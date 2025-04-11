33歲失婚李蘊曬低炒「股惑」相 戰鬥格上陣狂派福利惹轉型猜測
李蘊低炒騷蜜桃臀狂派福利
飛去美國睇show兼旅遊嘅李蘊，日前曬出在紐約自由神像前打卡嘅照片。李蘊在相中戴住自由神像頭飾示人，儘管氣溫僅得5度，她卻穿著貼身小背心連身褲，大騷事業線、白滑玉背及蜜桃臀，火辣身材在寒冷天氣中尤為吸睛。網友紛紛讚嘆她的童顏與白皙皮膚，認為她的外貌與身材絲毫不輸年輕藝人，戰鬥力依然十足。
李蘊狂po戰鬥格相為復出做準備
除咗以貼身連身褲派福利外，李蘊仲在社交平台曬出唔少超短裙出鏡嘅照片，不過有唔少照片都在走光邊緣徘徊，認真牙煙！
李蘊亦在社交平台透露即將推出新歌，不過大方向網民介紹身穿的褲子品戰，以及戰鬥格出鏡連環派福利等行為就被指是為復出做準備，更引來網民猜測會否轉型成為直播帶貨的主播。
李蘊離婚｜前夫羅章冠發文暗示被背叛 IG留言曝光夫妻情斷導火線
33歲前女團「Cream」成員李蘊（Renee）上月驚爆透露離婚消息，瞬間引起外界熱議！雖然李蘊對於離婚內幕沒有過多透露，僅表示涉及法律問題不作回應，但翻查其前夫羅章冠嘅社交平台，就發現對方原來早於2022年已經發文暗示婚姻出現問題……
李蘊前夫羅章冠曾發文疑暗示被背叛
翻查李蘊前夫羅章冠嘅社交平台，原來羅章冠自2022年底起就已經連環發文暗示婚姻亮紅燈，更先後貼出唔少關於背叛嘅影片，更在多篇帖文中寫下：「一路以來你的選擇，為了它他，欺騙他、背叛他、犧牲他們，以快樂之名掩蓋自私任性謊言」、「近幾個月更如惡夢般，被欺騙、被背叛、被傷害。」、「一段關係中，有人喜歡通過交往不同的人獲得新鮮感，有人選擇跟同一個人去經歷不同生活的新鮮感」等。
而羅章冠今年2月更貼出前妻李蘊現時活躍於嘅直播平台截圖，並配文表示「好玩，越來越有意思了」，疑似暗示發文與李蘊有關。
網民爆料李蘊與「榜一大哥」互動過密
李蘊2015年婚後與老公定居內地，懷胎5月出嫁嘅佢先後於2016年及2018年誕下大女及細仔。近年更以直播主身份在直播平台唱歌開live，成功吸引唔少fans關注之外，每次直播更獲fans「課金」支持！不過在李蘊離婚一事爆出後，就有網民指李蘊直播時與「榜一大哥」互動過密，與其前夫羅章冠曾在社交平台發文表示：「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫」、「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些」不謀而合，未知是否係2人離婚嘅導火線之一。
李蘊凌晨忽然抒發感受：其實都唔錯
李蘊上月驚爆離婚消息後，先後引來網民質疑她曾背叛前夫，以及違反公屋規定「屈蛇」，對於這些批評，李蘊事隔2日後於凌晨首度發文回應，並在限時動態中寫道：
娛樂新聞，無關死亡，
有花生俾大家食下，
其實都唔錯，
睇人PK最開心㗎啦！
我都係咁話，
多謝所有朋友們記者們客戶們關心。
李蘊被網民質疑公屋「屈蛇」
李蘊自2015年與金融才俊羅章冠結婚，婚後李蘊更與老公一齊移居到廣州過少奶奶生活，並先後於2016至2018年間誕下一仔一女。不過李蘊日前受訪問時，就自爆已經離婚2年，現時香港廣州兩邊走的她，更被多次目睹回到觀塘娘家公屋居住，引來網民質疑她已搬離該公屋10年，應早已被「除名」，懷疑她違反租約規定「屈蛇」，不過李蘊並冇回應到這項質疑。