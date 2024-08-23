李蔓瑩與楊天命有10年特殊關係？爆真命天子2大條件 公開500呎少女味香閨

「宅男女神」李蔓瑩（Renee）近日上HOY TV節目《見招拆招風水局》做嘉賓，令她和楊天命已長達10年的特殊關係曝光！同時曝光的還有李蔓瑩位於元朗的500呎香閨，楊天命更大爆李蔓瑩將會在今年遇上她的真命天子。

