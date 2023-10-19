李蔓瑩貼身衫練跳繩 澎湃上圍超動感 網民話Feel到地震
超動感畫面網民激like 仲話Feel到地震
李蔓瑩係社交平台分享一段自己練習跳繩嘅短片，配文稱：「由第1日嘅手腳完全唔協調，到而家叫做跳到下，我覺得係開心嘅」。又tag埋駱振偉多謝佢教自己跳繩，仲獲本尊留言調侃李蔓瑩：「令周Sir失去自信心嘅學生！你好嘢，手腳咁協調」！而網民嘅關注點就擺咗係李蔓瑩非常澎湃嘅上圍到，著住緊身衫練跳繩嘅佢上圍動感十足，再配埋出鏡率超高嘅真理褲，畫面十分係睛！令網民忍唔住留言：「好暈，畫面係咁震」、「Feel到地震」、「姐姐唔好跳啦，我眼球跟唔上」、「重心太高，跳繩係難啲」同「好震撼」等等！
李蔓瑩33歲生日大騷好身材 高炒曬事業線畫面極養眼
李蔓瑩Renee身為人氣KOL，身材出眾深受巴打喜愛！早前（11日）是李蔓瑩的33歲生日，社交網晒出多張慶生相，相中藍色蕾絲低胸裙look，大騷事業線加白滑美腿，畫面好養眼！
李蔓瑩生日大騷3吋深長事業線！
Renee生日大騷3吋深長事業線，仲環連派多張靚相，獲一眾巴打狂like！她表示原來生日派對有段故，李蔓瑩笑言她本身沖完涼包住個頭，在屋企睇劇，突然一班好友衝進來，她當時真心嚇到，之後頭都無吹，放低條毛巾，趕返出廳許願吹蠟燭，其後再用了5分鐘執返個靚樣。相片所見，李蔓瑩的同性密友Joe Koo也在場。
李蔓瑩超短真理褲勁吸睛
Renee早前勤做運動，練得一身苗條身材，今次以吊帶黑色小背心加真理褲造型示人，簡簡單單已經正到暈，側面相更突顯豐滿上圍，難怪不少網友激讚：「靚靚寶寶」、「想同你一齊睇喎」、「會唔會咁誇張呀」、「喂呀，咁靚都得嘅」、「請問你係咪就嚟甩褲？」
即睇超短真理褲相集：
李蔓瑩Renee浸溫泉 浴巾幾乎包唔住
人在東京嘅李蔓瑩Renee，日前分享浸溫泉大晒靚背，以小浴巾包身上鏡，網民睇見小浴巾遮不住其傲人上圍，留言指睇見好牙煙。Renee指今次行程目的是浸溫泉：「由朝望到晚都唔會厭，溫泉係我今次旅程其中一個使命。」
李蔓瑩𠝹波袋橫行日本
其後Renee再分享到不同地方以富士山做背景打卡，她更扮路人行過馬路，不過雖然身穿薄長袖上衣，但都難遮美好身材，加上她用上斜孭袋，把不科學上圍更為凸出，令網民無法欣賞其介紹的富士山，目光只停留在她的身材上，Renee寫道：「我特登著藍白色襯番個環境㗎」，不過網民就指「仲有你專登拎𠝹波袋囉」、「又出必殺技，架妹架仔都比你殺晒啦」、「𠝹波袋一出，誰與Renee爭峰」、「喂呀！睇到人好尷尬囉！」、「你可以堪稱為「𠝹王」、「我日本富士山vs香港孖崗山」、「你叫人睇邊座山好喎，好害羞﹗」。
被封𠝹波袋女神
Renee之前在大球場欣賞七人㰖球賽，以貼身tee加上𠝹波袋，震撼球場，連身材同樣出眾的莊端兒都留言：「你叫人點專心比賽呀？」、「 我要徹底搜你身，懷疑你帶攻擊性武器，令人無法專心睇比賽」、「大過㰖球」、「件衫好慘，逼爆！」
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