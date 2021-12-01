李蘊玩快問快答 自爆家有4工人 網民問行埋次數 霸氣以四字回應
30歲李蘊（Renee）自嫁給內地金融才俊後，專心相夫教子淡出幕前，月前因上載一張入院相而鬧出家暴疑雲，當時李蘊在IG貼長文闢謠，原來因為患上了脊椎腫瘤，而入院動手術，經過個多月治療及康復期，李蘊日前與粉絲在IG玩快問快答，期間有網民問及嫁有錢老公唔使做的心得，又問及她生產前後與老公的性行為次數，李蘊都霸氣回應。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片庫
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李蘊 深圳與超蓮 鄧紫棋暢聚
前女子組合Cream成員30歲的李蘊（Renee），自2015年嫁給內地金融才俊羅章冠後淡出幕前，更移居廣州專心照顧一對子女。一向與何家千金超蓮、鄧紫棋識於微時好老友，今次三姊妹難得在深圳暢聚，當然要po相分享。
李蘊脊椎腫瘤復元 社交網玩快問快答
早前李蘊在社交網上載一張入院照，卻被網民質疑是否被老公家暴，而激到紮紮跳。之後李蘊就在IG貼出躺在醫院病床的照片，離遠見到其夫坐在窗旁的梳化上講電話，又交代自己因為脊椎腫瘤需要入院動手術，而老公一直陪伴在側，成功粉碎家暴傳言。處於半休養狀態的她，日前與網友在ig玩快問快答，竟然有網民問及她與老公行埋次數和做少奶奶心得，搞到李蘊以「關你叉事」霸氣回應。
入院照惹家暴疑雲
患脊椎腫瘤入院
其實李蘊曾透露身體一直有問題，直至成手術後才發長文交代情況，李蘊說︰「我pat pat上面右邊嚿骨痛咗幾個月，平時唔痛，係跑步 、跳起 、 運動先痛。一路都以為生完小朋友，有時又要抱，腰酸骨痛係正常，無理佢。上星期五，心血來潮去睇吓醫生，醫生話似坐骨神經痛，不過叫我照下MRI（磁力共振）會清楚啲，咁照啦，一照就發現有粒1×1.6cm嘢喺胸椎椎管入面，即係脊椎腫瘤。今日就已經全身麻醉切咗粒嘢，拎去化驗驗清楚係咩嚟，過兩日先有結果。」由於腫瘤壓住神經，李蘊不能做微創手術。她表示傷口約5厘米長，未來2、3日不能下牀。李蘊續說︰「依家傷口好痛吓，呢幾日要平躺，枕頭都唔可以用，食屙玩瞓都喺床，過多幾日就可以出院㗎啦﹗大家身體最緊要，有唔舒服，唔好等，唔好忍，真係睇咗醫生先，及早發現及早治療，大家一定要身體健康。」