李蔓瑩裸背出浴 引粉絲驗玻璃 疑向舊愛示威

現年32歲的李蔓瑩（Renee），早前趁情人節於IG派福利，貼出自己背部全裸浸浴照，更寫明是早前到大阪旅遊時拍下的照片，不過網友最關心的卻非玉背，而是將重點放在Renee前面的玻璃上，有人關心玻璃未有抹得反光，又有人笑指正用不同執相App做測試，無非都是擔心Renee會否走光！