32E李蔓瑩一個月豪掃5個名牌袋 富貴密友錫到燶

擁有32E驕人身材的李蔓瑩（Renee），自早前穿上泳裝拍攝的廣告在各大平台熱播後，人氣急升，收入大增，日前其富貴同性密友Joe上載5個新款名牌Chanel手袋的相片，笑Renee一個月內就買了5個「小廢包」！