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李蘊復出大計被疫情打亂 落街做檢測打卡被質疑做騷 霸氣回應網民

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李蘊（Renee）2015年嫁給金融才俊羅章冠成人妻後，隨老公定居廣州，育有一仔一女。李蘊近年專心相夫教子，最近宣布復出，可惜受疫情影響未能返港，適逢廣州實施強檢，李蘊一家日日落街做核酸檢測。一身街坊裝的李蘊日前檢測時打卡放上社交網，惹來網民質疑咁都要做騷，李蘊以7字回應。

李蘊 30歲的李蘊早前宣布復出。
30歲的李蘊早前宣布復出。（圖片來源：[email protected]
李蘊 不綞不覺，李蘊出道已18年。
不綞不覺，李蘊出道已18年。（圖片來源：[email protected]

李蘊復出不似如期

李蘊早前有感一對仔女開始長大，決定重出江湖，重投恩師舊經理人Peter Chiu旗下的輝煌娛樂，並簽下1314（一生一世）長約，一心中港兩邊走，事業家庭兩兼顧，不過大計似乎有阻滯，近日內地疫情升溫，多處要進行全民強檢，而身處廣州的李蘊亦受影響，來港要延期之餘，全家日日都要去做核酸檢測。

李蘊 李蘊上載帶仔女落街做強檢的照片上社交網。
李蘊上載帶仔女落街做強檢的照片上社交網。（圖片來源：[email protected]
李蘊 到李蘊進行檢測，一身街坊裝踢住人字拖的她，擘大個口都不忘影相打卡。
到李蘊進行檢測，一身街坊裝踢住人字拖的她，擘大個口都不忘影相打卡。（圖片來源：[email protected]
李蘊 李蘊表示日日都要去檢測，已經變成指定動作。
李蘊表示日日都要去檢測，已經變成指定動作。（圖片來源：[email protected]

李蘊分享落街檢測相

李蘊日前在社交網上載自己一身街坊Look、腳踏人字拖落街的照片，同行還有她一對仔女，照片中她應該到屋苑附近，與仔女輪流接受核酸檢測，她留言：「呢幾日每日指定動作……一陣都要去做……#核酸檢測 #全民檢測 #連續四日了 #平平安安」。

李蘊 李蘊受到網民質疑。
李蘊受到網民質疑。（圖片來源：[email protected]
李蘊 網民都留意到李蘊的街坊裝。
網民都留意到李蘊的街坊裝。（圖片來源：[email protected]

李蘊霸氣回應

李蘊檢測不忘打卡，惹來網民質疑她做乜都要打卡公開分享：「做檢測都要影相？」李蘊即霸氣回應：「記錄生活可以嗎？」亦有網民幫口，叫李蘊不用理會酸民。李蘊接受傳媒訪問時表示全家日日都要去做核酸檢測，這個星期已經做了5次以上，小朋友都習慣晒。李蘊更指這個年代出世的小朋友要習慣戴口罩、做核酸同打疫苗。

李蘊 李蘊指廣州的餐廳已沒有堂食，所以她買了大量食材，在家應付一日三餐，還請了個姨姨幫手分擔家務，她主要陪小朋友玩同做功課。
李蘊指廣州的餐廳已沒有堂食，所以她買了大量食材，在家應付一日三餐，還請了個姨姨幫手分擔家務，她主要陪小朋友玩同做功課。（圖片來源：[email protected]
李蘊 李蘊被疫情打亂復出計劃被困廣州，當局展開封控措施，呼籲市民如非必要不得離開廣州。李蘊現時只能與工作人員線上溝通，跟進復出的工作事宜，等疫情受控才能回港工作。
李蘊被疫情打亂復出計劃被困廣州，當局展開封控措施，呼籲市民如非必要不得離開廣州。李蘊現時只能與工作人員線上溝通，跟進復出的工作事宜，等疫情受控才能回港工作。（圖片來源：[email protected]

李蘊曾出寫真集成宅男女神

現年30歲的李蘊（Renee）於2003年被經理人Peter Chiu發掘簽約，一直備受公司力捧。2004年年僅12歲的她便以女子組合Cream的成員身份正式出道，但到2007年因組合解散轉為個人發展。之後李蘊以健康性感形象推出個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神，成為一時佳話。但到2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地，並先後誕下一對仔女，逐漸淡出幕前。

