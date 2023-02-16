李蔓瑩裸背出浴 引粉絲驗玻璃 疑向舊愛示威
晒浴照有前科 今次最激
其實李蔓瑩晒浴照早有前科，既試過用泡泡覆蓋全身，又試過在浴簾後伸出頭來與愛貓合照，更在港試過多次Staycation時，邊嘆酒邊浸浴。不過要數最大膽，必屬今次大露背，Renee更拿着啤酒浸着浴望向浴室的大玻璃，欣賞大阪的夜景。她留言寫到：「情人節快樂，（張相係去大阪第一日影，因為係食肥之前影）好安全㗎喂！」
前男友阿占情人節宣佈求婚成功
Renee的前男友、前球彩台足球主播鄺家銘（阿占）同樣在情人節當日放閃，宣佈向現年31歲的藝人女友霍嘉恩（Gracey）求婚成功，更在東京鐵塔前大晒巨鑽婚戒，近年轉投無綫的阿占，據知因開設多媒體製作公司撈得風山水起，阿占在IG留言到：「我呢個一直酷愛自由、我行我素嘅齊天大聖孫悟空。終於遇到我人生嘅金剛圈，未來嘅日子辛苦妳了，繼續包容我。我哋一齊努力，互相守護，將妳的一生交託給我。」
阿占未婚妻一樣有料
阿占的未婚妻Gracey曾到台灣讀書，回流後到有線工作擔任主持及演出工作，身材同樣驕人。至於與阿占四年前分手後，Renee亦轉而戀上同性富貴髮型師阿Joe，二人更不時在IG放閃，情人節當日Renee更與阿Joe齊齊做Gym度過，也算是另類浪漫吧！
網民偵探上身Check倒影
Renee除了情人節晒浴照，後面更有多張做Gym的圖片，又轉貼女友Joe與她一同做Gym的相片。結果這個福利Po，即時吸引超過兩萬八千個Like，更有多達二百個留言，有人留言提醒Renee小心走光，即獲她回覆：「我點會唔Check？」亦有人笑言：「我放大咗好多次，無走光。」有網友就留言：「唯有發揮我超強嘅想像力啦」，更有攝影師留言：「個個話想睇反光嘅朋友，入射角等於出射角，正面影係唔會見到正面嘅倒影的，唔使諗住較光張相啦。」
孖右雨主持節目 Renee幕後晒噴血泳照
近日Renee與27歲的張右雨齊齊主持ViuTV旅遊節目《馬泰有Food了》，在節目中Renee也有與右雨齊齊浸浴做Spa的環節，不過就全身泡，二人又穿上沙灘裝在海邊嘆椰青雞尾酒，不過兩位有料之中並未有三點式上陣，只換上傳統泰服上陣，反而幕後花絮才見到Renee在酒店晒超噴血泳裝相。
常見問題
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