李蔓瑩、嘉盈BB身材被抨擊高EQ回應 做女仔最緊要記住「兩點」
ViuTV選美節目《肥美人》來到尾聲，節目中參賽者為突圍各出奇謀，不過令人印象最深刻，莫過於三位身材殺死女嘉賓：李蔓瑩、「熊仔頭」的嘉盈和米露迪現身，灑鹽花的同時派洋蔥。
李蔓瑩被鬧「肥又俾人鬧，瘦又笑冇胸」
李蔓瑩、「熊仔頭」的嘉盈和米露迪早前現身《肥美人》與一眾參賽者較勁比賽閃避球，兩班人馬你來我往相當有睇頭，為平淡的節目灑一抹鹽花。刺激過後來到分享環節，三位嘉賓以自身經歷勸勉參賽者要有自信兼愛自己。李蔓瑩提到自己不論肥瘦都曾被人攻擊，她說：「肥我都有肥過，肥就話你咁肥做節目對唔對得住觀眾；瘦咗就話你打針，波都細埋。」她又提到自己想通後，不論身型如何，都能做回自己舒服地去應對外間聲音。
嘉盈被網民問「幾時拍AV？」
YouTube Channel「熊仔頭」的當紅人物嘉盈因身材火辣，惹來不少狂風浪蝶，甚至有變態網民留言問：「幾時拍AV？」面對此等留言，嘉盈妙問妙答去化解之餘，更贏得他人認同：「試過著得比較清涼俾人問『幾時拍AV？』，有時我會反問一句『amazing video？i hope so.』試過因為咁有人覺得我好有EQ。其實我呢句唔係回應網民，係為咗令其他人覺得我好有EQ而鍾意我。」
米露迪總結：做女人最緊要愛自己
節目尾聲時，三位嘉賓分享過自己面對外界閒言閒語的心得，米露迪總結出，作為女生擁有長久魅力的兩點：「愛自己同有自信，你點樣愛自己就係教人點樣愛你，我對自己都係咁好，其他人就唔會睇小你！」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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