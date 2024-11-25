李蘊北海道雪地洩優質股 睇到網民噴鼻血 但第二日竟要付出代價
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前少女組合Cream成員李蘊（Renee）自12歲便已出道，現在已是33歲的兩孩之母，但仍有擁有一副甜美童顏，近日她在社交網上分享在北海道雪地上拍攝的泳衣照，更洩出優質靚股，即時睇到網民狂噴鼻血！
李蘊 零度大解放曬優質股
李蘊透露今次是前往北海道旅行，相中可見她穿著一件頭純白泳衣，除了大騷白滑美腿外，一擰轉身更展示出半個優質股，她笑言：「北海道雪地X泳衣，當時係零度，感覺還好（懶壯），不過第二日流咗兩滴鼻水！」顯示出為影靚相，讓她付出了不少代價。
網民：你流鼻水，我流鼻血
網民紛紛表示睇到流鼻血，更形容李蘊係「後生女」，所以不怕凍：「你流鼻水，我流鼻血」、「做咗人呀媽咁多年，都仲係咁靚」、「後生女唔怕凍」、「泳衣永久漂亮」、「好正」、「好美！像冰雪世界的白天鵝公主」等。
李蘊玩完關西再飛北海道
李蘊在2015年嫁與內地金融才俊羅章冠，婚後育有一女一子，之後她淡出了娛樂圈，專心照顧家庭，並不時四出旅遊，直到2022年才開始復出，並在翌年推出歌曲《百合匙人生》。不過今次李蘊飛到了日本北海道旅遊，並非和老公仔女，而是和媽媽同行，兩母女先是去了關西地區，包括大阪、奈良及和歌山，現在又轉飛到北海道。
李蘊曾出寫真集成宅男女神
不經不覺李蘊已出道21年，她在2003年被經理人Peter Chiu發掘簽約，2004年，年僅12歲的她便以女子組合Cream的成員身份正式出道，但到2007年因組合解散轉為個人發展。之後李蘊以健康性感形象推出《李蘊Renee》、《李蘊Changed》、《寵愛李蘊》等個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神，成為一時佳話。
撰文：東方新地圖片來源：IG@renee0727、新傳媒圖片庫