李蔓瑩 真理褲

32歲李蔓瑩真理褲look大騷好身材 輕露事業線畫面養眼

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現年32歲李蔓瑩Renee身為人氣KOL，身材出眾深受巴打喜愛！今日她在社交網晒出兩張福利圖，表面係賣廣告，但實際係晒超短真理褲look，大騷事業線加白滑美腿，畫面好養眼！

李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩驕小身高卻擁驕人上圍，被指不科學好身材
李蔓瑩驕小身高卻擁驕人上圍，被指不科學好身材（圖片來源：IG＠reneebobo）

李蔓瑩超短真理褲勁吸睛

Renee早前勤做運動，練得一身苗條身材，今次以吊帶黑色小背心加真理褲造型示人，簡簡單單已經正到暈，側面相更突顯豐滿上圍，難怪不少網友激讚：「靚靚寶寶」、「想同你一齊睇喎」、「會唔會咁誇張呀」、「喂呀，咁靚都得嘅」、「請問你係咪就嚟甩褲？」

李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）

即睇超短真理褲相集：

李蔓瑩 真理褲 配波衫又得！
配波衫又得！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 簡單白tee已經好正！
簡單白tee已經好正！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 呢張都好出色！
呢張都好出色！（圖片來源：IG＠reneebobo）

李蔓瑩Renee浸溫泉 浴巾幾乎包唔住

人在東京嘅李蔓瑩Renee，日前分享浸溫泉大晒靚背，以小浴巾包身上鏡，網民睇見小浴巾遮不住其傲人上圍，留言指睇見好牙煙。Renee指今次行程目的是浸溫泉：「由朝望到晚都唔會厭，溫泉係我今次旅程其中一個使命。」

李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩透露這次旅程的目的是浸溫泉！
李蔓瑩透露這次旅程的目的是浸溫泉！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 大晒滑漏玉背！
大晒滑漏玉背！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩浸溫泉不忘派福利！
李蔓瑩浸溫泉不忘派福利！（圖片來源：IG＠reneebobo）

李蔓瑩𠝹波袋橫行日本

其後Renee再分享到不同地方以富士山做背景打卡，她更扮路人行過馬路，不過雖然身穿薄長袖上衣，但都難遮美好身材，加上她用上斜孭袋，把不科學上圍更為凸出，令網民無法欣賞其介紹的富士山，目光只停留在她的身材上，Renee寫道：「我特登著藍白色襯番個環境㗎」，不過網民就指「仲有你專登拎𠝹波袋囉」、「又出必殺技，架妹架仔都比你殺晒啦」、「𠝹波袋一出，誰與Renee爭峰」、「喂呀！睇到人好尷尬囉！」、「你可以堪稱為「𠝹王」、「我日本富士山vs香港孖崗山」、「你叫人睇邊座山好喎，好害羞﹗」。

李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩的驕人身材，用上斜孭袋令身材更為凸出！
李蔓瑩的驕人身材，用上斜孭袋令身材更為凸出！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 今次高處欣賞富士山，但網民指目光離不開其身材，根本無法欣賞Renee介紹的美景！
今次高處欣賞富士山，但網民指目光離不開其身材，根本無法欣賞Renee介紹的美景！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩回應網民留言，指自己今程只戴了兩個斜孭袋及一個背包！暗指無意在日本曬身材！
李蔓瑩回應網民留言，指自己今程只戴了兩個斜孭袋及一個背包！暗指無意在日本曬身材！（圖片來源：IG＠reneebobo）

被封𠝹波袋女神

Renee之前在大球場欣賞七人㰖球賽，以貼身tee加上𠝹波袋，震撼球場，連身材同樣出眾的莊端兒都留言：「你叫人點專心比賽呀？」、「 我要徹底搜你身，懷疑你帶攻擊性武器，令人無法專心睇比賽」、「大過㰖球」、「件衫好慘，逼爆！」

李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 睇㰖球場犯晒規！
睇㰖球場犯晒規！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 鍾情斜孭袋！
鍾情斜孭袋！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩永遠童顏，被封女神！
李蔓瑩永遠童顏，被封女神！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩不時在社交網派福利！
李蔓瑩不時在社交網派福利！（圖片來源：IG＠reneebobo）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠reneebobo

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