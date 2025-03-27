33歲李蘊被指搬回公屋 離婚前住5,000呎獨立屋 奢華生活大公開

最新娛聞
東方新地

廣告

33歲李蘊（Renee）自2015年與金融才俊羅章冠結為連理後，誕下一對子女，自此轉型為全職母親，淡出演藝圈，並移居廣州，專注於相夫教子。近日，她坦言已於兩年前離婚，並被媒體拍到返回香港，現身觀塘母親居住的公屋單位。此前，她在廣州居住的是一棟5000平方呎的複式別墅豪宅，其寬敞的客廳面積驚人，甚至足以同時款待40位賓客！

李蘊5,000呎內地獨立屋曝光

李蘊在社交平台提到已搬進新屋，連日在分享自己的宅生活，意外將5,000呎獨立大屋曝光。獨立大屋有超高樓底的客廳、闊落大廚房、大型衣帽間等。

闊落大廚房

李蘊 三年抱兩 （圖片來源：李蘊IG圖片）
（圖片來源：李蘊IG圖片）

李蘊

花園露台

李蘊

李蘊

李蘊

露台花園名貴的羅漢松，一棵羅漢松隨時索價3萬港元以上。

李蘊

超高樓底的客廳

客廳是落地大玻璃，估計樓底至少有11呎高！

李蘊

李蘊 三年抱兩 客廳還放了一套鼓
客廳還放了一套鼓

大型衣帽間

李蘊 三年抱兩 專用來放置名牌包包的衣櫃
專用來放置名牌包包的衣櫃

主人房

李蘊

李蘊

仔女大晒李蘊狂晒仔女萌照

自從2個小朋友出世，李蘊就在社交網站狂晒仔女萌照。李蘊整咗張家姐細佬嘅對比圖，兩個都超可愛！

李蘊細B好肉地

Renee在IG分享多張百日派對相，還準備一個卡通人物「蠟筆小新」嘅蛋糕嚟賀小新，仲有小新曲奇，真係好有心思！另外，有小型波波池，雖然細佬玩不到，家姐羅紫晞（晞晞）幫細佬玩，還玩得好開心！Renee留言感謝今日來臨的親朋好友，「今日係小新百日Party，多謝咁多親戚好友賞面出席！大朋友、小朋友都玩得好開心呀！」

李蘊 三年抱兩 我100日大啦！
我100日大啦！
李蘊 三年抱兩 家姐羅紫晞（晞晞）玩埋細佬果份，玩得好開心！
家姐羅紫晞（晞晞）玩埋細佬果份，玩得好開心！

小新一出世就大大隻，非常好肉地，Coffee抱佢時都話佢好重磅，「睇黎我都要再練下臂力先得啦！」

李蘊 三年抱兩 小新一出世就大大隻，非常好肉地，Coffee話抱佢都要出啲力
小新一出世就大大隻，非常好肉地，Coffee話抱佢都要出啲力
李蘊 三年抱兩 細佬雙下巴好迷人
細佬雙下巴好迷人
李蘊 三年抱兩 一家四口大合照，因爸爸唔係圈內人，所以加左emoji保護佢
一家四口大合照，因爸爸唔係圈內人，所以加左emoji保護佢

BB出世患蠶豆症

不過早前她在社交網站上留言，指兒子患有蠶豆症，而大女出世時都要照燈：「我們兩姐弟也逃不過要照燈的命運。」

自己會與兒子一同戒口，令她不會覺得孤獨。李蘊在instagram上發佈了一段與女兒和兒子的影片，影片剛好拍攝到兒子嘔奶的一刻，李蘊留言指兒子是「蠶豆仔」，所以黃疸指數偏高，要入院照燈：「細佬係蠶豆仔（蠶豆症）所以黃疸偏高 今日要照燈啦 不過唔使驚 好快就可以返屋企😘😘」她又留言希望蠶豆症BB的媽媽可以跟她分享一下照顧蠶豆症BB的方法。

其後李蘊又在instagram照出一張母乳的相片，指「人奶媽唔懶得」，因此會與兒子一起戒口，希望他可以健康長大：「人奶媽唔懶得，就算BB照緊燈唔係身邊，一樣要定時揸/泵出嚟拎去醫院比BB食，大半天的成果，對於未上曬奶嘅我嚟講，都ok滿意啦。」

幾日後，佢又上載了一張囝囝瞓喺廂入面照燈嘅相，然後代囝囝留言話：「哎呀！醫生仲未放我返屋企啊！好彩媽媽每日都嚟拎奶奶俾我飲！好味道！」有網友建議李蘊飲木瓜湯增加黃膽指數，李蘊亦有扮囝囝留言回應：「媽咪話佢冇飲木瓜湯喎！」之後亦有再留言話：「醫生話睇下聽日放唔放細佬返嚟喎！」

有仔萬事足的Renne喺社交網上晒出一系列的囝囝沙龍照，老公也罕有露面！老公手抱兒子，一臉慈父樣，場面非常溫馨！

李蘊

Renee亦同媽媽、大女晞晞和細仔來了張三代同堂的合照！大女同婆婆都好似樣呀！

李蘊

李蘊同可愛囝囝「瞇眼」擺咗個一樣的表情，兩母子簡直是餅印樣！

李蘊

李蘊

28歲李蘊三年抱兩踏幸福人妻路 5,000呎內地獨立屋曝光

李蘊

李蘊

李蘊

2李蘊

媽媽唔易做 李蘊宣布兩個夠晒數

李蘊又晒出同可愛仔嘅合照，留言話：「上網見到 話順產嘅痛=20根骨頭同時折斷。雖然當時真係好痛 但係好似又無咁誇張喎….同埋生完第二日就覺得：其實都唔係好痛姐 可以再生多幾個，不過同老公商量過 兩個就夠曬數！」

就算忍受到生B的十級痛，李蘊考慮到生仔容易教仔難，「要陀要生要養要教，真係唔容易㗎！」明白媽媽不易做，兩個湊成「好」字夠晒數啦！

李蘊可愛仔女照影不停

坐月中的媽媽都特別容易有情緒波動同眼淺，呢日李蘊就上載咗一張仔女的合照，感概留言話：「你們除了是姐弟 還是最好的朋友 長大以後 就算爸媽在不在身邊 你們也要互相扶持 互相支持 沒有人比你們更親了 對於將來 你們過得好爸媽也會很安慰 過好自己的人生 勇於追求自己的夢想 有一天各自組織家庭 記得有空回家看看爸媽 知道嗎？」 最後，Renee亦笑言自己「想得太遠」。

大女晞晞攬住細佬不撒手，錫不停。

李蘊

李蘊

李蘊陣痛3小時 順產誕下7磅仔

兒子是「3條8」BB

BB仔2018年8月8號喺法國醫院出世，是有「3條8」的BB！李蘊表示，同家姐一樣都是順產，不過就痛好多啦！好彩過程不算太耐！她都讚細佬錫住自己！

兩公婆一齊迎接BB出世！！李蘊都好感激有丈夫嘅陪伴！「多謝老公陪產期間一直幫我加油同鼓勵我💞仲幫我按摩舒緩痛楚！」

李蘊

家姐見到細佬好似好好奇咁喎！

李蘊 三年抱兩 截圖自李蘊IG。
截圖自李蘊IG。

圖片來源：李蘊IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 