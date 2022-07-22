30歲李蘊救貓B再放生被轟打卡呃Like 拒養寵物原來係慈母行為！

30歲李蘊（Renee）2015年嫁給金融才俊羅章冠成人妻後，隨老公定居廣州，育有一對子女。日前，李蘊在IG上載一幅抱黑色貓B相，並在該貼文中寫：「救活了你，我很高興，希望呢十幾日會有奇蹟，有人願意收留你吧……如果無……你要出去自己執生啦~乖乖的龍女！」帖文一出，紛紛被網民質疑是消費流浪貓呃關注。