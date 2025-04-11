33歲失婚李蘊曬低炒「股惑」相 戰鬥格上陣狂派福利惹轉型猜測

33歲的前女團「Cream」成員李蘊（Renee），上月承認已與金融才俊羅章冠離婚兩年，隨後更有唔少網民發現李蘊前夫疑似曾發文暗示遭背叛，令事件持續引起網民關注。不過被爆離婚消息似乎對李蘊影響唔大，繼上月底她飛往美國支持好友鄧紫棋的演唱會，依然身處外國嘅李蘊就keep住大派戰鬥格福利，努力為復出鋪路……