蔓瑩Renee近年與杜汶澤合作無間，早前更一起拍廣告。（圖片來源：Renee IG）
李蔓瑩 Renee有份演出的《在觀塘下體現愛的故事》獲得不少好評。
Renee有份演出的《在觀塘下體現愛的故事》獲得不少好評。（圖片來源：《在觀塘下體現愛的故事》截圖）

李蔓瑩 Renee 泊杜汶澤碼頭

李蔓瑩11年前拍電影《開心魔法》出道，近年在ViuTV做主持，因為童顏巨乳深受宅男愛戴，再加上泊到杜汶澤碼頭，不時在杜汶澤的喱騷節目《為何深夜總是餓》做主持，人氣有增無減。

李蔓瑩 李蔓瑩雖然已31歲，童顏巨乳依然好搶fo。
李蔓瑩雖然已31歲，童顏巨乳依然好搶fo。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee已經唔係第一次入住北角呢間酒店嘆Staycation，不過今次就特別福利大放送。
Renee已經唔係第一次入住北角呢間酒店嘆Staycation，不過今次就特別福利大放送。（圖片來源：李蔓瑩 IG ）

一洗花瓶形象

田蕊妮公布這套自家製的都市愛情劇《在觀塘下體現愛的故事》由紀錄片《地厚天高》導演林子穎執導，8集劇已經上架，除咗有一條BL線的兩位演員之外，有份參演的李蔓瑩Renee，更是杜汶澤出發台灣前已欽點的人選，希望能給出道11年的她有一個發揮機會，一洗花瓶形象。

李蔓瑩與杜汶澤合作主持喱騷節目《為何深夜總是餓》。
李蔓瑩與杜汶澤合作主持喱騷節目《為何深夜總是餓》。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 杜汶澤對李蔓瑩愛錫有加，阿澤早前出騷，李蔓瑩到場支持。
杜汶澤對李蔓瑩愛錫有加，阿澤之前出騷，李蔓瑩到場支持。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 老闆娘田蕊妮深知杜汶澤心意，開劇都預埋李蔓瑩。
老闆娘田蕊妮深知杜汶澤心意，開劇都預埋李蔓瑩。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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