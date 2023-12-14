32歲李蘊著可愛泳衣原來暗藏蠱惑 濕身高炒即見真章
李蘊 著可愛泳衣浸溫泉
冷鋒將於周六襲港，氣溫預計跌至最低12度，李蘊日前就突然曬出浸溫泉時影下的泳衣照，叮囑大家：「差點忘記有這輯照片，哈哈！天氣準備轉涼，多穿衣服！」引來「阿旦」鄧洢玲和網民都留言大讚她身上的泳衣好可愛。
蝴蝶結後暗藏事線線
相中李蘊穿著一件腰間挖空的一件頭黑白色泳衣，大騷她的纖腰和美腿，由於泳衣心口有大大個蝴蝶結設計，看上去似乎走可愛路線，但在高炒角度下，卻能見到李蘊暗藏的事線線，加上她拎起水桶向自己淋水，大玩濕身誘惑，非常性感。
動態原況相好似飲大咗
李蘊仲另外在限時動態中，放出了兩張「原況相片」（Live Photo），其中一張相中她正高舉水桶淋水，她笑言：「影原況有呢到好，睇得番動態得意d！」另一張相中她跪坐在溫泉浴缸中，一邊露出燦爛的笑容一邊望向鏡頭，但她卻搞笑指自己個樣好似飲大咗！
富士山下大騷纖腰、美腿
睇番李蘊上月尾已曾po過一輯去日本影的露天溫泉照，配文仲寫埋陳奕迅《富士山下》的歌詞：「我絕不罕有，往街裡繞過一周，我便化烏有～」相中李蘊穿著一件杏色一件頭泳衣，腰側挖空，同樣大騷纖腰和美腿。
早前公開泳裝照大玩「開窿」誘惑 盡曬玲瓏浮凸好身材
年32歲的李蘊（Renee）婚後育有一對子女，已為人母身材仍然keep得好。照片中，今次一件頭款式同之前有少少唔同，不過胸下及腰側開窿，非常誘惑，她表示：「分享幾張珍藏先，買泳衣唔係用嚟游水架喎」睇到網民都心心眼！
李蘊 Deep V泳衣夾出超長事業線
從李蘊曬出的泳衣照中，可以見到她穿著Deep V一件頭黑白色泳衣，展現出超長事業線和白滑長腿，以及她近日密密健身操出的Fit爆蜜桃臀，網民都大讚她：「咁正得唔得家？」、「靚媽」、「好fit」、「引死人咩」、「重回年輕時候的狀態」等等。
接觸健身僅兩個月 身心靈齊進步
李蘊不時在社交網分享生活點滴，最近更經常大曬健身片段，除了練出密桃臀外，更愈來愈瘦，原來她近兩個多月才開始接觸健身，她大讚健身令到她身心靈都有進步，直言後悔無早少少開始學！
神秘紋身若隱若現惹人好奇
在李蘊打側身時，更見到泳衣下隱約有一個神秘紋身，連《中年好聲音2》的參賽者洪杰都忍不住留言好奇詢問，李蘊亦有回覆他一個咪高峰的圖案。
挑戰紋身初體驗 紋咪高峰有因
原來李蘊在今年4月首次接觸紋身，圖案就在右胸旁，所以自拍時要上身半裸，才能拍下整個紋身，她分享說：「我沒想過我喜歡唱歌的程度，會有一天把咪高峰刺在皮膚上～以前對紋身的印象都是比較差，刻板地認為有紋身就是壞人，想起也覺得很可笑！」
李蘊曾出寫真集成宅男女神
不經不覺李蘊已出道19年，她在2003年被經理人Peter Chiu發掘簽約，2004年，年僅12歲的她便以女子組合Cream的成員身份正式出道，但到2007年因組合解散轉為個人發展。之後李蘊以健康性感形象推出《李蘊Renee》、《李蘊Changed》、《寵愛李蘊》等個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神，成為一時佳話。但到2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地，家住5,000呎獨立屋，升呢少奶奶，並先後誕下一對仔女，逐漸淡出幕前。
李蘊神隱7年宣布復出 推出新歌《百合匙人生》
神隱7年，李蘊去年在老公和粉絲的支持下宣布復出，更飲水思源重投Peter Chiu公司旗下，並簽下1314（一生一世）長約。李蘊有感Peter多年來的栽培，希望一生一世能有他的照顧及保護，重新開拓更多工作機會。提到Renee會否擔心未能照顧子女？她完全不擔心：「其實廣州好近，直通車都只需兩個鐘車程，以前未有疫情，我都成日中港兩邊走，我媽咪幫忙照顧兩個小朋友，所以我好放心！」早前她更推出了新歌《百合匙人生》，正式復出樂壇。
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