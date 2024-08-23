李蔓瑩與楊天命有10年特殊關係？爆真命天子2大條件 公開500呎少女味香閨
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「宅男女神」李蔓瑩（Renee）近日上HOY TV節目《見招拆招風水局》做嘉賓，令她和楊天命已長達10年的特殊關係曝光！同時曝光的還有李蔓瑩位於元朗的500呎香閨，楊天命更大爆李蔓瑩將會在今年遇上她的真命天子。
李蔓瑩元朗500呎香閨曝光 少女味濃
HOY TV節目《見招拆招風水局》曝光了李蔓瑩（Renee）所住的元朗香閨，這間3房1廳間格的住所佔地500多呎，裝潢以簡約風格為主，並融入大量木質家俬和擺設，營造出溫馨和諧的雰圍。此外她的家中更放有不少可愛公仔，加上粉紅色床單，少女味濃。
原來同楊天命10年前已上契 真命天子要有2大條件
楊天命在節目一開始就透露了與Renee之間深厚的關係，原來二人10年前經朋友介紹認識後已經上契，全因為合眼緣，楊天命表示：「我話我發覺同你有少少似，如果我生個女應該同你咁靚，佢話係呀，我哋鼻哥都好長，都幾似。」
在節目中，Renee希望楊天命師傅可以幫忙改善事業以及感情事。楊天命除了教路風水位外，仲指Renee咁多年桃花都一般，但今年將會遇到真命天子，而這位真命天子除了是一位有錢人外，更是一位「食神」，即是「識飲識食識享受」的人。
感情生活受矚目 曾公開雙性戀身份
李蔓瑩的感情生活一直是公眾關注的焦點。她曾與TVB體育主持鄺家銘（阿占）有過一段戀情。今年年初，她在田蕊妮的收費網台節目《港女萬歲》中坦言自己是雙性戀，並透露與一位同性密友維持了超過四年的關係。在社交媒體上，Renee經常與這位密友分享合照，展現兩人的甜蜜時光。不過2人已於今年5月宣布分手，還鬧出Renee搭上人夫的傳聞，事後她曾發文澄清自己並冇搭上人夫。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG@reneebobo、IG@kohoiwai、YouTube＠HOY 免費電視77台及78台資料或影片來源：原文刊於NewMonday