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32歲李蘊著可愛泳衣原來暗藏蠱惑 濕身高炒即見真章

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現年32歲的李蘊（Renee）婚後育有一對子女，已為人母身形仍Keep得勁好，不時大騷誘人泳照展示健身成果，早前她就曾po出到日本富士山下浸溫泉的靚相，近日天氣已轉凍，她又突然出動曬泳照，件泳衣雖然同樣係一件頭，但卻暗藏蠱惑，比上次更加性感！

李蘊 著可愛泳衣浸溫泉

冷鋒將於周六襲港，氣溫預計跌至最低12度，李蘊日前就突然曬出浸溫泉時影下的泳衣照，叮囑大家：「差點忘記有這輯照片，哈哈！天氣準備轉涼，多穿衣服！」引來「阿旦」鄧洢玲和網民都留言大讚她身上的泳衣好可愛。

李蘊 李蘊已經係一女一子之母，但身形未有走樣。
李蘊已經係一女一子之母，但身形未有走樣。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 32歲依然Keep住童顏！
32歲依然Keep住童顏！（圖片來源：IG@renee0727）

蝴蝶結後暗藏事線線

相中李蘊穿著一件腰間挖空的一件頭黑白色泳衣，大騷她的纖腰和美腿，由於泳衣心口有大大個蝴蝶結設計，看上去似乎走可愛路線，但在高炒角度下，卻能見到李蘊暗藏的事線線，加上她拎起水桶向自己淋水，大玩濕身誘惑，非常性感。

李蘊 李蘊以溫泉水淋身，大玩濕身誘惑。
李蘊以溫泉水淋身，大玩濕身誘惑。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 高炒角度更見到事業線，令人想入非非！
高炒角度更見到事業線，令人想入非非！（圖片來源：IG@renee0727）

動態原況相好似飲大咗

李蘊仲另外在限時動態中，放出了兩張「原況相片」（Live Photo），其中一張相中她正高舉水桶淋水，她笑言：「影原況有呢到好，睇得番動態得意d！」另一張相中她跪坐在溫泉浴缸中，一邊露出燦爛的笑容一邊望向鏡頭，但她卻搞笑指自己個樣好似飲大咗！

李蘊 用iPhone拍「原況相片」，可以紀錄下前後1.5 秒的動態效果照。
用iPhone拍「原況相片」，可以紀錄下前後1.5 秒的動態效果照。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 這張眯眼跪坐兼露齒笑的照片，被李蘊指好似飲大咗！
這張眯眼跪坐兼露齒笑的照片，被李蘊指好似飲大咗！（圖片來源：IG@renee0727）

富士山下大騷纖腰、美腿

睇番李蘊上月尾已曾po過一輯去日本影的露天溫泉照，配文仲寫埋陳奕迅《富士山下》的歌詞：「我絕不罕有，往街裡繞過一周，我便化烏有～」相中李蘊穿著一件杏色一件頭泳衣，腰側挖空，同樣大騷纖腰和美腿。

李蘊 之前在富士山美景前，李蘊也曾穿著一件頭浸溫線。
之前在富士山美景前，李蘊也曾穿著一件頭泳衣浸溫線。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 這腰側挖空的泳衣，盡展李蘊苗條的身形。
這腰側挖空的泳衣，盡展李蘊苗條的身形。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 濕身後更顯誘惑，似足日本水著寫真。
濕身後更顯誘惑，似足日本水著寫真。（圖片來源：IG@renee0727）

早前公開泳裝照大玩「開窿」誘惑 盡曬玲瓏浮凸好身材

年32歲的李蘊（Renee）婚後育有一對子女，已為人母身材仍然keep得好。照片中，今次一件頭款式同之前有少少唔同，不過胸下及腰側開窿，非常誘惑，她表示：「分享幾張珍藏先，買泳衣唔係用嚟游水架喎」睇到網民都心心眼！

李蘊 泳照 今次一件頭款式同之前有少少唔同，不過胸下及腰側開窿，非常誘惑
今次一件頭款式同之前有少少唔同，不過胸下及腰側開窿，非常誘惑（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 已為人母身材仍然keep得好
已為人母身材仍然keep得好（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 她表示：「分享幾張珍藏先，買泳衣唔係用嚟游水架喎」
她表示：「分享幾張珍藏先，買泳衣唔係用嚟游水架喎」（圖片來源：IG@renee0727）

李蘊 Deep V泳衣夾出超長事業線

從李蘊曬出的泳衣照中，可以見到她穿著Deep V一件頭黑白色泳衣，展現出超長事業線和白滑長腿，以及她近日密密健身操出的Fit爆蜜桃臀，網民都大讚她：「咁正得唔得家？」、「靚媽」、「好fit」、「引死人咩」、「重回年輕時候的狀態」等等。

