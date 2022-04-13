李蘊復出大計被疫情打亂 落街做檢測打卡被質疑做騷 霸氣回應網民

李蘊（Renee）2015年嫁給金融才俊羅章冠成人妻後，隨老公定居廣州，育有一仔一女。李蘊近年專心相夫教子，最近宣布復出，可惜受疫情影響未能返港，適逢廣州實施強檢，李蘊一家日日落街做核酸檢測。一身街坊裝的李蘊日前檢測時打卡放上社交網，惹來網民質疑咁都要做騷，李蘊以7字回應。