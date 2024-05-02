李蔓瑩被爆搭上有婦之夫 富貴密友疑分手爆料：損人而不利己

李蔓瑩Renee身為人氣KOL，身材出眾深受巴打喜愛！愛情史同樣精彩，自與前男友、前球彩台足球主播鄺家銘（阿占）分手後，便與富貴同性髮型師密友Joe公開戀情，不時在IG高調放閃。不過近日有網民留意到二人疑似分手，同性密友更大爆當中涉及第三者！

