李蔓瑩 貼身衫

李蔓瑩貼身衫練跳繩 澎湃上圍超動感 網民話Feel到地震

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剛踏入33歲的李蔓瑩（Renee）出名樣靚身材正，自律嘅Renne間唔中都會係社交平台分享自己做運動時嘅相，順便派福利！而最近李蔓瑩就同駱振偉（Thor）飛去泰國拍攝旅遊節目，Renne仲分享咗一條自己練習跳繩嘅短片，引起網民熱烈嘅討論同讚好！

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩是人氣KOL！
李蔓瑩是人氣KOL！（圖片來源：IG@reneebobo）

超動感畫面網民激like 仲話Feel到地震

李蔓瑩係社交平台分享一段自己練習跳繩嘅短片，配文稱：「由第1日嘅手腳完全唔協調，到而家叫做跳到下，我覺得係開心嘅」。又tag埋駱振偉多謝佢教自己跳繩，仲獲本尊留言調侃李蔓瑩：「令周Sir失去自信心嘅學生！你好嘢，手腳咁協調」！而網民嘅關注點就擺咗係李蔓瑩非常澎湃嘅上圍到，著住緊身衫練跳繩嘅佢上圍動感十足，再配埋出鏡率超高嘅真理褲，畫面十分係睛！令網民忍唔住留言：「好暈，畫面係咁震」、「Feel到地震」、「姐姐唔好跳啦，我眼球跟唔上」、「重心太高，跳繩係難啲」同「好震撼」等等！

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩嘅IG短片cover中見到胸前濕咗一大噠！
李蔓瑩嘅IG短片cover中見到胸前濕咗一大噠！（圖片來源：IG@reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩第一日練跳繩嘅時候手腳好唔協調。
李蔓瑩第一日練跳繩嘅時候手腳好唔協調。（圖片來源：IG@reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩每次都貼身衫上陣練習。
李蔓瑩每次都貼身衫上陣練習。（圖片來源：IG@reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩澎湃嘅上圍直程令間條變形！
李蔓瑩澎湃嘅上圍直程令間條變形！（圖片來源：IG@reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 網民大讚李蔓瑩嘅跳繩片夠曬動感！
網民大讚李蔓瑩嘅跳繩片夠曬動感！（圖片來源：IG@reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 連教李蔓跳繩嘅駱振偉都有留言。
連教李蔓跳繩嘅駱振偉都有留言。（圖片來源：IG@reneebobo）

李蔓瑩33歲生日大騷好身材 高炒曬事業線畫面極養眼

李蔓瑩Renee身為人氣KOL，身材出眾深受巴打喜愛！早前（11日）是李蔓瑩的33歲生日，社交網晒出多張慶生相，相中藍色蕾絲低胸裙look，大騷事業線加白滑美腿，畫面好養眼！

李蔓瑩生日大騷3吋深長事業線！

Renee生日大騷3吋深長事業線，仲環連派多張靚相，獲一眾巴打狂like！她表示原來生日派對有段故，李蔓瑩笑言她本身沖完涼包住個頭，在屋企睇劇，突然一班好友衝進來，她當時真心嚇到，之後頭都無吹，放低條毛巾，趕返出廳許願吹蠟燭，其後再用了5分鐘執返個靚樣。相片所見，李蔓瑩的同性密友Joe Koo也在場。

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩大騷事業線加白滑美腿，畫面好養眼！
李蔓瑩大騷事業線加白滑美腿，畫面好養眼！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）

李蔓瑩超短真理褲勁吸睛

Renee早前勤做運動，練得一身苗條身材，今次以吊帶黑色小背心加真理褲造型示人，簡簡單單已經正到暈，側面相更突顯豐滿上圍，難怪不少網友激讚：「靚靚寶寶」、「想同你一齊睇喎」、「會唔會咁誇張呀」、「喂呀，咁靚都得嘅」、「請問你係咪就嚟甩褲？」

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）

即睇超短真理褲相集：

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 配波衫又得！
配波衫又得！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 簡單白tee已經好正！
簡單白tee已經好正！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲
（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 呢張都好出色！
呢張都好出色！（圖片來源：IG＠reneebobo）

李蔓瑩Renee浸溫泉 浴巾幾乎包唔住

人在東京嘅李蔓瑩Renee，日前分享浸溫泉大晒靚背，以小浴巾包身上鏡，網民睇見小浴巾遮不住其傲人上圍，留言指睇見好牙煙。Renee指今次行程目的是浸溫泉：「由朝望到晚都唔會厭，溫泉係我今次旅程其中一個使命。」

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩透露這次旅程的目的是浸溫泉！
李蔓瑩透露這次旅程的目的是浸溫泉！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 大晒滑漏玉背！
大晒滑漏玉背！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩浸溫泉不忘派福利！
李蔓瑩浸溫泉不忘派福利！（圖片來源：IG＠reneebobo）

李蔓瑩𠝹波袋橫行日本

其後Renee再分享到不同地方以富士山做背景打卡，她更扮路人行過馬路，不過雖然身穿薄長袖上衣，但都難遮美好身材，加上她用上斜孭袋，把不科學上圍更為凸出，令網民無法欣賞其介紹的富士山，目光只停留在她的身材上，Renee寫道：「我特登著藍白色襯番個環境㗎」，不過網民就指「仲有你專登拎𠝹波袋囉」、「又出必殺技，架妹架仔都比你殺晒啦」、「𠝹波袋一出，誰與Renee爭峰」、「喂呀！睇到人好尷尬囉！」、「你可以堪稱為「𠝹王」、「我日本富士山vs香港孖崗山」、「你叫人睇邊座山好喎，好害羞﹗」。

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩的驕人身材，用上斜孭袋令身材更為凸出！
李蔓瑩的驕人身材，用上斜孭袋令身材更為凸出！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 今次高處欣賞富士山，但網民指目光離不開其身材，根本無法欣賞Renee介紹的美景！
今次高處欣賞富士山，但網民指目光離不開其身材，根本無法欣賞Renee介紹的美景！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩回應網民留言，指自己今程只戴了兩個斜孭袋及一個背包！暗指無意在日本曬身材！
李蔓瑩回應網民留言，指自己今程只戴了兩個斜孭袋及一個背包！暗指無意在日本曬身材！（圖片來源：IG＠reneebobo）

被封𠝹波袋女神

Renee之前在大球場欣賞七人㰖球賽，以貼身tee加上𠝹波袋，震撼球場，連身材同樣出眾的莊端兒都留言：「你叫人點專心比賽呀？」、「 我要徹底搜你身，懷疑你帶攻擊性武器，令人無法專心睇比賽」、「大過㰖球」、「件衫好慘，逼爆！」

李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 睇㰖球場犯晒規！
睇㰖球場犯晒規！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 鍾情斜孭袋！
鍾情斜孭袋！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩永遠童顏，被封女神！
李蔓瑩永遠童顏，被封女神！（圖片來源：IG＠reneebobo）
李蔓瑩 貼身衫 李蔓瑩 真理褲 李蔓瑩 李蔓瑩不時在社交網派福利！
李蔓瑩不時在社交網派福利！（圖片來源：IG＠reneebobo）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@reneebobo

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