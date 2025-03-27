33歲李蘊被指搬回公屋 離婚前住5,000呎獨立屋 奢華生活大公開
李蘊5,000呎內地獨立屋曝光
李蘊在社交平台提到已搬進新屋，連日在分享自己的宅生活，意外將5,000呎獨立大屋曝光。獨立大屋有超高樓底的客廳、闊落大廚房、大型衣帽間等。
闊落大廚房
大型衣帽間
仔女大晒李蘊狂晒仔女萌照
自從2個小朋友出世，李蘊就在社交網站狂晒仔女萌照。李蘊整咗張家姐細佬嘅對比圖，兩個都超可愛！
李蘊細B好肉地
Renee在IG分享多張百日派對相，還準備一個卡通人物「蠟筆小新」嘅蛋糕嚟賀小新，仲有小新曲奇，真係好有心思！另外，有小型波波池，雖然細佬玩不到，家姐羅紫晞（晞晞）幫細佬玩，還玩得好開心！Renee留言感謝今日來臨的親朋好友，「今日係小新百日Party，多謝咁多親戚好友賞面出席！大朋友、小朋友都玩得好開心呀！」
小新一出世就大大隻，非常好肉地，Coffee抱佢時都話佢好重磅，「睇黎我都要再練下臂力先得啦！」
BB出世患蠶豆症
不過早前她在社交網站上留言，指兒子患有蠶豆症，而大女出世時都要照燈：「我們兩姐弟也逃不過要照燈的命運。」
自己會與兒子一同戒口，令她不會覺得孤獨。李蘊在instagram上發佈了一段與女兒和兒子的影片，影片剛好拍攝到兒子嘔奶的一刻，李蘊留言指兒子是「蠶豆仔」，所以黃疸指數偏高，要入院照燈：「細佬係蠶豆仔（蠶豆症）所以黃疸偏高 今日要照燈啦 不過唔使驚 好快就可以返屋企😘😘」她又留言希望蠶豆症BB的媽媽可以跟她分享一下照顧蠶豆症BB的方法。
其後李蘊又在instagram照出一張母乳的相片，指「人奶媽唔懶得」，因此會與兒子一起戒口，希望他可以健康長大：「人奶媽唔懶得，就算BB照緊燈唔係身邊，一樣要定時揸/泵出嚟拎去醫院比BB食，大半天的成果，對於未上曬奶嘅我嚟講，都ok滿意啦。」
幾日後，佢又上載了一張囝囝瞓喺廂入面照燈嘅相，然後代囝囝留言話：「哎呀！醫生仲未放我返屋企啊！好彩媽媽每日都嚟拎奶奶俾我飲！好味道！」有網友建議李蘊飲木瓜湯增加黃膽指數，李蘊亦有扮囝囝留言回應：「媽咪話佢冇飲木瓜湯喎！」之後亦有再留言話：「醫生話睇下聽日放唔放細佬返嚟喎！」
有仔萬事足的Renne喺社交網上晒出一系列的囝囝沙龍照，老公也罕有露面！老公手抱兒子，一臉慈父樣，場面非常溫馨！
媽媽唔易做 李蘊宣布兩個夠晒數
李蘊又晒出同可愛仔嘅合照，留言話：「上網見到 話順產嘅痛=20根骨頭同時折斷。雖然當時真係好痛 但係好似又無咁誇張喎….同埋生完第二日就覺得：其實都唔係好痛姐 可以再生多幾個，不過同老公商量過 兩個就夠曬數！」
就算忍受到生B的十級痛，李蘊考慮到生仔容易教仔難，「要陀要生要養要教，真係唔容易㗎！」明白媽媽不易做，兩個湊成「好」字夠晒數啦！
李蘊可愛仔女照影不停
坐月中的媽媽都特別容易有情緒波動同眼淺，呢日李蘊就上載咗一張仔女的合照，感概留言話：「你們除了是姐弟 還是最好的朋友 長大以後 就算爸媽在不在身邊 你們也要互相扶持 互相支持 沒有人比你們更親了 對於將來 你們過得好爸媽也會很安慰 過好自己的人生 勇於追求自己的夢想 有一天各自組織家庭 記得有空回家看看爸媽 知道嗎？」 最後，Renee亦笑言自己「想得太遠」。
李蘊陣痛3小時 順產誕下7磅仔
兒子是「3條8」BB
BB仔2018年8月8號喺法國醫院出世，是有「3條8」的BB！李蘊表示，同家姐一樣都是順產，不過就痛好多啦！好彩過程不算太耐！她都讚細佬錫住自己！
家姐見到細佬好似好好奇咁喎！