李蔓瑩

李蔓瑩裸背出浴 引粉絲驗玻璃 疑向舊愛示威

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現年32歲的李蔓瑩（Renee），早前趁情人節於IG派福利，貼出自己背部全裸浸浴照，更寫明是早前到大阪旅遊時拍下的照片，不過網友最關心的卻非玉背，而是將重點放在Renee前面的玻璃上，有人關心玻璃未有抹得反光，又有人笑指正用不同執相App做測試，無非都是擔心Renee會否走光！

晒浴照有前科 今次最激

其實李蔓瑩晒浴照早有前科，既試過用泡泡覆蓋全身，又試過在浴簾後伸出頭來與愛貓合照，更在港試過多次Staycation時，邊嘆酒邊浸浴。不過要數最大膽，必屬今次大露背，Renee更拿着啤酒浸着浴望向浴室的大玻璃，欣賞大阪的夜景。她留言寫到：「情人節快樂，（張相係去大阪第一日影，因為係食肥之前影）好安全㗎喂！」

李蔓瑩 Renee於情人節晒露背出浴照，令網民齊齊測試眼力找反光位。
Renee於情人節晒露背出浴照，令網民齊齊測試眼力找反光位。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 有鋪晒浴照癮的Renee，最初只出自己的泡泡浴照。
有鋪晒浴照癮的Renee，最初只出自己的泡泡浴照。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee曾與愛貓齊齊出浴。
Renee曾與愛貓齊齊出浴。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 在浴簾後伸出頭來的Renee與愛貓相映成趣。
在浴簾後伸出頭來的Renee與愛貓相映成趣。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee到酒店Staycation的指定動作必定是拍浴照。
Renee到酒店Staycation的指定動作必定是拍浴照。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 上次Renee的出浴照都未見盤骨位。
上次Renee的出浴照都未見盤骨位。（圖片來源：[email protected]

前男友阿占情人節宣佈求婚成功

Renee的前男友、前球彩台足球主播鄺家銘（阿占）同樣在情人節當日放閃，宣佈向現年31歲的藝人女友霍嘉恩（Gracey）求婚成功，更在東京鐵塔前大晒巨鑽婚戒，近年轉投無綫的阿占，據知因開設多媒體製作公司撈得風山水起，阿占在IG留言到：「我呢個一直酷愛自由、我行我素嘅齊天大聖孫悟空。終於遇到我人生嘅金剛圈，未來嘅日子辛苦妳了，繼續包容我。我哋一齊努力，互相守護，將妳的一生交託給我。」

李蔓瑩 Renee前男友阿占，於情人節當日公布求婚成功。
Renee前男友阿占，於情人節當日公布求婚成功。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 阿占原來到了東京，更在鐵塔前求婚。
阿占原來到了東京，更在鐵塔前求婚。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 阿占未婚妻Gracey開心應承求婚，更在IG公布喜訊。
阿占未婚妻Gracey開心應承求婚，更在IG公布喜訊。（圖片來源：[email protected]

阿占未婚妻一樣有料

阿占的未婚妻Gracey曾到台灣讀書，回流後到有線工作擔任主持及演出工作，身材同樣驕人。至於與阿占四年前分手後，Renee亦轉而戀上同性富貴髮型師阿Joe，二人更不時在IG放閃，情人節當日Renee更與阿Joe齊齊做Gym度過，也算是另類浪漫吧！

李蔓瑩 Gracey都是有料之人，曾到台灣讀書。
Gracey都是有料之人，曾到台灣讀書。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Gracey曾是有線主持及藝人，近年亦有為開電視主持節目。
Gracey曾是有線主持及藝人，近年亦有為開電視主持節目。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee愛與同性女友Joe放閃，二人經常去旅行。
Renee愛與同性女友Joe放閃，二人經常去旅行。（圖片來源：[email protected]

網民偵探上身Check倒影

Renee除了情人節晒浴照，後面更有多張做Gym的圖片，又轉貼女友Joe與她一同做Gym的相片。結果這個福利Po，即時吸引超過兩萬八千個Like，更有多達二百個留言，有人留言提醒Renee小心走光，即獲她回覆：「我點會唔Check？」亦有人笑言：「我放大咗好多次，無走光。」有網友就留言：「唯有發揮我超強嘅想像力啦」，更有攝影師留言：「個個話想睇反光嘅朋友，入射角等於出射角，正面影係唔會見到正面嘅倒影的，唔使諗住較光張相啦。」

李蔓瑩 原來情人節當日Renee是到健身室做Gym度過。
原來情人節當日Renee是到健身室做Gym度過。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee不忘自拍紀錄自己做完Gym後的滿足感。
Renee不忘自拍紀錄自己做完Gym後的滿足感。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 女友Joe一齊做Gym，更在鏡中偷拍Renee賣力練蜜桃臀。
女友Joe一齊做Gym，更在鏡中偷拍Renee賣力練蜜桃臀。（圖片來源：[email protected]

孖右雨主持節目 Renee幕後晒噴血泳照

近日Renee與27歲的張右雨齊齊主持ViuTV旅遊節目《馬泰有Food了》，在節目中Renee也有與右雨齊齊浸浴做Spa的環節，不過就全身泡，二人又穿上沙灘裝在海邊嘆椰青雞尾酒，不過兩位有料之中並未有三點式上陣，只換上傳統泰服上陣，反而幕後花絮才見到Renee在酒店晒超噴血泳裝相。

李蔓瑩 Renee近日與右雨主持ViuTV節目《馬泰有Food了》，介紹馬來西亞及泰國的地道美食。
Renee近日與右雨主持ViuTV節目《馬泰有Food了》，介紹馬來西亞及泰國的地道美食。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 穿上沙灘裝出海的Renee與右雨，低調性感。
穿上沙灘裝出海的Renee與右雨，低調性感。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee與右雨齊齊做Spa，又有出浴照。
Renee與右雨齊齊做Spa，又有出浴照。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 Renee在鏡頭後，才晒自己在曼谷酒店的噴血泳衣照。
Renee在鏡頭後，才晒自己在曼谷酒店的噴血泳衣照。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩 右雨亦是有料之人，只是一向甚少展現出來。
右雨亦是有料之人，只是一向甚少展現出來。（圖片來源：[email protected]

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