年僅12歲的李蘊中）以女子組合Cream的成員身份正式出道。
年僅12歲的李蘊（中）以女子組合Cream的成員身份正式出道。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李蘊當年以健康性感形象推出個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神。
李蘊當年以健康性感形象推出個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地。
2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地。（圖片來源：[email protected]
李蘊婚後育有一對子女，逐漸淡出幕前。
李蘊婚後育有一對子女，逐漸淡出幕前。（圖片來源：[email protected]

李蘊神隱7年宣布復出

神隱7年，李蘊近日在老公和粉絲的支持下宣布復出，更飲水思源重投Peter Chiu公司旗下，並簽下1314（一生一世）長約。李蘊有感Peter多年來的栽培，希望一生一世能有他的照顧及保護，重新開拓更多工作機會。提到Renee會否擔心未能照顧子女？她完全不擔心：「其實廣州好近，直通車都只需兩個鐘車程，以前未有疫情，我都成日中港兩邊走，我媽咪幫忙照顧兩個小朋友，所以我好放心！」

神隱7年的李蘊近日宣布復出。
神隱7年的李蘊近日宣布復出。（圖片來源：[email protected]
李蘊重投恩師舊經理人Peter Chiu旗下的輝煌娛樂，並簽下1314一生一世）長約。
李蘊重投恩師舊經理人Peter Chiu旗下的輝煌娛樂，並簽下1314（一生一世）長約。（圖片來源：[email protected]
李蘊與與鄧紫棋及何超蓮識於微時，三人情同姊妹。
李蘊同鄧紫棋及何超蓮識於微時，三人情同姊妹。（圖片來源：[email protected]

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李蘊寫真集2011《Changed》- 宣傳片

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李蘊脊椎腫瘤復元 社交網玩快問快答

早前李蘊在社交網上載一張入院照，卻被網民質疑是否被老公家暴，而激到紮紮跳。之後李蘊就在IG貼出躺在醫院病床的照片，離遠見到其夫坐在窗旁的梳化上講電話，又交代自己因為脊椎腫瘤需要入院動手術，而老公一直陪伴在側，成功粉碎家暴傳言。處於半休養狀態的她，日前與網友在ig玩快問快答，竟然有網民問及她與老公行埋次數和做少奶奶心得，搞到李蘊以「關你叉事」霸氣回應。

李蘊入院照惹家暴疑雲

李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
前女子組合Cream成員30歲的李蘊。（圖片來源：李蘊[email protected]
李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
自2015年嫁給內地金融才俊羅章冠後淡出幕前，更移居廣州專心相夫教子。（圖片來源：李蘊[email protected]
李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
李蘊婚後為老公誕下一子一女。（圖片來源：李蘊[email protected]
李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
李蘊在IG貼出躺在醫院病床的照片，離遠見到其夫坐在窗旁的梳化上講電話，似為家暴一事闢謠。（圖片來源：李蘊[email protected]
李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
住院期間，更獲老公陪伴在側悉心照顧。（圖片來源：李蘊[email protected]

李蘊患脊椎腫瘤入院

其實李蘊曾透露身體一直有問題，直至成手術後才發長文交代情況，李蘊說︰「我pat pat上面右邊嚿骨痛咗幾個月，平時唔痛，係跑步 、跳起 、 運動先痛。一路都以為生完小朋友，有時又要抱，腰酸骨痛係正常，無理佢。上星期五，心血來潮去睇吓醫生，醫生話似坐骨神經痛，不過叫我照下MRI（磁力共振）會清楚啲，咁照啦，一照就發現有粒1×1.6cm嘢喺胸椎椎管入面，即係脊椎腫瘤。今日就已經全身麻醉切咗粒嘢，拎去化驗驗清楚係咩嚟，過兩日先有結果。」由於腫瘤壓住神經，李蘊不能做微創手術。她表示傷口約5厘米長，未來2、3日不能下牀。李蘊續說︰「依家傷口好痛吓，呢幾日要平躺，枕頭都唔可以用，食屙玩瞓都喺床，過多幾日就可以出院㗎啦﹗大家身體最緊要，有唔舒服，唔好等，唔好忍，真係睇咗醫生先，及早發現及早治療，大家一定要身體健康。」

李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
李蘊表示身體一直有問題，直至完成手術後才發長文交代。（圖片來源：李蘊[email protected]
李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
李蘊表示手術後2至3日不能下床。（圖片來源：李蘊[email protected]
李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
李蘊在IG發長文交代情況。（圖片來源：李蘊[email protected]
李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
圈中好友周家蔚、林芊妤（Coffee）及方方申亦有留言問候。（圖片來源：李蘊[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片庫

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