30歲李蘊救貓B再放生被轟打卡呃Like 拒養寵物原來係慈母行為！
網民求李蘊收留貓B
帖文一出，不少網民留言，希望李蘊能夠繼續養，並苦口婆心勸她：「貓貓仲咁細，放番佢出去好大機會會冇命或者好危險，請你再考慮一下」、「貓仔慣咗畀你照顧，佢出到去未必自己生存到，或者有無啲義工機構可以收留佢呢？」、「其實佢現在仲係BB，如果係會放番佢出去自生自滅，不如一早就唔好救佢啦，佢現在走出去都未能夠獨立生活，死路一條。」
李蘊自揭被指為咗打卡呃Like
求收留的消息傳開後，廣大的網民貓奴爭相轉發，直至昨晚（21日），李蘊在IG限時動態留言：「有間貓舍願意收留我小龍女呀！！好開心！！嗰個人好好……話會有好多貓同佢玩……同埋有機會畀好心人領養，多謝甄采浠每次緊急關頭你都好幫手，I Love You！」而李蘊亦不忘解釋找人領養的原因：「其實養貓嘅人都知道，由出世第一日開始冇貓媽媽餵奶，係幾難養大，我好多晚唔瞓覺餵奶，又全身起貓癬，我點會唔想佢有一個好歸宿？⋯⋯唔係話我自己想養貓我就可以自私養，都要睇吓其他屋企人嘅意見同身體狀況，好明顯我係自己養唔到我先至搵人要啦。」
「我噚日出Post講嘅只係最壞情況，其實原本係諗住畀人寄養住先，等佢大少少就幫佢絕育再考慮放養，不過收到好多難聽嘅說話，確實唔太開心，有人話我打咗卡就算，有人話我想害死佢，唔緊要，大家都係關心隻貓，不過話個好消息畀你知，佢有人要啦，我今日會帶佢去睇醫生檢查身體，下星期會將佢交畀新主人，佢一定會好好的，多謝甄采浠落力幫我轉發。」
唔養得因女兒過敏
李蘊又透露，在端午節當日，在家中的花園發現３隻剛出世的貓BB，其中兩隻已過身，貓媽媽亦不見，只剩下一隻貓B，她就為貓B改名做「小龍女」並暫時雨媽媽一齊照顧。頭一個月，要2至3個鐘餵一次奶，半夜都要起身，與湊普通BB無異，她亦透露沒有長養的打算，而只是希望等到「小龍女」長大後找人照顧，她更表示在搬嚟現時屋企之前，就決定唔會養寵物，因為屋企人唔鍾意之餘，自己個女都對貓毛過敏；李蘊之前帶過個女去貓Cafe，女兒其後雙眼發炎紅腫更流出了好多分泌物，經醫生檢查後發現女兒對貓毛過敏，因此打消念頭。
其實係養貓老手
原來李蘊曾經養貓達20年，最多同一時間養4隻，其中一隻更有19歲命。今次「小龍女」事件純屬緣份，而她最想多謝甄詠珊，因為對方幫自己轉發後，就找到合適領養人，下個禮拜「小龍女」就能夠去新主人住處。昨日李蘊更帶了「小龍女」睇醫生，貓貓健康但自己就染上了貓癬，更表示以前在香港養咁多年貓，都未試過咁。對於收到難聽的說話，李蘊就表示自己盡了最大責任，其他人的說話雖然都理解，但自己無愧於心。
李蘊曾出寫真集成宅男女神
現年30歲的李蘊（Renee）於2003年被經理人Peter Chiu發掘簽約，一直備受公司力捧。2004年年僅12歲的她便以女子組合Cream的成員身份正式出道，但到2007年因組合解散轉為個人發展。之後李蘊以健康性感形象推出個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神，成為一時佳話。但到2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地，並先後誕下一對仔女，逐漸淡出幕前。
李蘊神隱7年宣布復出
神隱7年，李蘊近日在老公和粉絲的支持下宣布復出，更飲水思源重投Peter Chiu公司旗下，並簽下1314（一生一世）長約。李蘊有感Peter多年來的栽培，希望一生一世能有他的照顧及保護，重新開拓更多工作機會。提到Renee會否擔心未能照顧子女？她完全不擔心：「其實廣州好近，直通車都只需兩個鐘車程，以前未有疫情，我都成日中港兩邊走，我媽咪幫忙照顧兩個小朋友，所以我好放心！」
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李蘊寫真集2011《Changed》- 宣傳片