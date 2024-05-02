李蔓瑩被爆搭上有婦之夫 富貴密友疑分手爆料：損人而不利己
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李蔓瑩Renee身為人氣KOL，身材出眾深受巴打喜愛！愛情史同樣精彩，自與前男友、前球彩台足球主播鄺家銘（阿占）分手後，便與富貴同性髮型師密友Joe公開戀情，不時在IG高調放閃。不過近日有網民留意到二人疑似分手，同性密友更大爆當中涉及第三者！
李蔓瑩疑被同性密友大爆出軌搭有婦之夫
身材出眾的女神李蔓瑩（Renee）自與前男友鄺家銘（阿占）分手後便與富貴同性髮型師密友Joe公開戀情，同性密友Joe錫到濃買包包之餘，2人經常外出旅遊放閃。不過近日眼利的網民發現2人IG已不見昔日放閃相，Joe更突然出story爆料「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」不過story不久便已刪除。
網民：條女咁正多狂蜂浪蝶好正常
網民懷疑Renee疑似搭上婦之夫，2人因Renee變心而分手。亦有網民就認為2人未分手，亦不相信Renee會偷食只係Joe想宣示主權，並表示Renee咁正多情敵都正常「講真條女咁正，多狂蜂浪蝶好正常」「Renee把聲又嗲又正」「絕對相信Renee唔會偷食」「比renee飛咗啦」有網民更大爆當時Renee同Joe已經係同一情況，Joe疑似有女友，而Renee介入感情後坐正！
富貴密友鍚到濃連送兩個Chanel袋
李蔓瑩憑住可愛甜美童顏加上貼地的主持方式，吸引大批宅男愛戴，在IG更坐擁超過21萬個Followers，其密友Joe曾在IG晒出她在一個月內豪買5個俗稱「小廢包」的Chanel手袋，估計價值接近10萬。Joe笑言：「（Renee）一個月買咗5個小廢包，佢批准我送兩個畀佢（我求佢），其他話要自己畀錢（好型）。」
與男友阿占分手交上密友
李蔓瑩出道11年做過模特兒同演員，亦在網台和ViuTV的清談節目《對不起 標籤你》和旅遊節目《旅行吊靴鬼》中擔過任主持，她曾與前有線球彩台主持，現已過檔無綫的鄺家銘（阿占）拍拖，愛得高調更去到談婚論嫁階段，不過最後分手收場，李蔓瑩未幾即與富貴同性髮型師密友Joe公開戀情，並不時在IG高調放閃。
圖片來源：IG@reneebobo、IG@kohoiwai資料或影片來源：原文刊於NewMonday