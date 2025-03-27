33歲李蘊被指搬回公屋 離婚前住5,000呎獨立屋 奢華生活大公開

33歲李蘊（Renee）自2015年與金融才俊羅章冠結為連理後，誕下一對子女，自此轉型為全職母親，淡出演藝圈，並移居廣州，專注於相夫教子。近日，她坦言已於兩年前離婚，並被媒體拍到返回香港，現身觀塘母親居住的公屋單位。此前，她在廣州居住的是一棟5000平方呎的複式別墅豪宅，其寬敞的客廳面積驚人，甚至足以同時款待40位賓客！