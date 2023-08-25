32歲李蘊復出豪曬性感水著Look 展示健身成果更騷埋神秘紋身

曾是女子組合Cream成員的李蘊（Renee），自2015年嫁內地金融才俊羅章冠後便淡出娛樂圈，並隨老公定居廣州，先後誕下一女一子，直到早前才開始復出，推出新歌《百合匙人生》，近日她更大曬性感泳衣照，展示出健身成果之餘，更騷埋神秘紋身，引起網民熱議！