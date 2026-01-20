李蘊自爆連中多期六合彩 公開神秘規律 一招「以小博大」
現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee）離婚後復出自力更生，竟然意外發現自己擁有驚人橫財運！這位單親媽媽日前在社交平台大方分享六合彩中獎截圖，更語出驚人地透露自己「每個月都中幾次六合彩」，今次更以35元小注博得10,560元獎金，令網民羨慕不已。究竟李蘊有什麼投注秘技，能夠做到月月中獎的神奇紀錄？
李蘊35元複式投注狂贏10,560元
李蘊17日在Instagram限時動態「報喜」，晒出一張六合彩中獎截圖，公開今次的投注記錄。相中可見，她採用複式投注方式，選擇7個運財號碼，僅以35元（半注）試試運氣，結果成功中了4個半字（四獎），獲派彩金10,560元。雖然金額不算天文數字，但以小博大的投注策略贏得5位數獎金，已足夠令無數彩民羨慕。她開心寫道「分享快樂，分享幸運」，將這份喜悅傳遞給粉絲。
李蘊自爆神秘投注規律月月中獎
更令人驚訝的是，李蘊透露這次中獎並非偶然，她近來好運連連，中獎對她來說已是家常便飯。她語出驚人地表示「講真…我每個月都中幾次六合彩😊，今次多少少🤏🏻，每次多少少🤏🏻」。這番言論立即引起網民熱烈討論，紛紛留言「葡萄」表示羨慕，有人留言「咁好彩」、「可唔可以分啲運氣俾我」，更有網民好奇詢問「一個月中幾次咁誇張，係咪有路捉？」，希望能夠學習她的投注心得。
李蘊離婚後搬回公屋獲幸運眷顧
李蘊自2015年嫁給內地金融才俊羅章冠後，曾過著闊太生活，居住在廣州5,000呎複式別墅豪宅。不過好景不常，去年3月她宣布已與前夫離婚兩年，並獨力照顧兩名子女。離婚後她由豪宅搬回香港觀塘媽媽居住的公屋單位，為了生計更宣布復出娛樂圈，時隔12年再以歌手身份重回樂壇派新歌。雖然生活環境大不如前，但李蘊表現樂觀，更表示與前夫「唔係仇人」。
網民爭相學習李蘊投注心得
李蘊的神奇中獎經歷在網上瘋傳，不少網民都希望能夠學習她的投注秘技。從她公開的投注記錄可見，她採用複式投注方式，以較少金額覆蓋更多號碼組合，增加中獎機會。這種以小博大的策略配合她的好運氣，造就了月月中獎的驚人紀錄。對於這位單親媽媽來說，這筆獎金絕對是個好彩頭，也證明了「情場失意，賭場得意」這句話在她身上完美應驗。
圖片來源：ig@renee0727、IG@renee0727、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期