李蘊自爆連中多期六合彩 公開神秘規律 一招「以小博大」

現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee）離婚後復出自力更生，竟然意外發現自己擁有驚人橫財運！這位單親媽媽日前在社交平台大方分享六合彩中獎截圖，更語出驚人地透露自己「每個月都中幾次六合彩」，今次更以35元小注博得10,560元獎金，令網民羨慕不已。究竟李蘊有什麼投注秘技，能夠做到月月中獎的神奇紀錄？