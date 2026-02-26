李蔓瑩首本寫真曝光 與愛貓大派有愛福利 版稅全助流浪動物
李蔓瑩分享與愛貓奇妙情緣
六年多前，李蔓瑩在朋友茶餐廳附近的小寵物店，遇見一隻患有貓癬、眼睛紅腫、口水腺閉塞、連乾糧也無法進食的病弱小貓。面對這樣一隻看似毫無希望的小生命，她在書中問道：「如果你遇到這樣的小貓，你還有信心領他回家嗎？」她的答案是毫不猶豫地拿出約7,000元將小貓領回家，翌日立即帶牠求醫。手術及治療費用高達3萬元，這對當時的她來說絕對不是小數目，但她沒有絲毫猶豫。
李蔓瑩自己也中招 為愛貓感染貓癬
為了照顧生病的Nigo，李蔓瑩長時間抱著牠，結果自己也感染了貓癬，臉部和手臂都受到影響。經過三至四個月的悉心照料，Nigo終於完全康復，從一隻奄奄一息的病貓，變成她口中的「小守護者」。這段共同抗病的經歷，讓人貓之間建立了深厚的感情連結，也成為這本寫真最動人的背景故事。
愛貓夜裡偷公仔超可愛
寫真書中記錄了許多只屬於李蔓瑩和Nigo的溫馨小事。每次她如廁或洗澡，Nigo都會守候在門外，讓她忍不住笑言「你以為我不知道你在保護我嗎」。更有趣的是，Nigo還有一個偷走毛公仔的可愛習慣。李蔓瑩第一天送給牠一隻藍色小熊後，三個月後的某天清晨醒來，發現牠竟在夜深時悄悄將床頭的粉紅色小熊也叼到身邊。此後每次有新的毛公仔，Nigo都會靜靜觀察一段時間，確定喜歡後才趁夜悄悄行動，如今已有一整籃親手「偷」回來的收藏。
版稅全捐流浪動物機構 網民激讚有愛心
最令人感動的是，李蔓瑩表示扣除成本後，她所得的版稅將全數捐予本港流浪動物援助機構。她說：「你不只是支持了一本書，而是在不經意之間，陪我們一起照顧或幫助更多還未被看見的牠們。」這個決定讓網民紛紛留言大讚，有人表示「真正的愛貓人士就是這樣」，也有人說「買書等於做善事，必須支持」。
寫真主打人貓互動 仲有性感福利！
這本名為《慢下來的理由》的寫真，副題為「Renee與Nigo的相互療癒」，以文字及照片同步呈現，收錄了李蔓瑩與愛貓Nigo的日常生活點滴、Nigo各種可愛神態，以及李蔓瑩的休閒照及性感形象照。書中穿插她對這段「人貓情誼」的真情文字，核心訊息簡單而真摯，就是希望更多人願意關愛動物、珍視牠們的存在。「有你在，真好。」這句話在書中反覆出現，說的不只是Nigo，也是她想對每一位讀者說的話。