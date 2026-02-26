李蔓瑩首本寫真曝光 與愛貓大派有愛福利 版稅全助流浪動物

伍允龍女友、女神李蔓瑩近日宣佈推出個人首本寫真《慢下來的理由》，但這本寫真的主角不只是她的性感身材，更是她與愛貓Nigo長達七年的療癒故事。當年她毅然花費3萬元醫藥費拯救一隻病重小貓，如今這段人貓情誼不但成為寫真主題，更讓她決定將所有版稅捐給流浪動物機構，網民紛紛大讚「真正的愛貓人士」。