李蔓瑩貼身衫練跳繩 澎湃上圍超動感 網民話Feel到地震

剛踏入33歲的李蔓瑩（Renee）出名樣靚身材正，自律嘅Renne間唔中都會係社交平台分享自己做運動時嘅相，順便派福利！而最近李蔓瑩就同駱振偉（Thor）飛去泰國拍攝旅遊節目，Renne仲分享咗一條自己練習跳繩嘅短片，引起網民熱烈嘅討論同讚好！