李蘊 泳照 李蘊 李蘊穿著Deep V一件頭泳衣。
李蘊穿著Deep V一件頭泳衣。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊 狀態大勇！
狀態大勇！（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊 盡騷Fit爆身段。
盡騷Fit爆身段。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊 仲騷埋蜜桃臀。
仲騷埋蜜桃臀。（圖片來源：IG@renee0727）

接觸健身僅兩個月 身心靈齊進步

李蘊不時在社交網分享生活點滴，最近更經常大曬健身片段，除了練出密桃臀外，更愈來愈瘦，原來她近兩個多月才開始接觸健身，她大讚健身令到她身心靈都有進步，直言後悔無早少少開始學！

李蘊 泳照 李蘊 李蘊近兩個多月開始接觸健身，變身健康靚媽。
李蘊近兩個多月開始接觸健身，變身健康靚媽。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊 健身時嘅李蘊。
健身時嘅李蘊。（圖片來源：IG@renee0727）

神秘紋身若隱若現惹人好奇

在李蘊打側身時，更見到泳衣下隱約有一個神秘紋身，連《中年好聲音2》的參賽者洪杰都忍不住留言好奇詢問，李蘊亦有回覆他一個咪高峰的圖案。

李蘊 泳照 李蘊 相中若隱若現見到李蘊泳衣下有一個紋身圖案。
相中若隱若現見到李蘊泳衣下有一個紋身圖案。（圖片來源：IG@renee0727）

挑戰紋身初體驗 紋咪高峰有因

原來李蘊在今年4月首次接觸紋身，圖案就在右胸旁，所以自拍時要上身半裸，才能拍下整個紋身，她分享說：「我沒想過我喜歡唱歌的程度，會有一天把咪高峰刺在皮膚上～以前對紋身的印象都是比較差，刻板地認為有紋身就是壞人，想起也覺得很可笑！」

李蘊 泳照 李蘊 李蘊早前曾半裸自拍紋身初體驗的成果。
李蘊早前曾半裸自拍紋身初體驗的成果。（圖片來源：IG@renee0727）

李蘊曾出寫真集成宅男女神

不經不覺李蘊已出道19年，她在2003年被經理人Peter Chiu發掘簽約，2004年，年僅12歲的她便以女子組合Cream的成員身份正式出道，但到2007年因組合解散轉為個人發展。之後李蘊以健康性感形象推出《李蘊Renee》、《李蘊Changed》、《寵愛李蘊》等個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神，成為一時佳話。但到2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地，家住5,000呎獨立屋，升呢少奶奶，並先後誕下一對仔女，逐漸淡出幕前。

李蘊 泳照 年僅12歲的李蘊中）以女子組合Cream的成員身份正式出道。
年僅12歲的李蘊（中）以女子組合Cream的成員身份正式出道。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李蘊 泳照 李蘊當年以健康性感形象推出個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神。
李蘊當年以健康性感形象推出個人寫真集，獲不少宅男粉絲熱捧為女神。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李蘊 泳照 2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地。
2015年李蘊下嫁現任老公羅章冠後，隨老公定居內地。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊患脊椎腫瘤入院動手術 老公陪伴在側粉碎家暴傳言
李蘊婚後為老公誕下一子一女。（圖片來源：李蘊IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊婚後育有一對子女，逐漸淡出幕前。
不時一家四口幸福放閃。（圖片來源：IG@renee0727）

李蘊神隱7年宣布復出 推出新歌《百合匙人生》

神隱7年，李蘊去年在老公和粉絲的支持下宣布復出，更飲水思源重投Peter Chiu公司旗下，並簽下1314（一生一世）長約。李蘊有感Peter多年來的栽培，希望一生一世能有他的照顧及保護，重新開拓更多工作機會。提到Renee會否擔心未能照顧子女？她完全不擔心：「其實廣州好近，直通車都只需兩個鐘車程，以前未有疫情，我都成日中港兩邊走，我媽咪幫忙照顧兩個小朋友，所以我好放心！」早前她更推出了新歌《百合匙人生》，正式復出樂壇。

李蘊 泳照 李蘊重投恩師舊經理人Peter Chiu旗下的輝煌娛樂，並簽下1314一生一世）長約。
神隱7年的李蘊去年宣布復出，重投恩師舊經理人Peter Chiu旗下的輝煌娛樂，並簽下1314（一生一世）長約。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊 早前推出新歌《百合匙人生》。
早前推出新歌《百合匙人生》。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊與與鄧紫棋及何超蓮識於微時，三人情同姊妹。
李蘊同鄧紫棋及何超蓮識於微時，三人情同姊妹。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 泳照 李蘊 早前何超蓮結婚，李蘊更是伴娘之一。
早前何超蓮結婚，李蘊更是伴娘之一。（圖片來源：IG@renee0727）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@renee0727、新傳媒圖片庫

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